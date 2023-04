Rovanperä paranteli asemiaan pohja-ajalla – Lapilla hankala aamunavaus: ”Ihan helvetin liukasta koko ajan”

Toyotan Kalle Rovanperä ajoi Kroatian MM-rallissa kisan ensimmäisen pohja-aikansa lauantain avanneella yhdeksännellä erikoiskokeella. Kisassa kahdeksantena oleva Rovanperä putosi kärkitaistelusta perjantaina rengasrikon takia, mutta pohja-ajallaan suomalaiskuski saavutti edellä olevia Sebastien Ogieria, Takamoto Katsutaa ja Pierre-Louis Loubetia.

Perjantain päätteeksi minuutin aikasakon saanut Ogier on Rovanperää enää viitisen sekuntia edellä. Hallitsevan maailmanmestarin ero Katsutaan ja Loubetiin on reilut puoli minuuttia.

– Erikoiskoe sujui ihan hyvin. Pitää katsoa, miten aika vertautuu muihin, mutta olosuhteet osuudella olivat aika hyvät, Rovanperä tuumaili maalialueella.

Neljäntenä oleva Hyundain Esapekka Lappi tuskaili pito-ongelmien kanssa ja jäi Rovanperän ajasta 12,8 sekuntia. Kolmantena oleva Ford-kuski Ott Tänak ajoi yli 10 sekuntia Lappia nopeammin ja johtaa suomalaista nyt 15 sekunnilla.

– Ei ollut pitoa yhtään, ihan helvetin liukasta koko ajan, Lappi manasi.

Kisaa johtava Hyundain Thierry Neuville repi lisäeroa toisena olevaan Toyotan Elfyn Evansiin, ja belgialaisen johto on nyt 10,5 sekuntia. Tänak on jäänyt Neuvillesta 28,8 sekuntia ja Lappi 43,8 sekuntia. Rovanperän ero kärkeen on reilut kaksi ja puoli minuuttia.

Lauantaina ajetaan vielä seitsemän erikoiskoetta.