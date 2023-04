Nyt karkaa mopo käsistä, sanoi Paavo Lipponen

Kansanvaaliin liittyy draamaa. Vaali-ilta merkitsee joillekin ylenpalttista riemua ja kuoharipullon pauketta. Toisille se tietää pettymystä, itkua, surua tukijoitten tunnoista sekä murhetta omista ja kerjätyistä rahoista.

Sitten pelmahtavat nettikirjoitukset. Menestyneet saavat taputuksia. Outoja kuninkaantekijöitä ilmoittautuu. Heikosti menestyneitä tervehtivät syvään suruun osaa ottavat ja anonyymit ilkkujat. Poliittinen keskustelukulttuuri ei ole meillä häävi. Pakkaa unohtumaan viisas neuvo. Ei saisi iloita, kun naapurin sauna palaa. Saattaa omakin joskus kärähtää.

Käydyssä eduskuntavaalissa kolmen suurimman puolueen valtakunnalliset prosenttierot olivat Juha Miedon kultamitalitappion luokkaa. Voitot ja tappiot syntyivät vaalipiirikohtaisissa paikkajakautumissa. Kaikki kolme lisäsivät paikkalukuaan.

Siksi Sanna Marinin (sd.) ratkaisu oli pysäyttävä. Marin sanoo, että on ollut kunnia toimia SDP:n puheenjohtajana ja tehdä työtä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävän Suomen eteen. Sitä itseltä kysyy, miksi nuorelle, energiselle ja valovoimaiselle poliitikolle ei enää olisi oikea aika jatkaa tällaista työtä?

Päättyvä hallituskausi ei ole ollut helppo Marinille eikä hallituskumppaneille. Antti Rinteen (sd.) ja Juha Sipilän (kesk.) sorvaama hallitusohjelma laadittiin keväällä 2019 erinäköisessä maailmassa, eikä se antanut liikkumatilaa uudelle harkinnalle. Isoja kriisejä tuli hallituksen pöydälle tilaamatta, toinen toisensa jälkeen.

Puolueensa puheenjohtajana toimiva ministeri elää päivät prässissä puun ja parkin välissä. Pääministerin kohdalla tilanne on vielä pahempi, täysin epäinhimillinen.

Matti Vanhanen (kesk.), Jyrki Katainen (kok.), Aleksander Stubb (kok.) ja Juha Sipilä saivat sielulleen vammoja ja joutuivat kusitolpiksi. Perusrauhallinen Paavo Lipponen (sd.) sanoi useasti huokaillen, että nyt Rauno mopo karkaa käsistä!

Puolueet sulkivat vaalikamppailun aikana oudolla tavalla hallituskumppaninsa. Sanna Marin kertoi, etteivät SDP ja perussuomalaiset mahdu samaan hallitukseen. Vasemmistoliitto, vihreät ja RKP päätyivät samaan julistukseen. Kokoomus ilmoitti, ettei mene hallitukseen, joka ei sitoudu kuuden miljardin euron sopeutukseen vaalikautena. Keskusta ilmoitti, ettei Marinin hallituspohja käy. Nyt Annika Saarikko (kesk.) sanoo, ettei keskustalle kelpaa muukaan pohja.

Onko syntynyt sellainen ajatus, että neljän vuoden päästä on kaikki toisin? Ei se täysin mahdotonta ole, mutta epätodennäköistä. Olisiko varmempaa pyy pivossa? Jos ja kun hallitukseen voi päästä, sinne pitää mennä. Mikäli aikoo saada jotain aikaan.

Ruotsin tyyliseen blokkiajatteluun on ollut ihmeellinen innostus. Sitä tuki jo viime syksystä Eteläranta enemmän tai vähemmän julkisesti. Heillä ajatuksena on puhdas porvarihallitus.

Suomen monipuoluejärjestelmän voima ja menestys on erikaltaisessa ajattelussa. Puolueiden rajalinjat kokoomuksesta kommunisteihin on pystytty pragmaattisesti ylittämään silloin, kun kansalaisten yhteinen etu on ollut tavoitteena. Kuin vanhassa avioliitossa, jossa rakkauden intohimo on laantunut, mutta kaikessa tullaan toimeen ja asialliset hommat hoidetaan.

Petteri Orpolla on nyt näytön paikka, onko hänestä pommikoneen ohjaimiin?

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva entinen maaherra.