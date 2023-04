Roope Hintz jätti Dallas Starsin seuralegendat taakseen ja nousi pudotuspelien pistepörssin kärkipaikalle

Suomalaishyökkääjä Roope Hintz jatkoi upeaa virettään jääkiekon NHL:n pudotuspeleissä, kun Dallas Stars kaatoi Minnesota Wildin 4–0 ja nappasi etulyöntiaseman avauskierroksen otteluparissa. Hintz keräsi toisessa peräkkäisessä ottelussa kolme syöttöpistettä ja nousi pudotuspelien pistepörssin kärkipaikalle pistein 4+7=11.

Samalla Hintz nousi nykymuotoisen Dallas Starsin ennätysmieheksi, kun mittarina ovat tehopisteet yksittäisessä pudotuspelisarjassa. Mike Modano ja Sergei Zubov tekivät kumpikin 10 pistettä pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella 2003, ja joukkueessa yhä pelaava Jamie Benn ylsi samaiseen kymppilukuun vuoden 2016 pudotuspelien avauskierroksella.

Dallas siirtyi otteluvoitoissa 3–2-johtoon, joten sarja on sille katkolla St. Paulissa pelattavassa kuudennessa ottelussa.

– Olemme parantaneet peliämme sarjan edetessä. Jouduimme (sarjan alussa) takaa-ajajiksi, joten tuntuu hyvältä olla ensimmäistä kertaa kuskin paikalla. Viimeisen voiton ottaminen on aina vaikeinta, mutta olemme koko kauden ajan olleet hyvä vierasjoukkue, Dallasin päävalmentaja Peter DeBoer kommentoi NHL:n verkkosivuilla.

Oettinger loistaa maalilla

Dallas on pystynyt nojaamaan tiukoilla hetkillä yhdysvaltalaismaalivahtiinsa Jake Oettingeriin, joka on kuulunut jo tovin NHL:n veskarieliittiin. Oettingerista tuli vasta ensimmäinen maalivahti, joka on torjunut tämän vuoden pudotuspeleissä nollapelin.

– Hän pelaa täydellisesti tällä hetkellä. Se (maalivahtipeli) on tietysti todella tärkeää pudotuspeleissä. Haluamme rajoittaa vastustajan maalipaikkoja, mutta tiedämme, että takanamme on yksi maailman parhaista maalivahdeista. Se on ehdottomasti etu, tehohyökkääjä Jason Robertson suitsutti.

Dallasin maalit merkittiin Tyler Seguinille, Robertsonille, Mason Marchmentille ja JYPissäkin pari vuotta sitten piipahtaneelle Ty Dellandrealle. Miro Heiskanen kirjasi Hintzin tavoin syötön Robertsonin 2–0-ylivoimamaaliin.

Aho koki kovia, Carolina hävisi

Carolina Hurricanes ei pystynyt katkaisemaan kotikentällä sarjaansa New York Islandersia vastaan. ”Saarelaiset” juhlivat Raleigh’ssa 3–2-voittoa ja kavensivat sarjatilanteen 2–3:een.

Sebastian Aho teki ottelun viimeisen maalin Jesperi Kotkaniemen syötöstä ja vankisti asemiaan Hurricanesin pudotuspelihistorian maalikärkenä 21 täysosumallaan.

Aho koki ottelussa myös kovia, sillä hän sai Islandersin Pierre Engvallin lähettämän kiekon kasvoihinsa toisen erän alussa, ja tilanteen jälkeen Brock Nelson laukoi vierailijat 2–0-johtoon. Suomalaishyökkääjä selvisi tilanteesta tikeillä.

– Se on jääkiekkoa, tuollaisia asioita tapahtuu, Aho kuittasi ja siirsi katseensa jo kuudenteen koitokseen.

Jesse Puljujärvi keräsi ottelussa myös syöttöpisteen. Antti Raanta torjui Carolina-maalilla 19 kertaa.

Kierroksen kolmannessa ottelussa Los Angelesin maalivahdille Joonas Korpisalolle sattui heikompi ilta, kun Edmonton Oilers nappasi vahvalla 6–3-kotivoitolla 3–2-sarjajohdon. Korpisalo otettiin vaihtoon toisessa erässä Oilersin neljännen maalin jälkeen.

Paavali Pastila