Poliisi epäilee yli 20:tä ihmistä salametsästysvyyhdissä Pohjois-Savossa – ”Tiedossani ei Suomen rikoshistoriassa ole vastaavaa”

Poliisi epäilee yli 20:tä ihmistä useista metsästykseen liittyvistä rikoksista Pohjois-Savossa. Itä-Suomen poliisin johtamassa tutkintakokonaisuudessa selvitetään muun muassa lukuisia suurpetojen ja rauhoitettujen lintujen luvattomia tappoja.

Poliisin mukaan luvattomasti tapettuja suurpetoja on kokonaisuudessa tällä hetkellä tullut ilmi yli kymmenen ja kaadettujen eläinten joukossa on ollut Luonnonvarakeskuksen seurannassa ollut Unna-niminen naarassusi.

Tapettujen lintujen joukossa on poliisin keskiviikkona lähettämän tiedotteen mukaan muun muassa luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja joutsenia ja haukkoja.

Poliisi tutkii kokonaisuudessa epäiltyjä törkeitä metsästysrikoksia ja niiden yrityksiä, perusmuotoisia metsästysrikoksia, törkeitä laittoman saaliin kätkentöjä sekä luonnonsuojelu- ja ampuma-aserikoksia. Epäillyt rikokset ovat Itä-Suomen poliisin mukaan ajoittuneet vuosille 2020–2023 ja ne ovat pääosin sijoittuneet Lapinlahden kunnan alueelle.

Tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista kuvailee STT:lle tutkittavaa metsästysrikoskokonaisuutta laajuudeltaan poikkeukselliseksi.

– Minun tiedossani ei Suomen rikoshistoriassa ole vastaavaa, mikä kohdistuu suurpetoihin, hän sanoo.

”Kyllä he ovat tienneet, mitä he ovat tehneet”

Viranomaiset pääsivät Pohjolaisen mukaan epäillyn salametsästyksen jäljille viime syksyllä Kainuussa suoritetun erävalvonnan yhteydessä. Tuolloin Metsähallituksen erävalvonta ja Kainuun rajavartiosto alkoivat epäillä, että hirviä oli ammuttu Puolangalla yli pyyntilupien.

Tuon tutkinnan yhteydessä tuli Pohjolaisen mukaan viitteitä siitä, että Lapinlahden alueella olisi tapettu suurpetoja luvatta. Itä-Suomen poliisi käynnisti esitutkinnan tänä keväänä, ja toistaiseksi tutkinnassa on ollut tutkintavankeudessa kahdeksan ihmistä. Epäillyistä yksi on vangittuna edelleen.

Pohjolainen kuvaa epäiltyjä tekijöitä yksittäisistä metsästäjistä koostuvaksi ryhmittymäksi, mutta mikään metsästysseura ei hänen mukaansa liity kokonaisuuteen. Yksittäistä pääepäiltyä ei kokonaisuudessa hänen mukaansa ole ja epäiltyjen osallisuus tekoihin on ollut eriasteista.

Pohjolainen kertoo, että epäiltyjä rikollisia tekoja on kymmeniä ja määrä tarkentuu tutkinnan edetessä.

– Tekojen joukko on aika kirjava, ja parhaillaan selvitämme sitä, kuka on osallistunut ja mihin, mitä kukin on nähnyt ja niin edelleen, hän sanoo.

Rikoksesta epäillyt ovat hänen mukaansa pääosin työssäkäyviä tai eläkkeellä olevia ihmisiä ja epäillyt ovat kertoneet omasta toiminnastaan poliisille yhteistyöhaluisesti.

Epäillyt ovat Pohjolaisen mukaan antaneet myös laajan kirjon erilaisia syitä toiminnalleen alkaen tyytymättömyydestä Suomen petopolitiikkaan ja lupien määriin. Kuulusteluissa on noussut Pohjolaisen mukaan esiin myös jännitysmetsästys.

– Kyllä he ovat tienneet, mitä he ovat tehneet, hän sanoo ja jatkaa:

– Kiinnijäämisriskiä on pidetty ihan olemattomana. – – Ihan yleisesti lain kielloista ja käskyistä ei ole välitetty.

Kalloja ja nahkoja takavarikoitu

Poliisi kertoo ottaneensa epäillyiltä haltuunsa kymmeniä aseita sekä eläinten nahkoja, kalloja ja muita ruhojen osia osana esitutkintaa. Rikoksentekovälineinä on aseiden lisäksi takavarikoitu ajoneuvoja.

Itä-Suomen poliisi on tehnyt esitutkintaa yhteistyössä Kainuun rajavartioston kanssa. Pohjolainen arvioi, että esitutkinta jatkuu vielä useiden kuukausien ajan. Toistaiseksi poliisin tavoitteena on saada kokonaisuus valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.

Markku Uhari