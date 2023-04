Perniön Latokartanonkoskesta tulee uusi jokikalastuskohde

Metsähallitus avaa 2. toukokuuta uuden jokikalastuskohteen Perniön Kiskonjoella: Latokartanonkosken. Uusi kohde on osa nykysuuntausta, jossa kalastusta ohjataan kunnostetuille luonnonkalakohteille istutuskohteiden sijaan.

Kalastajat hankkivat Metsähallituksen kohteille vuosittain noin 100 000 kalastuslupaa. Latokartanonkoski ei tuo kokonaislukuun suurta lisää, sillä kohteelle myydään aluksi vain kuusi lupaa kerrallaan.

– Tämä on odotettu lisäys Etelä-Suomen kalastustarjontaan. Hyvä heittokalastuskohde aivan pääkaupunkiseudun lähellä kiinnostaa varmasti, kalastuksen erityisasiantuntija Veijo Honkanen Metsähallituksesta sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa tiukalla kiintiöllä halutaan varmistaa kestävä kalastus uudella kohteella.

Vaikka kohde on uusi, siellä on toki kalastettu ennenkin. Latokartanonkoski avataan nyt pienen tauon jälkeen. Aiemmin lupia myi yksityinen yritys.

Valtion vesillä uudet kalastuskohteet ovat viime vuosina olleet harvinaisia uutisia. Kohteiden kokonaismäärä on ennemminkin vähentynyt.

Uudesta kohteesta huolimatta Metsähallituksen vapakalastuskohteiden lukumäärä säilyy nytkin 73:ssa. Kesäkuussa nimittäin lakkautetaan yksi kannattamaton kohde, jossa kalastus perustuu vieraslaji kirjolohen istutuksiin.

Latokartanonkoski on puolestaan esimerkki kalastuskohteesta, joka perustuu luontaisesti lisääntyvän kalan kalastukseen. Jokeen nousee muun muassa lohta ja taimenta, joita ei kuitenkaan saa ottaa saaliiksi. Kohteella on hyvät mahdollisuudet saada myös siikaa ja kuhaa.

Latokartanonkoski solisee historiallisen maiseman halki. Joella on jauhanut kartanon mylly, josta on jäljellä rauniot. Vedestä on myös saatu lohta kartanon tarpeisiin silloin muinoin, kun jalokalaa riitti pyydettäväksi saakka.

Metsähallitus kunnostaa koskialuetta, jotta lohikalakannat elpyisivät. Muun muassa kutu- ja poikasalueita lisätään ja vähävetisten sivu-uomien virtaamia parannetaan.