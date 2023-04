Real Madrid näytti kotivoimaansa, Chelsea jäi kahden maalin takamatkalle – italialaisten kohtaamisessa AC Milan niukasti Napolia parempi

Jalkapallon miesten Mestarien liigan keskiviikkoisissa puolivälierien avausosaotteluissa saatiin kotivoitot, kun espanjalaisjätti Real Madrid kukisti englantilaisvieraansa Chelsean 2–0 ja AC Milan selvitti italialaisseurojen kohtaamisessa Napolin 1–0. Välieriin menevät ratkaistaan toisissa osaotteluissa ensi tiistaina.

Real Madridin vei avauspuoliajalla johtoon Karim Benzema, ja toisella puoliajalla Marco Asensio iski 2–0. Chelsea pelasi tuolloin jo vajaalla Ben Chilwellin tultua ajetuksi ulos.

Italialaisjoukkueiden tulisen kohtaamisen ainoan maalin teki 40. minuutilla Ismael Bennacer. Napolilta punaista korttia katseli Andre-Frank Zambo Anguissa, mutta vieraat välttyivät lisätakaiskuilta.

Realin kokeneelle kärjelle, mainiota kautta jälleen pelaavalle Benzemalle maali oli kauden 26:s kaikki kilpailut mukaan lukien. Mies on ollut vuodenvaihteesta lähtien hienossa vireessä, sillä MM-tauon jälkeen hän on viimeistellyt 20 osumaa.

Benzema on ollut brittijoukkueille turmaksi Mestarien liigan viheriöillä. Hänen 11 viimeisintä maaliaan Mestarien liigassa ovat kaikki syntyneet englantilaisseuroja vastaan. Kautta aikain Benzema on nyt tehnyt 20 maalia englantilaisvastuksien verkkoon Mestarien liigassa, edellä brittikurittajien listalla on vain Lionel Messi (27 maalia).

Chelsealla neljä peräkkäistä ottelua ilman maaleja

Vaisua kautta Valioliigassa tahkoavalla Chelsealla piisaa töitä ensi tiistaina omalla Stamford Bridge -stadionillaan, jotta välieräpaikka irtoaisi. Toivoa sinisten leirissä ehkäpä kuitenkin nostaa se, että esitys vieraille aina vaikealla Madridin Santiago Bernabeulla ei ollut kovinkaan kehno.

Maalipaikkojen parempaa hyödyntämistä lontoolaiset kuitenkin kaipaavat kuin kuuta nousevaa: Chelsea ei ole tehnyt maaliakaan nyt neljässä peräkkäisessä ottelussa. Viimeksi moinen putki seuralla oli joulukuussa 1993.

Myös Milanossa vieraat näyttivät vaarallisuuttaan, sillä Napoli hallitsi pitkiä jaksoja laittaen AC Milanin ahtaalle. Bennacerin maalin jälkeen kotijoukkue sai kuitenkin otetta, ja lisämaaleihinkin ”Rossonerilla” oli saumoja.

Napoli saa tiistain kotiotteluunsa jännittää, ehtiikö viime viikot sivussa loukkaantumisen myötä ollut joukkueen maalitykki Victor Osimhen toipumaan pelikuntoon tuohon ratkaisevaan kohtaamiseen.