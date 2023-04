Salon kovimmat yleisurheilutulokset osa 1/3: Vilppaassa riittää tasoa Wilman takanakin

Salon Seudun Sanomat esittelee kauden kynnyksellä Salon historian parhaita yleisurheilutuloksia. Kolmiosainen juttusarja alkaa Salon Vilppaan urheilijoiden kovimmilla noteerauksilla.

Mukaan on otettu Vilppaan urheilijoiden kymmenen tulosta, jotka sijoittuvat korkeimmalle Suomen kaikkien aikojen tilastoissa. Mukaan pääseminen edellytti, että on lajissaan Suomen historian 88 parhaan urheilijan joukossa.

Tiedot on kerätty Tilastopajan tietokannasta huhtikuussa 2023. Arviointiin on otettu suoritushetkellä Salon Vilpasta edustaneiden henkilöiden tuloksia tavallisimmista ulkoratojen yleisurheilulajeista. Maantiejuoksuista on huomioitu maraton sekä puolimaraton ja parhaista kävelytuloksista kerrotaan erikseen kirjoituksen loppupuolella.

Vilppaan – ja samalla koko Salon – kärkipaikalla on luonnollisesti seiväshyppääjä Wilma Murto.

Kuusjoella syntyneen Murron meriitit tunnetaan hyvin, mutta kerrataan tiiviisti vielä osa tärkeimmistä saavutuksista.

Murto tarjosi viime elokuussa Münchenin EM-kisojen seiväshyppyfinaalissa unohtumattoman show’n, joka valittiin myöhemmin vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi. Murto paransi kilpailussa Suomen ennätystä kolmesti ja taivutti mestaruuteen EM-kisojen ennätystä sivuavalla tuloksella 485. Sillä tuloksella Murto on maailman kaikkien aikojen tilastossa sijalla 12.

Maaliskuun alussa Murto voitti sisäratojen EM-kultaa Istanbulissa. Hänestä tuli ensimmäinen suomalainen yleisurheilija, joka on yltänyt Euroopan mestaruuteen sekä ulko- että sisäradoilla.

Tokion olympialaisissa 2021 Murto sijoittui viidenneksi, joka oli kisojen paras suomalaissijoitus yleisurheilussa. Eugenen MM-kisoissa 2022 Murto oli kuudes. Hänen nimissään on alle 20-vuotiaiden maailmanennätys 471 ja hän on voittanut pronssia alle 20-vuotiaiden EM- ja MM-kisoissa.

Miia Lindholm (s. Kurppa) on voittanut seitsemän Suomen mestaruutta moniotteluista.

Kalevan kisojen seitsenottelun ykkönen hän oli vuonna 2013 ja sisäratojen viisiottelun mestaruus tuli vuosina 2012–2017. Moniotteluiden lisäksi hän on saavuttanut Kalevan kisojen pronssia korkeushypystä sekä hopeaa ja pronssia pituushypystä.

Vilpasta vuoteen 2015 asti edustaneen Lindholmin monipuolisuudesta kertoo hyvin myös se, että hän on peräti kahdeksassa lajissa Suomen kaikkien aikojen 181 parhaan urheilijan joukossa. Lindholm hyppäsi helmikuussa uuden 35-vuotiaiden sarjan korkeushypyn Suomen ennätyksen 175.

Samuli Eriksson on ulko- ja sisäratojen korkeushypyn Suomen mestari vuodelta 2018. Hänellä on lisäksi kolme hopeaa ja viisi pronssia aikuisten SM-kisoista.

Eriksson oli viides alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa 2013 ja hän on voittanut huimat 11 SM-kultaa nuorten sarjoista. Yksi mestaruuksista tuli 16-vuotiaiden keihäänheitosta.

Taulukkoon on kirjattu ulkorataennätys 218, mutta hallikisoissa hän on hypännyt vielä kaksi senttiä korkeammalta.

Maija Vuorinen on tehnyt sekä Vilppaan että Viestin kovimmat kestävyysjuoksutulokset.

Vuorisen neljästä maratonin SM-mitalista Vilppaalle kirjautui yksi pronssi vuodelta 1984. Taulukossa näkyvien tulosten lisäksi hän juoksi Vilppaan edustajana 10 kilometrin tiejuoksussa ajan 35.06, joka oikeuttaa Suomen kaikkien aikojen tilastossa sijaan 28.

