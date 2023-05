Onko kasimiikka hyvä vai huono? Lue Vilppaan päättyneen kauden pelaaja-arviot!

Vilppaan kausi päättyi lauantai-iltana Joensuussa. Loppusijoitus oli neljäs, jota olisi ennen kauden alkua pidetty todennäköisesti pettymyksenä, mutta kauden kaikkien tapahtumien jälkeen jopa melko hyvänä saavutuksena.

Yhtä kaikki, Vilppaassa ei ollut tällä kaudella yhtään täyden kympin pelaajaa. Ysejäkin meni jakoon vain kolme, joista kaksi pelasi joukkueessa vain muutaman kuukauden.

11 pelaajan arvosanojen keskiarvo oli 7,8 eli kansankielellä monitulkintainen kasimiikka – se tiivistää Vilppaan värikkään ja vaikeasti arvioitavan kauden osuvasti.

1 Quentin Goodin, takamies, 33 ottelua, keskiarvot 15,2 pistettä/3,0 levypalloa/4,8 syöttöä.

Bo Hodgesin lokakuun lopussa korvannut Goodin oli sillä hetkellä juuri sitä, mitä Vilpas tarvitsi. Goodin selkiytti takakentän rotaatiota ja toi lisää kaivattua kaukoheittouhkaa ja syöttötaitoa. Mutta Goodin ei ollut finaaliin asti joukkueensa kantava turbo, vaan kohtuullisen luotettava nelisylinterinen hatchback, johon ei aina mahtunut edes kokonaista viisikkoa. Tekee vielä hyvän ja kohtuullisen rahakkaan uran europarketeilla, mutta ei Salohallin parketilla.

Arvosana: 8

2 KeyShawn Feazell, sentteri, 38, 14,9/7,4/1,6

Yli seitsemän jalan syliväli (220 cm), kohtuullisen nopeat kädet ja riittävän nopeat jalat – aivan kuten hänen edeltäjillään Jamuni McNeacella tai Bryan Griffinillä. Mutta toisin kuin McNeace ja Griffin, Feazell ei oppinut tulokaskaudellaan käyttämään antropometrisia kykyjään joukkueelle avuksi. Lupaava kehitys katkesi joulutaukoon, jonka jälkeen tehot ja prosentit putosivat aivan liian alas. Pudotuspelien plusmiinus-tilaston jumbo (-71)

Arvosana: 7

3 Perttu Blomgren, takamies, 35, 8,2/3,3/4,5

Blomgrenista piti tulla aktiivisemman Vilppaan johtava pelaaja, mutta nopeasti kävi ilmi, ettei hänestä ole siihen. Kehitysloikka jäi taas ottamatta, vaikka kausi oli toistaiseksi tehokkain. Esimerkiksi kolmosprosentti romahti 33,3:sta 24,5:een ja pudotuspelien plusmiinustilastossa hän oli Feazellin kanssa jaettu jumbo (-71). 21-vuotias Blomgren on silti Korisliigan paras kotimainen pallorosvo ja kokoonsa suhteutettuna paras heitontorjuja, joka on kuin tehty mestaruutta hakevan joukkueen energiaa tuovaksi vaihtopelaajaksi – ehkä joku rikkaampi seura hänelle sellaisen roolin ensi kaudella tarjoaakin?

Arvosana: 7

4 Mikko Koivisto, takamies/laituri, 39, 10,9/1,9/2,9

Edelleen joukkueen tärkein pelaaja. Pelasi liigauransa tehokkaimman kauden ja toisin kuin muut, nosti tehokkuuttaan kevättä kohti. Koivisto on aina kentällä ollessaan viisikon paras heittäjä, mutta hän ei saisi olla myös viisikon paras syöttäjä, kuten liian usein tällä kaudella. Eikä Korisliigan vartioiduin mies voi olla hyökkäyksen ykkösoptio, jos joukkue aikoo pelata vielä toukokuussa. Ura jatkuu ainakin kevääsen 2025 – ihan kaikkien onneksi.

Arvosana: 9

7 Juho Nenonen, laituri, 41, 8,3/3,5/1,0

Paperilla Nenonen ei ole muuttunut mihinkään. Peliaika on ollut viimeiset kuusi kautta 21–23 minuuttia, pistekeskiarvo 8,3–9,2 ja kolmosprosentti 34–38. Nenonen onkin siitä omituinen koripalloilija, että koskaan ei tiedä mitä tapahtuu, mutta aina tietää mitä saa. Koohotuksen ja hämmennyksen takana löytyy edelleen Korisliigan yksi parhaista ja monikäyttöisimmistä kotimaisista ison pään pelaajista, joka pelasi kauden jokaisessa ottelussa. Tasaisuudesta ja luotettavuudesta huolimatta syyskuussa mittariin rapsahtaa jo 36 vuotta. Jatkaa Vilppaassa, mutta kauanko pystyy pitämään edes tämän tason?

