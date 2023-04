Salolaisen ravintolan uutuustuote nosti somekohun – ravintoloitsija kertoo, miksi leipä maksaa 30 euroa

Salolaisen JJ´s BBQ -ravintolan uutuusannos nostatti myrskyn sosiaalisessa mediassa viikonloppuna. Kymmenet keskustelijat ottivat kantaa, voiko voileivästä veloittaa liki 30 euroa. Moni ilmoitti pöyristyneensä, suurin piirtein yhtä moni puolusti ravintolaa. Ravintoloitsija Jari-Jukka Kallunki myöntää, että kärkäs palaute tuli yllätyksenä.

– Kieltämättä vähän hämmennyin kommenteista. Ja yllätyin niiden määrästä, Kallunki sanoo nyt, keskustelun jo rauhoituttua.

JJ’s Pastrami Sandwich on Kallungin kehittelemä uutuus, jonka pääraaka-aineena on savustettu naudanrinta. Annokseen kuuluu myös salaatti ja sen tarkka hinta on 28 euroa. Kallunki kertoo kehitelleensä jo pitkään sopivaa pastrami- eli suolaliha-annosta. Sellainen syntyi lopulta perheen lomamatkan ansiosta.

– Olimme perhelomalla New Yorkissa ja kävimme legendaarisessa Katz´s Deli -ravintolassa, joka on toiminut kaupungissa jo 130 vuoden ajan. Siitä inspiroituneena aloin kehitellä omaa versiotani pastrami-leivästä.

Kallunki suunnitteli ja rakensi vaaleaa leipää ja naudanlihaa yhdistävän annoksen ensin itselleen. Viime viikonloppuna se lanseerattiin myös ravintolassa kausituotteena. Annokselle ominaista on erittäin pitkä valmistusaika. Liha maustuu jopa kaksi viikkoa jo ennen valmistamistaan. Kallungin annokseen sitä kuluu neljänneskilo.

– Pastrami on tosi haastavaa ja hankalaa valmistaa. Ja valitettavasti hinta nousee kun lihaa on paljon.

Kallunki kertoo, että pastrami-annoksen lihaa pitää käsitellä useaan otteeseen ennen valmistamista. Kun se on ollut mausteliemessä riittävän kauan, rintapalaa savustetaan 14 tunnin ajan ennen kuin se on valmis asiakkaan lautaselle.

Kallunki käyttää savustetuissa tuotteissaan Yhdysvalloista tuotua naudanlihaa.

– Olen kokeillut tosi paljon kotimaisia lihoja, mutta savustamiseen soveltuvaa en ole löytänyt. Siksi käytämme korkeimman laatuluokan jenkkilihaa.

Osa some-keskustelijoista epäili, että ravintolan katteissa on ilmaa. Toisilta herui ymmärrystä raaka-aine- ja työvoimakulujen nousulle. Kallunki itse muistuttaa, että ravintolan ruoat savustetaan käsin ja puukäyttöisellä savustimella. Se vaatii työvoimaa ja -aikaa. Lisäksi hän laskee, että naudanlihan hinta on viime kesän jälkeen noussut yli 30 prosenttia.

– Mutta lihan laadusta ei voi tinkiä. Huonosta materiaalista ei saa tehtyä hyvää.

– Ja olisihan se ihan kiva, että viivan allekin jäisi jotain. Se taitaa olla yrityksen elossa pitämisen edellytys, hän huomauttaa.

Matkailu- ja ravintola-ala on ollut turbulenssissa käytännössä korona-ajan alusta lähtien. Ensin alaa kurittivat koronasulut, sen jälkeen työvoimapula. Ukrainan sodan myötä kallistuivat raaka-aineet ja viime syksystä lähtien ravintoloissa on kipuiltu laukkaavan inflaation vuoksi.

Kallunki myöntää, että kustannuskriisi näkyi myös salolaisravintolan kävijämäärissä varsinkin alkuvuoden aikana. Ravintola joutui hintojen noustessa muokkaamaan omaa ruokalistaansa. Aiemmin sama annos oli tietyn hintainen huolimatta siitä, valitsiko asiakas possua, kanaa vai nautaa. Tästä hinnoittelumallista oli luovuttava varsinkin naudanlihan hinnannousun myötä.

– Brisket [savustettu naudanrinta] on myydyin savustettu lihamme. Sitä kuluu viikossa noin 400-500 kiloa, näin rauhallisena sesonkina. Kesällä määrä tuplaantuu. Ei ole reilua pyytää possusta tai kanasta samaa hintaa kuin siitä. Toisaalta briskettiä ei pysty myymään possun hinnalla. Annoskokojen järkevöittämisen kautta saimme laskettua joidenkin tuotteiden hintaa, mutta toisten hinta hieman nousi.

Kallunki arvioi, että tulevan kesäsesongin näkymät ovat kuitenkin valoisat.

– On ollut kiva huomata, että ihmiset alkavat taas liikkua. Aurinko saa meidät kaivautumaan esiin. Jo pääsiäisenä sen huomasi, että väkeä alkaa taas käydä. Ihmiset kaipaavat elämäänsä vähän luksusta ja ravintolassa käynti on sellaista.