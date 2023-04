”Nyt se on tehtävä” – Katri Helena kertoo elämäkerrassaan myös sen, mistä on aiemmin vaiennut

Laulaja Katri Helenasta on 60-vuotisen uran aikana ilmestynyt noin 85 kiloa haastatteluja. Ainakin sen verran hänellä on niitä arkistoituna.

Uudessa elämäkerrassa ääneen pääsee nimenomaan Katri Helena itse. Minämuotoon kirjoitetussa kirjassa ei kuulla taiteilijan perheenjäseniä, kollegoita tai entisiä puolisoita. Torstaina ilmestyvän Katri Helena – Laulaja -teoksen on kirjoittanut Elina Hirvonen ja sen on kustantanut Johnny Kniga.

Kirjaprosessi lähti liikkeelle kolmisen vuotta sitten, kun koronapandemia pakotti laulajan pysähtymään. Pitkään elämäkertaa vastustanut Katri Helena myöntyi lopulta, koska ymmärsi, että aikaa ei ole enää paljon.

– Tajusin, että nyt se on tehtävä, ettei kukaan muu ala kertoa nimissäni sitä, hän sanoo.

Apuna olivat juuri ne arkistot, joissa olevia haastatteluita ja juttuja Katri Helena ei ollut edes kaikkia nähnyt. Oman uran ja elämän selaaminen ei ollut pelkästään helppoa.

– Se oli aika järkyttävää. Minulla oli 25 isoa arkistokansiota ja kun selasin niitä, tuli tunne, että nyt tulee yhtä ihmistä liikaa.

Arkistoista ja omista muistoista syntyi Hirvosen haastattelujen avulla kolmen vuoden aikana vähitellen kirja, johon laulaja ei lisäisi mitään tai ottaisi siitä mitään pois. Ilojen ja surujen käyminen uudelleen läpi projektia varten toi välillä tunteet pintaan.

– Kyllähän se sydämessä tuntuu, mutta kirja on minulle yksi työ. Siihen täytyi ottaa kirurgin ote, eli asia asiana eikä liian syvälle tunteisiin. Eihän sitä voi tehdä, jos lähtee elämään pelkästään tunteella, Katri Helena kertoo.

Vuosikymmeniä valokeilassa

Katri Helena Kalaoja (os. Koistinen) syntyi vuonna 1945 Pohjois-Karjalaan, Tohmajärven Uuden-Värtsilän kylään. Hän kirjoitti jo kansakoulun toisella luokalla vihkoonsa ”minä olen Katri ja olen laulaja”. Hän kasvoi vanhempiensa ainoana lapsena. Vuonna 1963 hän levytti ensimmäisen singlensä, Poikien kuvat. Seuraavana vuonna ilmestyi Puhelinlangat laulaa, joka oli jo menestys.

Katri Helena kertoo, ettei oikeastaan tiedä, miksi laulaminen näyttäytyi ainoana mahdollisena urana jo lapsena.

– Olen miettinyt sitä itsekin, aika monta kertaa.

Syynä on laulajan mukaan todennäköisesti se, että sodan jälkeen ei ollut muuta viihdettä kuin radio ja iskelmät. Vanhempien rakkaus antoi uskon tekemiseen ja omaan itseen.

Ura on kestänyt nyt 60 vuotta, ja alkaa olla Katri Helenan mukaan loppuvaiheillaan. Vuonna 2018 laulaja romahti kesken esiintymisen ja sai pian diagnoosin kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Terveys on sittemmin parantunut, mutta ääni ja voimat eivät ole enää entisellään.

Katri Helena kertoo, että hänellä ei ole uran 60-vuotisjuhlavuoden jälkeen mitään suunnitelmaa. Hän kertoo, että elämäkerta tuntuu viimeiseltä etapilta uralla ja tämän jälkeen hän voi vapaasti päättää, mitä tekee.

– Minulla ei ole mitään paineita tulevaisuudesta. Tämän jälkeen saan olla tai olla olematta tässä ammatissa.

Oman uran tähtihetkinä Katri Helena pitää esimerkiksi osallistumista Euroviisuihin Suomen edustajana vuosina 1979 ja 1993.

Katri Helena on elänyt elämänsä alle 20-vuotiaasta asti julkisuudessa. Hänen julkisuuskuvansa on muodostunut sinivalkoisen puhtoiseksi, ja elämäkerrassaan Katri Helena kuvaa itse sitä jopa tosikkomaiseksi. Välillä itse luodut säännöt ovat tuntuneet vankilalta. Syy tiukkaan julkisuuden hallintaan on lapsuudessa.

– Äiti sanoi, että katso, ettei tule juoruja ja pahaa sanomista. Sitähän sitä on yrittänyt välttää! hän nauraa.

