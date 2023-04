Salo ansaitsee upean jokivarren

Salon kaupunki on valmistellut suunnitelman, jossa neljäkymmentä hehtaaria Salonjoen ranta-alueita kunnostetaan virkistysalueeksi (SSS 25.4.). Suunnitelma on erinomainen. Sen tarkoituksena on kehittää Salon jokea kaupunkilaisten monenlaiseen virkistyskäyttöön.

Jokivarsi on kaupungin ehdottomia helmiä, mutta sitä ei ole osattu hyödyntää arvoisellaan tavalla. Meriniityn teollisuusalueen takapihana jokivarsi meneeturhaan hukkaan.

Parhaimmillaan rantojen kunnostaminen ja kehittäminen luo yhtenäisen ulkoilu- ja virkistysalueen kaupungin keskustasta Vuohensaareen asti. Samalla se tuo meren lähemmäs. Salo on merellinen kaupunki, mikä täkäläisiltä usein unohtuu. Teollisuusalue on ikään kuin eristänyt Halikonlahden kaupungista.

Kaupunginhallitus käsitteli suunnitelmaa maanantaina ja palautti sen valmisteluun. Samalla vakuutettiin, että hanketta ei olla viivästyttämässä. Aikalisän aikana on tarkoitus käydä vuoropuhelua jokivarren alueen toimijoiden kanssa. Toivottavasti keskustelut siloittavat suunnitelman tietä toteutukseen.

Kaikkia alueen nykyisiä käyttäjiä on hyvä kuulla. Esimerkiksi veneiden laskuun ja nostoon on varmasti löydettävissä kaikkia tyydyttävä ratkaisu.

Samalla on hyvä panna vauhtia lumenkaatopaikan siirtoon. Rantasuunnitelmassa nykyinen alue on muuttumassa piknikpuistoksi. Myös Salon ympäristöohjelmaan on kirjattu tavoite lopettaa lumen dumppaaminen Halikonlahden rantaan. Epäpuhtauksia ja mikromuoveja ei pidä juoksuttaa mereen.

Kaupungin suunnitelmissa jokivarren virkistysalueelle on hahmoteltu monenlaisia toimintoja. Havainnekuviin on piirretty esimerkiksi kesäkahvila ja uima-allas. Reitin varrelle on visioitu ympäristötaidetta, hiekkaranta ja seikkailupuisto.

Suunnitelma vaikuttaa jopa turhan realistiselta. Yleensä todellisuus tapaa latistaa visioita. Siksi ideapaperissa olisi voinut käyttää jopa rohkeampaa värikynää.

Kaupungin tavoite edetä toteutuksessa pala kerrallaan lienee järkevä. Eikä työtä kannata rajata vain alajuoksulle. Suunnitelmassa on jo väläytetty ajatusta rantojen kehittämisestä myös keskustan pohjoispuolella.

Salon alueen asutus on syntynyt Uskelanjoen varrelle jo rautakaudella. On hienoa, että ainutlaatuinen kulttuurimaisema saa ansaitsemansa arvon.