Arvosana: 7

8 Roope Ahonen, takamies, 34, 6,4/1,1/2,8

Roope Ahonen ei ole ollut polvivammansa jälkeen se Roope Ahonen, johon Salossa ehdittiin tottua ja jota Vilppaassa odotettiin. Hän pelasi käytännössä identtisen kauden edelliseen verrattuna. Kärsi syyskauden roolitusongelmasta ja loukkaantumisesta, pelasi fantastisesti helmi-maaliskuun ja katosi välierissä kuvasta. Koko kauden plusmiinus (-121) oli joukkueen huonoin. Myös kesä alkaa identtisellä tavalla: uskaltaako Vilppaan johtoryhmä tarjota seurahistorian parhaalle omalle pojalle roimaa arvonalennusta vai tarjotaanko jatkosopimusta ollenkaan? Haluaako Ahonen edes jäädä Vilppaaseen?

Arvosana: 6

14 Niilo Kärkkäinen, laituri 34, 1,8/0,7/0,2

Kärkkäisen odotettu kehitysloikka jäi näkemättä. Hän on edelleen työteliäs, fiksu ja hyvä yksi vastaan yksi puolustaja. Kun Kärkkäinen on kentällä, viisikko ei vuoda, mistä todisteena peliaikaan suhteutettuna Vilppaan paras plusmiinuslukema. Mutta toisaalta Kärkkäisen tuoma lisäarvo hyökkäyspelaamiseen on olematon. 190-senttinen laituri upotti koko kauden aikana vain kolme kolmosta ja pelasi pudotuspeleissä lopulta vain 16 minuuttia ilman pisteen pistettä. Sopimus päättyy, eikä todennäköisesti jatku.

Arvosana: 7

18 Remy Abell, takamies/laituri 15, 14,3/2,6/1,2

Seagullsista tuttu ”Rymy Aapeli” palasi Korisliigaan helmikuussa hieman puskista. Abellin piti tuoda ryhtiä Vilppaan puolustamiseen, mutta hänestä tulikin Vilppaan pääpallonkäsittelijä ja hyökkäysten ykkösoptio, joka pelasi eniten ja teki eniten pisteitä pudotuspelissä. Lopulta Abell pelasti Vilppaan ja paljasti joukkuetta loppuun asti piinanneen keskeneräisyyden. Kolmekymppisellä Abellilla on vielä monta rahakasta ammattilaisvuotta edessään, eikä Vilppaan oheneva pinkka taida riittää hänen pitämiseensä.

Arvosana: 9

21 Riku Laine, laituri 41, 5,2/2,3/0,5

Kaarinan Barbaari on löytänyt ekolokeronsa Korisliigassa ja Vilppaassa. Syksyisin Barbaarilla on tapana joko nuokkua tai nuolla haavojaan, mutta keväällä häneen voi luottaa. Oli kapteeni Koiviston kanssa ainoa, joka nosti selkeästi ja tasaisesti tasoaan syksystä kevääseen, vaikka joutuikin puolustamaan pääasiassa vastustajan isompia, vahvempia ja nopeampia jenkkilaitureita. Kolmosprosentti nousi jo yli 38:n. Laine muodostaa ensi kaudellakin Vilppaan nelospaikan kaksikon toisen seuraikonin Nenosen kanssa.

Arvosana: 8

23 Ira Lee, sentteri, 16, 13,1/8,6/1,7

Testin kautta Vilppaaseen tullut Lee debytoi runkosarjan päätöskierroksella ja oli loppusarjan tehokkain sentteri. Loukkaantui jatkosarjan päätösottelussa ja sairastui 3. välierän alla, mikä vei Vilppaalta valtavan valtin. Ensimmäistä kauttaan ammattilaisena pelannut Lee oli pelaamatta elokuusta 2021 marraskuuhun 2022 ja hän oli Vilppaassa korkeintaan 80 prosentin kunnossa, joten jälki oli siihen nähden jopa liian lupaavaa. Kaiken lisäksi Lee lähti jo sunnuntaiaamuna kohti Uuden-Seelannin liigaa, joten Vilppaalle jäänee Leestä vain nopeasti haalistuva muisto.

Arvosana: 9

Ei arvosanaa: Onni Mäkynen (7 ottelua), Patrik Poutiainen (5), Ladavius Draine (3) ja Tuukka Juntunen (2). Joukkueessa pelasivat myös Jalon Pipkins (26 ottelua), Isaiah Crawley (20) ja Bo Hodges (5).