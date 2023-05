Öljyvahingon torjuntatyöt ovat jatkuneet Saimaalla jo noin kaksi viikkoa – Kemiran lipeätehtaasta vuosi vesistöön yli tuhat litraa öljyä

Öljyvahingon torjuntatyöt ovat jatkuneet jo noin kaksi viikkoa Etelä-Karjalassa Joutsenossa, kun lipeätehtaalta valui 1 100 litraa öljyä Saimaaseen huhtikuun puolivälissä. Vuodosta ei ole pelastuslaitoksen mukaan merkittävää vaaraa alueen luonnolle.

Onnettomuus tapahtui teollisuuskemikaaliyhtiö Kemiran Joutsenon lipeätehtaassa, jossa öljyä vuosi laitevian takia jäähdytysvesiviemäriin ja sitä kautta Saimaaseen Kolarinlahdelle. Öljyvahinko havaittiin maanantaina 17. huhtikuuta.

Valunut öljymäärä on Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävän päällikön Esa Viirun mukaan kohtalaisen suuri.

– Alueella on runsaasti vapaa-ajan asutusta sekä luontoa. Pitää kuitenkin muistaa, että öljy leviää lopulta todella laajalle alueelle ja muuttuu lopulta äärimmäisen ohueksi kalvoksi veden pinnalle, Viiru sanoo STT:lle.

Veneliikenne Kolarinlahden alueella on toistaiseksi kielletty. Kiellosta on tiedotettu veneseuran kautta sekä satamaan jaetuilla ilmoituksilla.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on kutsunut ympäristöjärjestö WWF:n auttamaan alueen rantojen siivoamisessa järjestön tiedotteen mukaan.

Alueella ei ole havaittu saimaannorppia

Pelastuslaitos pyrkii rajaamaan öljyn leviämistä puomittamalla järvialuetta. Tarkoitus on, että öljy ei pääse liikkumaan puomien ohi. Viiru arvioi, että öljyn leviäminen on saatu rajattua puomeilla noin 175 hehtaarin suuruiselle alueelle.

– Puomitus on toiminut suurimmalta osalta hyvin. Eilen länsituuli oli kuitenkin niin voimakas, että öljyä pääsi puomin ohi, Viiru sanoo.

Öljyvuodosta ei ole Viirun mukaan tällä hetkellä merkittävää vaaraa alueen luonnolle.

– Tiedossa olevat lintujen pesintäalueet on varmistettu puomeilla, jotta niihin ei pääse öljyä. Lähistöllä ei ole myöskään havaittu saimaannorppia, Viiru sanoo.

Alueen puomitus oli Viirun mukaan ensin haastavaa, sillä järvialue oli torjuntatehtävän alkaessa vielä jäässä. Pelastuslaitos joutui sahaaman jäähän railon puomeja varten. Vuotaneen öljyn sijaintia oli myös haastavampi havainnoida jään pinnan alta.

Jää alueella alkoi sulaa Viirun mukaan kunnolla viime viikon sunnuntaina. Öljyä on ollut sen jälkeen helpompi havainnoida pinnan alta.

Öljyn kerääminen vedestä on hyvin hidasta

Öljyä on imeytetty ja kerätty Kolarinlahdesta nuottaamalla. Apuna on käytetty Viirun mukaan imeytyspuomia.

– Se on sellainen pitkän makkaran näköinen puomi, jota vedetään hiljaa veden pintaa pitkin. Samalla se kokoaa öljyä pienemmälle alueelle.

Kun öljy on kerääntynyt paksummaksi kerrokseksi pienemmälle alueelle, voidaan sitä Viirun mukaan joko imeyttää vedestä tai kerätä erillisellä keräimellä.

Öljyn kerääminen on Viirun mukaan hyvin hidasta. Vedestä ei ole saatu kerättyä vielä suuria määriä öljyä, vaikka öljyvuoto havaittiin jo noin kaksi viikkoa sitten. Öljyn keräämistä hidastaa tuulinen sää.

– Tyynellä kelillä tämä olisi paljon helpompaa, Viiru sanoo.

Tehtävä kestää ainakin toukokuun puoliväliin

Vielä ei tiedetä, milloin öljy saadaan poistettua vedestä. Pelastuslaitos on alustavasti varautunut työskentelemään alueella toukokuun puoliväliin saakka.

– Tilanne kuitenkin muuttuu päivittäin. Pyrimme suunnittelemaan aina seuraavan päivän tehtäviä esimerkiksi sääennusteiden perusteella, Viiru sanoo.

Pelastuslaitoksen tehtävä tulee kestämään alueella näillä näkymin siis ainakin kuukauden. Näin pitkät vahingontorjuntatehtävät eivät ole Viirun mukaan kuitenkaan tavallisesta poikkeavia.

– Tällaisia vahinkoja sattuu äärimmäisen harvoin, mutta kyllä niiden hoitaminen vie useita viikkoja.

Pelastuslaitos on tehnyt Viirun mukaan yhteistyötä Kemiran kanssa koko vahingontorjunnan ajan. Yhtiön kanssa on pidetty säännöllisiä palavereita, ja pelastuslaitos on tiedottanut alueen asukkaita vahingontorjunnasta yhteistyössä Kemiran kanssa.

—

Korjattu klo 15.29 tekstissä olleet maininnat merestä järveksi.

Rasmus Ekström