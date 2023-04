Pelicansin toimitusjohtaja: Videotaulun kuvilla ei ollut tarkoitus häiritä Tapparaa

Jääkiekkoseura Pelicansin toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen kertoo seuran suhtautuvan vakavuudella siihen, että erotuomarikouluttaja Juha Pajunen reagoi ottelun jälkeen seuran videotaulun käyttöön. Pajunen oli tiistaina neljännessä liigafinaalissa SM-liigan edustajana.

Pajunen kertoi ottelun jälkeen STT:n toimittajalle, että hän vie Liigan tietoon sen, miten Pelicans näytti videotaululla katsomosta usein tietyn nuoren naisen kuvaa. Nainen on kertonut tehneensä rikosilmoituksen Tapparan maalivahdista Christian Heljangosta. STT ei ole saanut varmistusta, onko asiassa aloitettu esitutkinta. MTV:n uutisten mukaan rikosilmoitus on edennyt rikostutkintaan.

Tappara ei halua kommentoida pelaajaansa kohdistuvaa rikosasiaa. STT:n tavoittama Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro totesi, että asian luonne on henkilökohtainen, eikä seura lähde sitä kommentoimaan. Aro viestitti myös, etteivät pelaajat anna pelipäivinä haastatteluja. STT on yrittänyt saada Heljangolta haastattelua pelillisistä asioista viime lauantaista asti, mutta maalivahti on todennut olevansa käytettävissä haastatteluun vasta finaalisarjan päätyttyä.

Pajunen kuvasi Pelicansin toimintatapaa STT:n tiistaisessa jutussa ”ilmeisen tarkoitukselliseksi härnäämiseksi”.

Liiga vahvisti keskiviikkona viestintäpäällikkö Tuomas Nyholmin sähköpostissa, että Pajunen ei viitannut ottelun jälkeen antamallaan lausunnolla keneenkään yksittäiseen henkilöön. Pajunen toimi roolinsa mukaisesti ottelussa ja raportoi tapahtumista Liigalle. Kauden aikana erilaisia raportteja tulee Liigalle monista aiheista.

Kutsuvieraat ovat tuttu näky otteluissa

Kyseinen nainen oli ottelussa Pelicansin kutsumana. Pelicansin toimitusjohtaja Pöyhösen mukaan kutsu lähti naiselle tämän oltua viime lauantaina Lahden keskustassa tapahtumatorilla katsomassa edellistä ottelua.

– Hän oli laittanut tapahtuman jälkeen postauksen tapahtumasta. Sen jälkeen kysyimme häneltä, tulisiko hän seuraamaan ottelua, Pöyhönen kertoi STT:lle.

Nainen oli ottelussa yksi kymmenistä julkisuuden henkilöistä. Heidän kutsumisensa on Pöyhösen mukaan normaali käytäntö.

– Osa heistä tulee otteluun ostamalla pääsylipun, osa seuran kutsumana. Meillä on iso yritysverkosto, joten kutsuvieraita on otteluissa kymmeniä.

Pelicansin mukaan seuralla oli rikosilmoitus tiedossa.

– Olin jostain lehdestä nähnyt maininnan, että hän oli tehnyt Heljankoon kohdistuvan rikosilmoituksen. Se ei kuitenkaan ollut meidän tarkoituksemme tässä asiassa, Pöyhönen vakuutti.

Etelä-Suomen Sanomien mukaan Pelicans suunnitteli, että kyseinen nainen olisi pudottanut avauskiekon ottelussa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Nainen tiesi kuvaamisesta, sanoo toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan mukaan naiselle oli ennen ottelua kerrottu, että hänet nostetaan videotaulun kuviin ottelun aikana.

– Julkisuuden henkilöt kiinnostavat ihmisiä, ja tämä on tapahtumabisnestä. Samalla lailla Tampereella kaivetaan yleisön joukosta julkisuuden ihmisiä Eino Grönistä alkaen, Pöyhönen sanoi.

– Ymmärtääkseni tässä ei ole kuitenkaan vahingoitettu ketään, Pelicansin toimitusjohtaja korosti.

Liigan kilpailusäännöissä seuroja ohjeistetaan käyttämään videotaulua ensisijaisesti live-kuvan esittämiseen, mutta taulua voidaan käyttää myös tunnelman nostattamiseen. Videotaulun käytön on kuitenkin oltava hyvän maun mukaista.

Sääntöjen kohdan 15 mukaan videotaululla näytettävää kuvaa ei saa käyttää provosoivaan käyttöön, esimerkiksi vastustajaa tai tuomaria kohtaan.

Työryhmä