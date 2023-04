Saaristomeren kuormitus yhä suuri – fosforiylijäämä pelloilla pienentynyt, mutta leudot ja sateiset talvisäät huuhtovat ravinteita vesiin

Viljelijä on osuutensa tehnyt. Näin sanoo Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Tapio Salo Saaristomeren ravinnekuorman vähentämistoimista.

– Olisin sanonut samoin, sanoo myös angelniemeläisen Tuiskulan tilan viljelijä Pekka Lahtinen.

Hänestä tuntuu siltä, että maanviljelijöistä on annettu kuva, että he eivät ole tehneet mitään vesistöjä rehevöittävien ravinteiden hillitsemiseksi.

– Ongelma (Saaristomeren rehevöityminen) on syntynyt pitkän ajan kuluessa ja parantuminenkin kestää, hän muistuttaa.

Viljelijöitä syyllistävän kuvan on voinut saada, kun Saaristomeren ravinnekuormitusta ei ole saatu aisoihin lukuisista yrityksistä huolimatta. Salo nimeää kaksi keskeistä syytä:

– Ilmastonmuutos ja maassa oleva iso fosforivarasto.

Leudot ja sateiset talvisäät huuhtovat ravinteita vesistöihin. Lisäksi Salo sanoo, että monissa hyvissä toimenpiteissä on ilmennyt ongelmia.

– Hajoavista kasveista lähtee ravinteita.

Fosforitase kertoo, että sen käyttö on vähentynyt. Ylijäämä pelloilla on pienentynyt 30 vuodessa 30 kilosta alle kuuteen kiloon hehtaaria kohden.

Viime kesänä julkistettiin monen eri tahon yhteistyössä sorvattu Maatalouden vesiensuojelun tiekartta -nimellä kulkeva ohjelma, jonka painopiste on fosforissa. Tavoitteena on täydentää tähänastisia toimenpiteitä.

Tuiskulan pelloilla on tehty tähän asti lukuisia toimia ympäristön hyväksi. Kesällä näkyvin lienee mereen rajoittuvien rantojen laidunnus. Kasvukaudella tilalla on laiduntanut viitisenkymmentä nautaa, jotka tulevat toiselta tilalta.

Naudat laiduntavat yhteensä 40 hehtaarin alueita, jotka ovat suojavyöhykkeitä ja luonnon monimuotoisuusalueita. Nyt kuitenkin uhkaa tulla katkos seitsemän vuoden käytäntöön.

– Uudessa tukiohjelmassa meri ei ole vesistö, Lahtinen kertoo.

Tämä tarkoittaa tuen loppumista suojavyöhykkeiltä. Lahtinen on ollut asiasta yhteydessä useaan tahoon, mutta muutosta ilmeiseen virheeseen ei ole luvassa nopeasti.

– Vuodesta 2024 alkaen voi tulla muutos, hän arvioi.

Laiduntavat eläimet hoitavat luonnon monimuotoisuutta, mutta auttavat myös ravinnepäästöjen hillinnässä.

– Naudat keräävät kasvien ravinteet itseensä ja vievät mennessään, Lahtinen selittää.

Tilalla puntaroidaan nyt, mitä tehdä. Tämän haluaa toki tietää myös naudat omistava tila.

Laidunnus on vain osa tilan tekemistä vesistöä suojaavista toimista.

Tilalla on parannettu myös peltojen vesitaloutta.

– Pinnanmuotoilun avulla vesi ei jää seisomaan pellolle.

Lahtinen selittää, että jos vesi seisoo pelloilla, maa tiivistyy ja kasvit kasvavat huonosti.

– Parasta ravinteiden kannalta on hyvin kasvava pelto, hän muistuttaa.

Vesitaloutta on parannettu myös sala- ja piiriojituksen avulla.

Peltojen kasvukuntoon vaikuttavat monet muutkin tilan käyttöön ottamat keinot.

– Muokkausta on kevennetty ja käytetty suorakylvöä.

Iso muutos tilan pelloissa verrattuna entisaikoihin on se, että maata ei enää kynnetä syksyisin, vaan pelto jää pääosin kasvipeitteiseksi.

Pelloilla liikutaan työkoneilla muutenkin tarkasti. Automatisoitu nykytekniikka auttaa valitsemaan ajolinjoja, joilla peltojen tiivistymistä voidaan välttää.

Tuiskulan tilalla kasvatetaan broilereita, joiden lanta toimii orgaanisena lannoitteena. Se levitetään aina niin, että ravinteet menevät suoraan kasvien käyttöön.

