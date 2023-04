Pelicans on voiton päässä jääkiekkofinaaleista – Ilves upposi SM-välierissä toisen kerran kotijäällään

Lahtelainen Pelicans on voiton päässä jääkiekkoliigan finaaleista. Pelicans voitti viidennessä välieräkohtaamisessa Tampereella Ilveksen 2–0 ja johtaa ottelusarjaa voitoin 3–2.

Pelicans pohjusti voittonsa toisessa erässä, jossa se siirtyi maalittoman avauserän jälkeen Iikka Kangasniemen osumilla 2–0-johtoon.

Ilveksen suuri mahdollisuus koitti kolmannessa erässä, jossa se pääsi Pelicansin peräkkäisten jäähyjen aikana pelaamaan kahden miehen ylivoimaa kokonaisen minuutin. Maalinteko ei kotijoukkueelta kuitenkaan onnistunut.

Pelicansin maalilla hienon ottelun pelannut tshekkivahti Patrik Bartosak piti nollan torjuttuaan 23 laukausta.

– Joukkue osoitti mahtavaa sitoutumista tänään, Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä kehui C Moren haastattelussa ja myönsi, että avauserä oli vierasjoukkueelta nihkeä.

– Meidän tarjontapelimme oli ensimmäisessä erässä tosi vajaata. Parannettiin sitä toisessa erässä. Sitten Iikalta (maalintekijä Kangasniemi) hienot yksilösuoritukset. Bartosak (Patrik) oli maalissa jälleen kerran uskomattoman hyvä, Niemelä lisäsi.

Liigan pudotuspelien välieräsarjat on vuodesta 2008 lähtien ratkottu paras seitsemästä -systeemillä, eli finaalipaikkaan on tarvittu neljä voittoa. Kun välieräsarja on ratkottu kymmenen kertaa neljällä voitolla, viidennen välieräpelin voittaja on joka kerta vienyt myös koko ottelusarjan.

Finaalipaikka on katkolla Pelicansille Ilvestä vastaan ylihuomenna kotihallissa Lahdessa. Loppuottelupaikkansa on jo aiemmin varmistanut viime kauden Suomen mestari Tappara.