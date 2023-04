Rock-musiikki ja ratamelu

Salon Seudun Sanomiin sattui peräkkäisinä päivinä kaksi artikkelia melusta. Perjantaina 21.4. lehdessä oli artikkeli Salon keskustassa sijaitsevan Maran Baarin naapurustoon aiheuttamasta melusta. Torstaina 20.4 lehti kertoi Espoo–Salo-välin mahdollisen uuden junaradan ympäristölleen aiheuttamista häiritsevistä äänistä.

Jutuissa viitataan ympäristönsuojelulakiin kirjatuista yleisistä db-tasoista. Osa on niin kutsuttuja perusarvoja ja sitten erikseen ovat tasot, jotka katsotaan häiritseviksi.

Mitä on häiritsevä melu? Se koetaan meidän ihmisten parissa eri tavoin. Rock-konsertissa desibelit ovat korkealla. Me olemme vapaaehtoisesti ja maksaneet paikallaolosta. Emme koe ääntä häiritsevänä. Sen sijaan kerrostalossa, jossain huoneistossa toistuvasti juhliva, äänekäs porukka soittaessaan musiikkia ”nappulat kaakossa” on häiriöksi.

Joku on juuri hankkinut kesäpaikan, jostain rauhallisesta poukamasta, järven rannalta, jossa on sopimus polttomoottorikäyttöisten venemoottorien käyttökiellosta. Hyvä! Sitten naapuri leikkaa nurmeaan äänekkäällä leikkurillaan tai on himoremontoija. Hänen toimintansa aiheuttaa tietenkin ääniä, jotka häiritsevät.

No nyt Maran Baarin ääniä suitsitaan, mutta tulkoon todettua, että meitä on iso joukko ihmisiä, jotka ovat nauttineet musiikillisesti tasokkaista terassi-illoista. Toivotaan, että asiassa saavutetaan osapuolia tyydyttävä kompromissi.

Sitten mahdolliseen ratahankkeeseen. Kiinteistömme sijaitsee noin 700 metrin päässä radan linjauksesta ja ylempänä rinteessä. WSP Finland Oy:n selvityksen mukaan kiinteistömme kuuluu kohteisiin, joita on vaikeinta suojata melulta. Talossamme on jo uudet kolmilasiset ikkunat ja se on laudoitettu uudestaan. On rimoitus, tuulensuojalevy ja lautapinnoite, siis seinien paksuus alkaa olla jo huomattava.

Jutussa mainitaan liikennöintitiheydeksi 44+10 ohiajoa vuorokaudessa. Desibelien raja-arvoiksi on ilmoitettu 40–55 db, riippuen siitä, onko kyseessä loma-asunto vai oysyvä asutus. Mielenkiintoisia db-arvoja ovat maksimiraja 75 db ja täällä Muurlassa jopa 80–90 db. Haluaisin tietää minä vuorokauden hetkinä ja kuinka usein nämä arvot saavutetaan?

Mieltä myös askarruttavat juurikin nämä desibelit jaettuina 24 tuntiin. Siis on meluisia hetkiä ja sitten hiljaisuutta. Nämä sitten ynnätään ja saadaan lailla asetettu keskimääräinen db-taso per vuorokausi. Oikeastaan huolta kannan noin 215 kanssakärsijän puolesta. Juna rymistelee ohi 54 kertaa vuorokaudessa, jopa 90 desibelin metelillä.

On syytä muistaa myös radan rakentamiseen liittyvä mekkala, räjäytyksineen ja kuljetuksineen. Suojaako ympäristösuojelulaki minua ja 215 muuta?

Juha Rislakki

Muurla