Lannoitteiden käyttö on tarkkaa työtä. Lannoitteita on jaettu kolme eri kertaa ja tarkkaan sinne, missä on tarvetta.

Peltojen ravinnevirtaa ohjataan myös niin sanottujen välikasvien käyttöön.

– Välikasvi kylvetään sadonkorjuun jälkeen, Lahtinen sanoo.

Välikasvi voi olla syysviljaa, joka seuraavana vuonna ei tuota satoa, vaan antaa tilaa jollekin muulle tuotantokasville.

Välikasvit lisäävät talviaikaista kasvipeitteisyyttä nurmikasvien lisäksi.

Kasvukauden ulkopuolella Tuiskulan tilan näkyvin ympäristön eteen tehty muutos on juuri peltojen kasvipeitteisyys. Se yltää 85 prosenttiin.

Kasvipeitteisyyden avulla on pyritty vähentämään ravinnehuuhtoumia.

Nyt tilalla pohditaan, voisiko osalle peltoja levittää kipsiä. Sekin pidättää ravinteiden karkaamista vesiin.

Tiekartta Saaristomeren avuksi

Koska tähän asti käytetyt keinot Saaristomeren ravinnekuorman vähentämiseksi eivät ole riittäneet, on otettu käyttöön lisätyökalu. Tämä on nimetty maatalouden vesiensuojelun tiekartaksi, ja se valmistui viime kesänä.

Tiekartan tavoitteena on saada Saaristomeri pois Itämeren suurien ravinnekuormittajien joukosta vuoteen 2027 mennessä.

Tästä arvioidaan koituvan vähintään 18 miljoonan euron vuotuiset kustannukset. Jos tiekartta toteutuu, Saaristomereen kohdistuva vuotuinen ravinnekuorma vähenee jopa 100 000–150 000 kiloa.

Tiekartan ovat tehneet ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Varsinais-Suomen ely-keskus sekä Maataloustuottajain Keskusliitto MTK.

Painopiste on fosforissa, joka on rehevöitymisen kannalta merkittävä ravinne.

Tiekartta koostuu kymmenestä maatalouden vesiensuojelua edistävästä toimenpiteestä. Niiden joukossa on myös kipsin levitys pelloille, mitä tiekartan toteutusta koordinoivan Elina Laurilan mukaan viljelijät ovat jo käyttäneet.

– Se on ollut viljelijöille ilmaista, hän sanoo.

Tiekartan toteutusta on lähdetty viemään eteenpäin eri sidosryhmien kanssa. Kaksi tapahtumaa asian tiimoilta on jo järjestetty, minkä lisäksi on pohdittu keinoja ja rahoitusta.

Tehokkaimmin maatalouden ravinnekuormitusta vähentäviä toimenpiteitä ovat peltojen vesitalouden ja maaperän kasvukunnon parantaminen, maanparannusaineiden käytön lisääminen, lannan siirron edistäminen sekä peltojen kasvipeitteisyyden lisääminen ja kohdentaminen eroosioherkille alueille.

Maatalouden päämääränä tuottaa kuluttajille ravintoa

Tuiskulan tilan isäntä Pekka Lahtinen muistuttaa maatalouden perimmäisestä tarkoituksesta. Päämääränä on tuottaa kuluttajille ravintoa.

– Tuottajilta ei ole kohtuullista vaatia tuottamaan lisäksi vastikkeetta muita palveluja.

Hän sanoo, että tähän ei ole myöskään kykyä.

Hän on huomannut, että ympäristötukipolitiikassa painopisteet muuttuvat.

– Luonnon monimuotoisuus, ilmasto ja Itämeri tuntuvat kilpailevan keskenään, hän pohtii.

Lahtinen muistuttaa, että viljelijät kyllä haluavat toimia Itämeren hyväksi. Hänellä ja hänen vaimollaan Saija Lahtisella on myös lisämotivaatio, sillä meri merkitsee muutakin kuin tilan peltojen rajoittumista rantaan. He liikkuvat mielellään vesillä ja näkevät, miten meri voi.

– Pienestä pitäen olen kulkenut vesillä ja nähnyt, kuinka sameus on kasvanut, Pekka Lahtinen kertoo.

Hänen mielestään meren pelastamiseksi tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Samalla, kun puhutaan maatalouden ravinnepäästöistä, Lahtinen haluaa muistuttaa muidenkin osuudesta.

– Yhden tahon toimet eivät ole ongelmaa aiheuttaneet. Kaikkien pitää tehdä kohtuullinen osa Itämeren parantamiseksi.