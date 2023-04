”Olisin toivonut kaikista finaaleista yhtä tiukkoja” – TPS voitti salibandyn naisten Suomen mestaruuden

TPS juhli lauantaina Lempäälässä toista peräkkäistä salibandyn naisten F-liigan mestaruutta voitoin 4–0, kun Classic kaatui jatkoerässä 6–5 Laura Rantasen 69. minuutin maalilla.

Vuosi sitten Porvoossa mestaruusmaalin teki Lauran pikkusisko Noora. Lauran pikkuveli Mikko juhli viime vuonna NHL:n mestaruutta, eli perhe on täynnä ratkaisijoita.

Rantasten ohella joukkueen suuriin sankareihin kuului pudotuspelien yhden kauden piste-ennätyksen 19+16=35 tehnyt Milla Nordlund. Hän teki nyt kaksi maalia.

– Olisin toivonut kaikista finaaleista yhtä tiukkoja kuin tämä oli. Näistä nauttii eniten. Tunnelma oli loistava, kun oli niin paljon faneja Turusta. Vuosi sitten Porvoossakin heitä oli hyvin, Nordlund tunnelmoi.

TPS voitti runkosarjassa kaikki 21 otteluaan varsinaisella peliajalla ja yhdeksän edellistä pudotuspelien otteluaan. Lauantaina se pelasi siis kauden ensimmäisen jatkoille menneen ottelun.

Myös ensi kaudella joukkueessa jatkava Nordlund lähetti terveiset seuran miehille, jotka kohtaavat ensi viikonloppuna alkavissa finaaleissa Nokian KrP:n. Erityiskiitokset sai paikalla ollut avopuoliso Ville Hirvisuo.

Classic-jyrä Pöllänen lopetti

Hirvisuon ja myös Classicin uransa lopettaneen kapteenin Alisa Pölläsen mielestä TPS ansaitsi mestaruutensa tällä kaudella.

– Mitä olen treenejä käynyt katsomassa Turussa, niin niissä on koko ajan ollut kova taso. Töitä on tehty tosissaan, kun on ollut kilpailua pelipaikoista, Hirvisuo analysoi.

Pöllänen lopetti hyvillä mielin.

– Päätöstä on kypsytelty pari kautta ja lopullisesti se päätös tehtiin, kun mitali varmistui. Pelin jälkeen sanoinkin kaikille, että tästä pitää nyt olla ylpeä, sillä ei mitalia ole jokaisella tytöllä. Hopea oli meiltä maksimisuoritus tällä kaudella, Pöllänen sanoi.

Mestaruuden voittaminen ilman tappioita ei ole harvinaista. Classicin naiset voittivat kaudella 2016–17 kaikki ottelunsa. Samalla kaudella Classic juhli myös miesten kultaa.

Juha Aaltonen