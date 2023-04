Puolueiden sisäpiirillä liikaa valtaa

Kekkosslovakian aikaan Suomi oli autoritaarinen valtio. Kerran saunassa päätettiin eräästä tärkeästä asiasta. Saunojia oli Kekkosen lisäksi 19 muuta. Porukka oli yksimielinen, ainoastaan Kekkonen oli eri mieltä. Pöytäkirjaan kirjoitettiin: Äänestyksen jälkeen asia hyväksyttiin äänin 1 – 19.

Vanhaan hyvään aikaan maatilojen isännät olivat monesti autoritaarisia. Asiaa voidaan valaista kevyellä vitsillä.

Emäntä tuli sanomaan isännälle, että heidän piikansa odotti lasta. Tähän isäntä: ”Se on piian asia.” Emäntä lisäsi, että puhutaan sinun olevan lapsen isä. Tähän isäntä: ”Se on minun asiani”.

Keskustelu loppui siihen. Mutta emäntä yritti saada piikaa lähtemään pois talosta sanoen ettei talon kunnia kestä aviotonta lasta. Piika kieltäytyi lähtemästä, joten emäntä meni isännän juttusille kertoen ongelmansa ja lisäsi vielä valttikorttinsa: ”Ellei piika lähde niin minun täytyy lähteä”. Isäntä siihen: ”Se on sinun asiasi”.

Autoritaarisessa yhteiskunnassa kukaan ei tahdo uskaltaa tehdä päätöksiä, ettei vain loukkaa päällikköä. Ruskeakielisyys on varovaisen järkevää oman tulevaisuuden kannalta.

Henkilöt vain keskustelevat. Esimerkiksi Venäjän duumassa keskustelut menevät voimakkaasti tunnetasolle. Siellä käydään kraiveleista kiinni ja nyrkit heiluvat.

Kun Suomessakin on tätä suomalais-ugrilaista geeniperimää, niin riitely on omassa eduskunnassammekin jokapäiväistä. Eli se vie suurimman osan ajasta. Päätöksiä on erittäin vaikea saada aikaan.

Poliittisia puolueita on aivan liian paljon. Se aiheuttaa vain erimielisyyttä. Minkäs suomalais-ugrilainen kansa geeneilleen mitään mahtaa.

Autoritaarinen järjestelmä on pesiytynyt jokaisen puolueen sisälle. Joka puolueessa on despootti tai despoottiryhmä, jotka määrittelevät miten kunkin puolueen jäsenen tulee äänestää.

Tarkoitus pyhittää keinot. Esimerkistä käyköön vaikka Aki Lindenin (sd.) junailema hoitajien pakkotyölaki. Siinä ollaan todella kaukana demokratiasta.

Jos asia menee tunteisiin niin järki unohtuu. Siitä seuraa riitaa. Järki on sitä, mitä me tässä maassa tarvitsemme.

Ajattelun tulisi olla akateemista – siinä mietitään kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin asiat kokonaisvaltaisina.

Autoritaarinen yhteiskuntajärjestelmä on aikansa elänyt. Se on tehoton ja kallis.

Onko demokraattinenkaan järjestelmä hyvä? Aika moni kansa tarvitsee demokraattisen autoritaarisen johtajan. Hänen tulisi olla näkyvä eikä piiloutunut poliittisiin puolueisiin.

Jorma Santala

Kruusila