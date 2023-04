Hartaasti odotetun Salon sairaalan rakennustyöt alkavat lähiviikkoina. Huoltopihaa puretaan ja alkukesästä edetään maanrakennustöihin.

– Ensimmäisillä viikoilla perustamme työmaa-alueen toiminnot ja järjestämme logistiikkareittejä, kertoo hyvinvointialueen projektijohtaja Tuomo Lehtisalo.

Projektinjohtourakoitsijaksi valittiin maaliskuun lopulla Hartela Länsi-Suomi Oy. Salon sairaalan toteuttaminen on Hartelan kolmas merkittävä sairaalahanke viime vuosina. Näistä tunnetuin oli Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteyteen rakennettu Majakkasairaala vuonna 2021.

Liikennejärjestelyihin ei ole tulossa ensimmäiseen kahteen vuoteen merkittäviä muutoksia. Sairaalantie A- ja B-siipien välissä ehti olla viikon verran auki, mutta nyt se suljetaan jälleen.

– Todennäköisesti vuoden takaiset muutokset pitävät ensimmäisen rakennusvaiheen aikana.

Hankkeen loppuvaiheessa sairaalan nykyiset M- ja L-osat puretaan. Tilalle tulee sairaalanmäelle kaivattuja pysäköintipaikkoja.

Kokonaisarvo Salon sairaalan hankkeelle on noin 60 miljoonaa euroa. Se sisältää uudisrakentamisen lisäksi vanhojen tilojen saneerausta ja rakennuskannan purkua.

Sairaalan F-osan rakennus alkaa nousta syksyllä. Vasta sen valmistuttua edetään A- ja D-osien purkamiseen.

– Projektin aikana ei tule massiivisia sivuttaissiirtoja väliaikaisiin tiloihin. Valtaosa potilaista pääsee uusiin tiloihin sitä mukaa, kun niitä valmistuu.

Sairaala valmistuu vuonna 2027. Vaikka tilat ovat tuolloin käytössä, piha-alue saattaa valmistua vasta seuraavana vuonna.

– Jos sairaala on täydessä valmiudessa joulukuussa, on hankalaa istuttaa esimerkiksi kasveja alueelle. Piha-alue on valmis viimeistään vuoden 2028 keväällä.

Muita suunnitelmia sairaalan pitkäaikaista kehitystä varten ei ole toistaiseksi tehty.

– Varha on kuitenkin vasta neljä kuukautta sitten aloittanut toimintansa. Muita rakennus- tai korjaushankkeita sairaala-alueelle ei ole nyt tiedossa. Pitkän tähtäimen suunnitelmat valkenevat todennäköisesti noin kahden vuoden sisällä.

Salon sairaala on ensimmäinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteiseksi suunniteltu sairaala. Suunnittelun tavoitteena on Salon terveyskeskuksen ja Tyks Salon sairaalan yhdistäminen potilasystävällisesti.

– Uskoisin, että palvelun polkua saadaan merkittävästi parannettua uudistuksen myötä.

Sairaalan alue on vanhan sairaanhoitopiirin kiinteistö, joka on siirtynyt vuoden vaihteessa hyvinvointialueelle. Terveyskeskus kuuluu Salon kaupungille.

Lehtisalon mukaan F-osan valmistuessa kahden vuoden kuluttua tiedotetaan laajemmista alueen tieliikennejärjestelyistä.

– Tuolloin sekä henkilöliikenne että sairaalan logistiset lenkit vaativat työsuunnittelua.

Koko hankkeen laajuus on 16 815 bruttoneliömetriä. Hankkeen tilaaja ja rakennuttaja on Varsinais-Suomen Hyvinvointialue. Varhan hallitus valitsi Hartelan toteuttamaan sairaalan uudisrakennuksen maaliskuun lopulla.