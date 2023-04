Salon Kivihovista Neste-asema – liikenneasema jatkossa auki ympäri vuorokauden

– Tavoite on aloittaa Nesteen polttonestejakelu vielä saman viikon aikana, kertoo kiinteistön omistavan Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti .

– Liikenneasema Kivihovi täydentää hyvin verkostoamme. Liikenneasema on Turunväylän ramppien kautta saavutettavissa idän ja lännen suunnasta, sanoo Nesteen Suomen asemaverkostosta vastaava johtaja Katri Taskinen tiedotteessa.

Myös Väylävirasto hoputti ratkaisua, koska valtiolla on sopimus liikenneaseman palveluiden tuottamisesta Hesburgerin ja Teboilin kanssa. Pitkäaikainen sopimus yltää vuoteen 2038 asti.

Liikenneasema on aikanaan ollut 15–16 miljoonan euron investointi Hesburgerille, Vuoti on kertonut Salon Seudun Sanomille aikaisemmin (SSS 19.12.2022.)

– Olemme jo talven aikana uudistaneet asiakastiloja ja leikkipaikan sekä kahvilalinjaston. Myös rahtareiden tilat on saneerattu sauna- ja suihkutilojen osalta.

– Tarjolla on puffetlounas ja À la carte -annoksia. Myös kaupan tuotevalikoimaa tullaan monipuolistamaan, Vuoti jatkaa.

Kivihovista saa jatkossa myös kebabia, sillä Hesburger on tuomassa asemalle pilottihankkeena uudistetun Hese-Kebab-konseptin.

– Suomusjärvellä avataan ensimmäinen uuden ja laajennetun valikoiman Hese-Kebab, josta odotamme innolla kokemuksia. Vastaavanlaisia hankkeita on vireillä muuallakin, mutta konseptia päästään kokeilemaan ensimmäisenä Kivihovilla.

Vuoti kertoo työntekijöiden rekrytoinnin olleen haasteellista, mutta Kivihovin aukioloja on tarkoitus laajentaa toukokuun puolivälissä niin, että asema on avoinna auki ympäri vuorokauden. Tällä hetkellä Kivihovi on avoinna joka päivä kello 6–21.