Rytmiä, vauhtia ja eleganssia – Salohallissa kilpailtiin monipuolisesti tanssin suomenmestaruuksista ja kokeiltiin lattaribattlea

SM-tansseissa Salohallissa lattialla liiteli lauantaina noin 250 kaunista, nuorta sekä nuorekkaita hyvin pukeutuneita ihmisiä. Tanssi näyttää helpolta ja parhaimmillaan höyhenenkevyeltä eleganssilta – kun sen osaa. Mutta onko se kevyttä ja helppoa?

– Jokainen voi kokeilla. Laittaa ensin frakin päälleen ja juoksee sitten viisi kertaa neljäsataa metriä muutaman minuutin palautuksilla, kuvaa entinen kilpatanssija ja nykyinen valmentaja Pertti Alanen Tampereelta.

– Se vaatii pohjakunnon, stamina- ja lajivaatimuksia. Koko kroppa on käytössä, päätä myöten. Jos näyttää lattialla väsyneeltä, ei näytä hyvältä, sanoo Alasen tytär Sanni Alanen, myös entinen kilpatanssija ja nykyinen valmentaja.

– Lisäksi kilpatanssi on yksi vaikeimpia joukkueurheilulajeja – joukkueen muodostavat mies ja nainen. Tulee kuvaan muutakin kuin vain fyysisiä vaatimuksia, Pertti Alanen jatkaa.

Puhutaan, ettei nuoriso liiku tarpeeksi. Siihen Sanni Alasella on lääke:

– Tanssi on loistava liikuttaja kaikille nuorille.

Alaset ovat tanssiva perhe: kaikki ovat tanssineet, myös poika. Alasten isä–tytär-akselin kommenteilla on rutkasti painoarvoa. Isä harrasti kilpatanssia toistakymmentä vuotta, tytär 19 vuotta.

Nyt isä ja tytär keskittyvät valmentamiseen. Heidän suojattinsa Jemina Kairamo ja Ilari Kervinen ovat juuri olleet karsimassa finaaliin vakiotanssissa, sarjassa nuoriso.

– Hyvin meni, hienosti kerrassaan, Pertti Alanen sanoo selvästi innoissaan.

– Saivat itsestään kaiken irti. Kyllä tuolla mennään finaaliin, ennustaa Sanni Alanen.

Salohallissa tanssittiin lauantaina vakio- ja Rock´n´Swing -tanssilajien suomenmestaruuksista. Lisäksi mukaan oli otettu uutuutena Latin 1:1- kilpailu, jossa Suomen huippulatinalaistanssijat ottivat mittaa toisistaan.

– Se on ihan uusi kokeilu: katsotaan, miltä näyttää kun lattaritanssijat esiintyvät tennareissa ja farkuissa. Jos näyttää hyvältä ja yleisö tykkää, siitä voi tehdä oikean kilpailun ja ottaa mukaan seuraaviinkin tapahtumiin, Leena Liusvaara sanoo.

Salolainen Liusvaara on toiminut Suomen Tanssiurheiluliiton puheenjohtajana vuodesta 2013.

Liusvaara iloitsee lauantaisen kattauksen laajuudesta. Ensimmäistä kertaa samalle lattialle on tuotu sekä vakiotanssin että Rock´n´Swing -tanssilajien suomenmestaruuskisat kaikkine sarjoineen ja ikäluokkineen.

– Yleisölle on tarjolla enemmän yhdellä kertaa, tiivistää Liusvaara.

Lisäksi Liusvaara on ylpeä Salohallista. Parempaa lokaatiota tanssikilpailuille ei Suomesta juuri löydy.

– Ehdottomasti Salohalli on yksi parhaista. On avaruutta, yleisöllä tilaa liikkua ja heille palveluita, kilpailijoille oma lämmittelysali ja tilavat pukkarit, Liusvaara listaa.

Samaa kuulee myös kaukaisten vierailijoiden suista.

SM-kilpailujen paikallisena järjestäjänä on toiminut Vilpas DanceSport. Kisat saatiin Saloon pari kuukautta sitten. Tanssin suurtapahtuma on saatu melko nopeasti kasaan.

– On tämä ollut aikamoinen ponnistelu, työlistoja on riittänyt jokaiselle. Teemme yhteistyötä Suomen tanssiurheiluliiton kanssa. Seura vastaa kaikesta paikallisista asioista, järjestävän seuran Alisa Heino sanoo.

Heino osallistuu myös illan uutuuteen, lattaribattleen, parinaan Markus Ranta.

– Se on enemmänkin viihdettä. Kaksi paria on vastakkain, toinen putoaa pois, Markus Ranta sanoo.

Heinon ja Rannan mukaan kilpatanssin suosio on ollut laskussa. Niinpä juuri Salohallin esittelemillä uudenlaisilla kilpailutapahtumilla on tärkeä tehtävä vetää tanssilattioille uusia harrastajia.

– Vakiotanssiin voi olla vaikea saada tarttumapintaa, jos ei tunne lajia. Nyt saadaan kilpatanssille näyttävyyttä Ylenkin kautta, ja laajemmalla lajivalikoimalla voidaan tehdä tanssista helpommin lähestyttävää.

Heino muistuttaa, että tanssi on lajina helppo aloittaa, eikä kaikkien tarvitse tavoitella kilpailumenestystä.

– Ei tanssisaliin tullessaan tarvitse osata mitään, siellähän lajiin tutustuu ja sitä opetetaan.

Pertti ja Sanni Alanen ovat hivenen pettyneitä, samoin vakiotanssipari Jemina Kairamo ja Ilari Kervinen. Paikka ei auennut finaaliin.

– Urheilu on tällaista, aina ei voi voittaa, toteaa Ilari Kervinen.

– Taso vakion nuorissa on todella kova. Yksi kovatasoisimpia sarjoja tällä hetkellä, lohduttaa Sanni Kervinen.

Kairamo ja Kervinen kertovat treenaavansa parina kolmesta neljään kertaa viikossa, ja siihen päälle vielä fysiikkatreenit. Kunnosta sijoitus ei todennäköisesti ollut kiinni, vaan jostain muusta, ja todennäköisesti jostain hyvin pienestä.

– Tanssissa viehättää se, että aina voi kehittyä. Koskaan ei voi saavuttaa täydellisyyttä, Kairamo sanoo.

Kervistä viehättää etenkin uusien, hienojen kuvioiden kehittäminen ja hiominen.

Tuleen ei jäädä makaamaan. Seuraava kisa odottaa jo toukokuun alussa Tampereella.

Salolaisen tanssikeitaan tunnelmiin voi päästä mukaan ensi viikon sunnuntaina. Ylen TV2-kanava lähettää kilpailuista koosteen 23. päivä huhtikuuta. Lähetyksen juontajana toimii Kaj Kunnas.