Elämäkerrassaan hän myös miettii, miksi häneltä ei ole haastatteluissa edes kysytty yhteiskunnallisista aiheista. Esimerkiksi tasa-arvo on ollut hänelle aina tärkeää, ja viime vuosina Ukrainan sota on huolestuttanut itärajalla sodan jälkeen kasvanutta.

– Onneksi Suomi liittyi nyt Natoon, hän sanoo.

Toisaalta omien menetystensä myötä Katri Helena on voinut kertoa syvällisistäkin asioista. Hänen puolisonsa Timo Kalaoja kuoli sairaskohtaukseen vuonna 1988 ja puolisoiden yhteinen poika samasta syystä 33-vuotiaana vuonna 2009. Sittemmin laulaja on puhunut julkisuudessa paljon esimerkiksi henkisyyden kokemuksistaan ja kokemuksistaan kuolleilta läheisiltä saamistaan viesteistä.

Suhteita ei olisi voinut jättää poiskaan

Katri Helenan ihmissuhteet ja kolme avioliittoa on vuosikymmenten aikana pureskeltu lööpeissä ja haastatteluissa huolellisesti. Silti esimerkiksi hänen ajatuksensa menneestä avioliitosta kirjailija Panu Rajalaan sekä suhteesta nykyiseen kumppaniin ja manageriin Tommi Liimataiseen ovat toistaiseksi jääneet osittain hämärän peittoon.

Elämäkerrassa Katri Helena kertoo suoraan, että häpeää sitä, millä tavoin hän lähti suhteeseen Rajalan kanssa noin neljä vuotta Timo-puolisonsa kuoleman jälkeen.

– Että en nähnyt, että tietyt asiat olivat näkyvillä. Toteutimme molemmat sokeana unelmaa. Minähän hain sitä, niin kuin Panukin varmasti, mitä meillä oli ollut edellisissä liitoissa. Mutta eihän elämä niin mene.

Kirjassa kerrotaan, että vuonna 1992 alkanut suhde toisen lesken kanssa oli Katri Helenan tapa hakea turvaa ihmisestä, joka oli kokenut saman ja myös tuntenut laulajan edesmenneen puolison. Silti laulajalla oli alusta asti tunne, että hän oli lähdössä johonkin, mikä ei ole hänelle hyväksi.

Suhdetta seurattiin julkisuudessa tiiviisti, ja Katri Helenasta ja Rajalasta sai jopa ruusuisen kuvan.

Kirjan mukaan Rajala kuitenkin todellisuudessa väheksyi Katri Helenan työtä jatkuvasti ja vähintään vilkuili muita naisia. Uusi suhde seuraavaan vaimoon alkoi, kun Rajala ja laulaja olivat vielä naimisissa.

Rajala kirjoitti suhteesta omasta näkökulmastaan blogissaan ja vuonna 2013 ilmestyneessä Lavatähti ja kirjamies -kirjassa. Katri Helena kertoo elämäkerrassa polttaneensa teoksen lukematta eikä tuolloin kertonut suhteen ongelmista.

– En halunnut lähteä siihen kilpaan silloin, vaikka kyllähän se sieppasi. Nyt en olisi voinut jättää sitä pois, koska tämä on minun elämäkertani, Katri Helena sanoo.

Samasta syystä kirjassa myös kerrotaan ensimmäistä kertaa tarkasti, miten suhde nykyiseen kumppaniin Tommi Liimataiseen sai alkunsa vuonna 2008. Salailun syy oli alun perin Katri Helenan mukaan se, että hän halusi antaa suhteelle ja Liimataisille oman rauhan.

Suhteen alkaessa Liimatainen oli 31-vuotias, Katri Helena päälle kuusikymppinen.

Kirjasta käy ilmi, että Katri Helenan läheisten oli aluksi vaikea hyväksyä suhdetta. Hänen poikansa sanoi heti, että hänelle pääasia on, että äiti on onnellinen. Kahdella aikuisella tyttärellä meni asian kanssa pidempään, ja vuonna 2020 kuollut äiti ei hyväksynyt suhdetta missään vaiheessa, mikä oli Katri Helenalle pitkään kipeä paikka.

– Eihän se mikään ihme ollut, lähes satavuotias ihminen. Kyllä minä ymmärsin häntä.

Sen sijaan julkisuudessa ihmiset ovat olleet hämmentävän ymmärtäväisiä.

Kirjassa kerrotaan myös laulajan itsensä epäröineen, tuleeko suhteesta mitään. Suhde on pakottanut hänet kohtaamaan oman ikänsä ja myös hyväksymään sen.

– Näillä mennään, se (lause) on käytössä koko ajan.

Stina Alapirtti