Saara Sinervo teki korkeushypyn ennätyksensä oikeaan paikkaan, sillä hän voitti tuolla hypyllä vuonna 2017 alle 19-vuotiaiden Suomen mestaruuden viiden sentin erolla toiseksi ponnistaneeseen Ella Junnilaan.

Sinervolla on lisäksi kaksi hopeaa ja yhtä monta pronssia nuorten sarjojen SM-kisoista. Hän sijoittui korkeusfinaalin kymmenenneksi alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa 2017.

Laura Sirkiä tarjosi hyvän vastuksen Wilma Murrolle 14-vuotiaiden SM-kisoissa 2012. Vilppaan hyppääjät ottivat selkeän kaksoisvoiton ja Sirkiä hävisi tuloksella 335 Murrolle vain viisi senttiä. 16-vuotiaiden SM-kisoissa kaksi vuotta myöhemmin heidän väliinsä kiilasi Suomen tämän hetken kakkoshyppääjä Elina Lampela.

Jenni Niittonen oli maan lupaavimpia nuoria pikajuoksijoita tämän vuosituhannen alkupuolella. Tästä osoituksena ovat seitsemän nuorten sarjojen Suomen mestaruutta, joista kuusi tuli aitajuoksuista.

Hänet valittiin Suomen joukkueeseen alle 20-vuotiaiden EM- ja MM-kisoihin sekä lukuisiin maaotteluihin.

Aikuisten sarjassa SM-mitaleita ovat Vilppaalle tuoneet myös Voitto Hellstén ja Helena Lumme, joka oli toinen halli-SM-kisojen kuulantyönnössä 1969.

Wilma Murron isoäidin serkku Voitto Hellstén edusti Vilpasta vielä vuonna 1952, jolloin hän voitti 100 ja 200 metrin Suomen mestaruudet ja kilpaili näillä matkoilla myös Helsingin olympialaisissa. Kolme arvokisamitalia ja lähes uskomattomat 52 maaotteluvoittoa saavuttanut Hellstén siirtyi Turun Tovereihin 1953.

Nuorten sarjojen SM-mitalisteja on niin suuri joukko, ettei heidän esittelynsä ole mahdollista tässä kirjoituksessa.

Mainitaan kuitenkin Vilppaan vuoden 2021 nuorisourheilijaksi valittu Aarni Eijs, jonka 17-vuotiaana juoksema 5 kilometrin tiejuoksun aika 16.08 on aikuisten Suomi-tilaston sijalla 57. Eijs on voittanut viime vuosina useita kestävyysjuoksujen SM-mitaleita 15-19-vuotissa.

Vilppaan seurahistorian kovimmista kävelytuloksista vastaa Sulo Lehtonen . Hän käveli vuonna 1952 usealla rata- ja maantiematkalla aikoja, jotka sijoittuvat edelleen hienosti Suomen kaikkien aikojen tilastossa. Korkeimmalta löytyy 30 kilometrin ennätys, joka on tätä kirjoitettaessa sijalla 59.

Vilpas on menestynyt hienosti myös viestijuoksuissa ja maastojuoksun joukkuekilpailuissa. SM-hopeaa ovat voittaneet 17-vuotiaat naiset 3×800 metriltä vuonna 2020 sekä 19-vuotiaat miehet 4×400 metriltä 1998.

Kuusikko Jasmiina Aalto, Emilia Aalto, Pipsa Ilola, Riikka Aakula, Julia Virkkala ja Jenni Niittonen muodostivat joukkueet, jotka toivat seuralle neljä nuorten sarjojen SM-pronssia vuosituhannen alkupuolella.

Vilppaan TOP10-yleisurheilutulokset

Urheilija, laji, tulos (vuosi): Suomi-ranking

1) Wilma Murto, seiväshyppy, 485 (2022): 1

2) Miia Lindholm, 7-ottelu, 5 680 (2012): 20

3) Samuli Eriksson, korkeushyppy, 218 (2017): 28

4) Maija Vuorinen, maraton, 2.42.22 (1984): 30

5) Saara Sinervo, korkeushyppy, 181 (2017): 51

6) Miia Lindholm, keihäänheitto, 50,25 (2013): 61

7) Maija Vuorinen 5 000 m, 16.50,73 (1984): 70

8) Laura Sirkiä, seiväshyppy, 355 (2018): 81

9) Maija Vuorinen, 10 000 m, 35.31,62 (1984): 83

10) Jenni Niittonen, 100 m aitajuoksu, 13,90 (2005): 88

Teksti ja tilastot: Sami Tapanainen.

Juttusarjan toisessa osassa käsitellään Salon Viestin tuloksia.