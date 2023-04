Paavi Franciscus ilmaisi urbi et orbi -puheessaan huolensa väkivaltaisuuksista israelilaisten ja palestiinalaisten välillä

Katolisen kirkon ylin hengellinen johtaja paavi Franciscus on ilmaissut huolensa viimeaikaisista väkivaltaisuuksista Israelissa ja palestiinalaisalueilla.

Perinteisessä pääsiäisen urbi et orbi -puheessaan paavi toivoi vuoropuhelun, luottamuksen ilmapiirin sekä keskinäisen kunnioituksen palaavan israelilaisten ja palestiinalaisten välille.

– Jotta rauha voi vallita pyhässä kaupungissa ja koko alueella, hän lisäsi.

Pääsiäinen on ollut kaikkiaan levoton Israelissa ja sen lähialueilla. Alueelta on raportoitu useista raketti-iskuista ja niitä seuranneista kostotoimista, minkä lisäksi ihmisten on kerrottu saaneen surmansa muutamissa yksittäisissä väkivaltaisuuksissa.

Levottomuuksien aalto osuu uskonnollisesti herkkään ajankohtaan, sillä alueella vietetään samaan aikaan sekä muslimien pyhää kuukautta ramadania että juutalaisten ja kristittyjen pääsiäistä.

”Auta Ukrainan kansaa heidän matkallaan kohti rauhaa”

Franciscus nosti puheessaan esille myös muita ajankohtaisia aiheita, kuten Turkkia ja Syyriaa aiemmin tänä vuonna ravistelleet tuhoisat maanjäristykset sekä Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa.

– Auta rakastettua Ukrainan kansaa heidän matkallaan kohti rauhaa ja tuo pääsiäisen valoa Venäjän kansalle, paavi esitti pyynnön rukouksessaan.

– Lohduta haavoittuneita ja kaikkia niitä, jotka ovat menettäneet rakkaitaan sodan vuoksi. Ja suo, että vangit voivat palata terveinä perheidensä luo.

Hän toivoi myös, että kansainvälinen yhteisö pyrkisi lopettamaan niin sodan Ukrainassa kuin kaikki muutkin konfliktit ja verenvuodatus maan päällä. Hän mainitsi erikseen muun muassa Syyrian, joka odottaa paavin mukaan edelleen rauhaa.

– Voimia kaikille niille, jotka kärsivät rajusta maanjäristyksestä Turkissa ja Syyriassa. Rukoilkaamme kaikkien niiden puolesta, jotka ovat menettäneet perheenjäseniä ja ystäviä sekä kodittomaksi jääneiden puolesta, hän lisäsi helmikuisista maanjäristyksistä.

Paavi listasi myös lukuisan joukon muita maailman maita, joiden kansalaiset ovat kokeneet kovia.

Paavi nousi sairaspedistä pääsiäisen viettoon

Vatikaanissa sijaitsevalle Pietarinaukiolle oli kokoontuneena kymmeniätuhansia ihmisiä seuraamaan paavin puhetta. Puhetta seurattiin myös laajasti ympäri maailmaa, ja Vatikaanikin lähetti tilaisuudesta suoraa videokuvaa.

Paavi johti myös aiemmin sunnuntaina pääsiäismessua Pietarinkirkossa. Messua seuranneen urbi et orbi -puheen nimi kääntyy suomeksi kaupungille ja koko maailmalle. Se pidetään kahdesti vuodessa, pääsiäisenä ja jouluna.

Paavi pitää perinteisesti puheensa Pietarinaukiolle katsovalta parvekkeelta, kuten tänäkin pääsiäisenä. Puheessa otetaan usein kantaa ajankohtaisiin, globaaleihin kysymyksiin.

86-vuotias paavi oli viime viikolla sairaalahoidossa kolme yötä keuhkoputkentulehduksen vuoksi. Hän kuitenkin toipui ajoissa johtamaan viime sunnuntaina alkaneita pääsiäisseremonioita.