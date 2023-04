Nyyhkytarina sai antamaan rahaa – Puskaradion ylläpitäjä Anne-Mari Vähätalo pitää uusinta vedätystä törkeänä

Miljoonien dollarien yllätysperinnöt ovat jo monille tuttuja vedätysviestejä, mutta verkossa kiertää myös hienovaraisempia huiputuksia.

Facebookin Salon Seudun Puskaradiossa ja Perniön Seudun Puskaradiossa on julkaistu viime viikkoina koskettavat kirjoitukset, joissa nuoreksi naiseksi itsensä esittelevä henkilö kaipaa apua akuutissa rahapulassa.

Kirjoituksissa kerrotaan ruokakaapin olevan tyhjänä – ja lemmikkieläimiltäkin on ruoka lopussa. Rahaa pitäisi saada nopeasti lainaan, vaikka pyytäminen hävettää.

– Ei ole tämmöstä tullut ennen vastaan. Mielestäni tämä on äärettömän törkeää, sanoo Anne-Mari Vähätalo. Hän toimii Salon Seudun Puskaradion ylläpitäjänä.

Vähätalo korostaa, ettei hän halua kieltää ihmisiä auttamasta. Hän vain toivoo ihmisten ymmärtävän, ettei rahan antaminen ole paras tapa.

– Jos toinen on äärettömässä hädässä, niin sovitaan treffit ja ostetaan ruokaa. Kyllähän tähänkin viestiin joku oli vastannut lahjoittavansa kissanruokaa, mutta ei aloittaja siihen mitään kommentoinut.

Vähätalon tietoon on tullut, että muutama Puskaradion jäsen on lainannut rahaa pyytäjälle. Kun rahoja ei olekaan kuulunut takaisin, he ovat tajunneet homman juonen.

– Yksi ihminen laittoi minulle yksityisviestiä, että hän on joutunut huijauksen kohteeksi. Hän peräänkuulutti Puskaradion ylläpidon vastuuta, koska me olemme päästäneet ihmisen ryhmään.

Vaikka ylläpitäjät pyrkivät siivoamaan huijausprofiilit pois, urakka on Vähätalon mukaan mahdoton. Salon Seudun Puskaradio -ryhmässä on yli 30 000 jäsentä.

– Feikkitilit pyritään poistamaan saman tien. Mutta tämmöisiä käy, ja eihän se vastuu meillä ole, huokaa Vähätalo.

Vähätalo on kuullut, että tapauksesta olisi tehty rikosilmoituksia. Salon poliisista kerrotaan, että ainakaan vielä ilmoituksia ei näy heidän tietokannassaan.

Olisiko poliisilla resursseja puuttua Puskaradio-vedätyksiin?

– Kyllä meidän jollain tavalla pitää tarttua kaikkiin asioihin, mitä tulee, sanoo rikoskomisario Jutta Store Salon poliisista.

Toisinaan ihmiset myös altistavat itsensä mahdollisille rikoksille. Yksi säännöllisesti toistuva episodi koskee hävinneitä avaimia.

– En tiedä, kuinka monta kertaa olen sanonut hävinneistä kotiavaimista, että älkää omalla nimellänne etsikö niitä. Ei kannata kertoa nimellään hävittäneensä avaimia Lidlin pihassa. Joku väärä tyyppi kun löytää, niin voi olla kämppä tyhjä.

Välillä Vähätaloa turhauttaa viestien siivoilu ja ihmisten neuvonta.

– Kun kerta toisensa jälkeen näistä samoista sanoo, niin tulee sellainen olo, että mitä minä tässä huolehdin.

Ylläpitäjiä mietityttävät myös julkaisut, joissa kerrotaan hyvin henkilökohtaisia asioita tai julkaistaan esimerkiksi lastenlasten kuvia. Vähätalon kokemus on, että esimerkiksi ikäihmisillä saattaa mennä eri julkaisukanavat sekaisin ja Puskaradioon päätyy omaan henkilökohtaiseen profiiliin tarkoitettua sisältöä.

Pyrkimys pitää ikäihmiset mukana ryhmässä ja neuvoa heitä voi toisinaan myös sumentaa näkökykyä.

– Ryhmässä oli Vihtori Lettunen, joka kirjoitteli mitä sattuu. Mietimme, onko kyseessä vanha mies. Sitten yksi ylläpitäjistä sanoi, ettekö tosiaan tajua, sanoo Vähätalo ja nauraa.

Lehtori Vittunen sai lähtöpassit.

Ylläpitäjälle Puskaradio-ryhmä on loppumaton siivoustyömaa ja taistelutanner.

Palkkaa työstä ei makseta, mutta moderointiin saa kulumaan tunteja melkoisesti. Vähätalo arvioi, että hän hoitaa Puskaradion keskusteluihin ja mainoksiin liittyviä asioita viidestä kuuteen tuntia viikossa. Ryhmän toinen aktiivinen ylläpitäjä on Mika Aarnio.

Viime aikoina kuohuntaa on aiheuttanut esimerkiksi uusi mainostussääntö. Ohjesäännön mukaan yritykset voivat julkaista ryhmässä yhden mainoksen viikossa.

Vähätalo kertoo, että sääntö on tehnyt hänestä ”ilkeän ihmisen”.

– Emme me sitä kiusallamme tee. Kun sama yritys mainostaa joka päivä, eivät ihmiset jaksa lukea niitä. Meillä on todella paljon jäseniä, jotka ilmiantavat mainoksia saman tien, kun niitä tulee liian usein. Ihmiset eivät osaa arvostaa sitä, että olemme kuitenkin vetäneet tiukan linjan, että vain salolaiset yritykset saavat mainostaa. Haluamme tukea salolaisia yrityksiä.

Politiikasta ja uskonnosta ryhmässä ei keskustella lainkaan. Rajaukselle on selkeä peruste.

– Niistä ei tule muuta kuin riitaa.