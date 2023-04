Salon kansalaisopiston runoryhmä tarjoaa tunnin mittaisen runoelämyksen, jossa kuuluu pienen ihmisen ääni

– Runon esittämisessä minulle on tärkeää, että yrittää unohtaa itsensä. Joskus jännittää, kun ajattelee, että tässä minä nyt lausun tällaista runoa. Mutta ei, se en ole minä, vaan runo tulee esiin minun kauttani.

Näin pukee tunteensa sanoiksi Pirkko Jormakka ja saa muilta Salon kansalaisopiston runoryhmän jäseniltä komppausta.

Kaikki ryhmäläiset tietävät, miltä runon tulkitseminen yleisön edessä tuntuu. He harjoittelevat sitä ryhmän kokoontumisissa viikoittain, ja ensi viikon lauantaina 6. toukokuuta on kevätesityksen aika, jolloin kuulemassa on koko kulttuuritila Näkkärin sali. Esiintymässä ovat kaikki ryhmän 12 jäsentä, ja he lausuvat runoja ulkomuistista.

– Ulkoa opettelu on työlästä, mutta se auttaa runon tulkinnassa. Vasta silloin voi oikeasti heittäytyä, kun ei tarvitse miettiä, mikä on seuraava lause, ryhmän jäsen Mirja Honkanen kiteyttää.

– Harjoittelemme, miten runon saa elämään ja miten runoilijan äänen saa tuotua kuuluville, kukin omalla tavallaan. Jokainen joutuu menemään myös oman mukavuusalueensa ulkopuolelle, kertoo runoryhmän ohjaaja, lausuntataiteilija Päivikki Franck.

Salon kansalaisopiston runoryhmän vuosi huipentuu aina kevätesitykseen, joka on tänä vuonna nimeltään Tiehän on ja Tähdet. Esityksen valmistelu aloitettiin jo syksyllä.

– Ensin mietimme, mikä olisi esitykselle ajankohtainen teema, ja esiin nousivat ihmisyys, inhimillisyys, vapaus ja tasa-arvo. Miten pieni ihminen kokee maailman moninaiset mullistukset, ja miten me kaikki olemme osa tätä muuttuvaa globaalia maailmaa ja maailmankaikkeutta, Franck kuvailee.

Kaikki ryhmän jäsenet saivat tuoda Franckille teemaan sopivia runoja, joista hän valitsi osan ja kokosi esityksen. Lisäksi mukaan otettiin aforismeja, joiden kanssa runot käyvät dialogia.

Tunnin mittaisessa esityksessä kuullaan tekstejä yhteensä 47 runoilijalta, kuten Eeva Kilveltä, Eeva-Liisa Mannerilta, Rakel Liehulta, Kari Hotakaiselta, Tommy Tabermannilta ja Claes Anderssonilta. Mukana on myös Päivikki Franckin runo sekä ryhmän jäsenen Kirsi Lehdon runoja.

– Halusimme mukaan myös klassikkorunoilijoitamme, kuten Eino Leinoa, Aleksis Kiveä, Kaarlo Sarkiaa ja Edith Södergrania, sillä kannamme mukanamme heidän perintöään, Franck toteaa.

Esitys koostuu sooloesityksistä, pienryhmäesityksistä ja koko ryhmän yhteisesityksistä. Kaikki ryhmäläiset ovat valmistautuneet koitokseen innolla.

– Tässä ryhmässä yhteistyö on ollut tosi hienoa. Meillä kaikilla on mahdollisuus mokata, ja saamme tukea toinen toisiltamme, Pirkko Jormakka kiittää.

Ryhmässä on mukana lausujia Salosta ja Somerolta sekä Kaarinasta ja Turusta.

– Tämä on siitä kiva sakki, että joukossa on pitkän linjan lausujia, jotka ovat olleet mukana jo vuosikymmeniä, ja sitten uusia, kuten minä. Tässä saa oppia toinen toisilta, kuvailee tänä vuonna ryhmään liittynyt Veijo Manninen.

Tiehän on ja Tähdet -runoesitys kuuluu Salon Runokevään ohjelmistoon sekä Salon kansalaisopiston Kevätfestivaaliin. Runoesityksellä kansalaisopiston runoryhmä juhlistaa myös Suomen Lausujain Liiton 85-vuotisjuhlavuotta.

Salon kansalaisopiston runoryhmän esitys Tiehän on ja Tähdet kulttuuritila Näkkärissä (Ylhäistentie 2, Salo) 6. toukokuuta klo 14. Vapaa pääsy.