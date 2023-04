Salon Teatterissa syksyllä ensi-iltaan Rouva C. – näytelmä kertoo kuinka Ulrika Johnsonista tuli Minna Canth

Salon Teatterin ensi syksyn päänäytelmänä nähdään Minna Rytisalon vuonna 2018 ilmestyneeseen menestyskirjaan perustuva näytelmä Rouva C. Sen on dramatisoinut Heini Tola.

Näytelmä kertoo kirjailija Minna Canthin (1844–1897) nuoruusvuosista modernilla ja raikkaalla tavalla. Se tuo Minna Canthin ja hänen aikansa naisen elämän lähelle nykypäivän ihmistä.

– Vaikka näytelmän tapahtumista on yli 100 vuotta aikaa, ne ovat edelleen ajankohtaisia. Olen itse ollut lasten kanssa kotona, ja minulla on ollut samanlaisia ajatuksia kuin Minnalla, kuvailee Minna Canthia näytelmässä esittävä Roosa Majanoja.

Näytelmä kertoo siitä, kuinka Ulrika Johnsonista tuli kirjailija, lehtinainen, liikenainen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Minna Canth. Ja kuinka hän teki sen aikana, jolloin naisen paikka oli kotona ja miehen määräysvallan alla. Minna Canth raivasi tietä naisen oikeuksille, ja tärkeänä mahdollistajana tässä oli hänen aviomiehensä tuki.

– Näytelmä käy Minna Canthin elämää läpi ajalta, jolta emme häntä tunne. Se käy läpi Minna Canthin ja Ferdinand Canthin rakkaustarinan ja sen, miksi Minna Canthista tuli se mikä tuli, kiteyttää näytelmän ohjaaja Anu Hälvä.

– Ferdinand antoi Minnalle vapauden toteuttaa itseään. Hän ymmärsi, kuinka erityislaatuinen nainen on kyseessä. Siksi on hienoa, että tässä näytelmässä Ferdinandin osuus on yhtä merkittävä kuin Minnan, hän lisää.

Rouva C. valittiin Salon Teatterin ohjelmistoon siksi, että sillä on annettavaa ihmisille juuri nyt.

– Rouva C. on aika tuore teksti, ja se on ollut pinnalla. Useat ammattiteatterit ovat tehneet siitä versionsa. Ensin ajattelimme jotakin vähän synkempää, mutta sitten vaihdoimme näytelmän lennossa, yhteistuumin Anun kanssa – ohjaaja valittiin ensin ja sitten vasta näytelmä, kertoo näytelmän tuotannosta vastaava Mia Kuisma.

– Ajattelimme, että tämän näytelmän teemat ovat nyt ajankohtaisia: tasa-arvo ja ihmisyys – se, että meillä kaikilla on samat oikeudet, hän jatkaa.

Näytelmässä nuori Minna Canth haaveilee opettajattaren ammatista ja aloittaa opiskelun seminaarissa vastoin kauppiasvanhempiensa toiveita. Hän ystävystyy Floran kanssa, joka edustaa perinteisempää oman aikansa naista.

Minna herättää päättäväisyydellään myös opettajansa Ferdinand Canthin kiinnostuksen, ja se on skandaali, koska opettajattaren tulee olla siveä ja naimaton. Minnasta ja Ferdinandista tulee kuitenkin pariskunta, joka vaalii suhteessaan tasa-arvoisuutta. Yhdessä he rikkovat vallalla olevia käsityksiä.

Ferdinandia Salossa esittää Juha-Pekka Seppälä ja Minnan ystävää Floraa Lisamaria Markula.

Anu Hälvän mukaan Minna Canth ja hänen aikansa maailma tuodaan Kulttuuritalo Kivassa näyttämölle aikakaudelle uskollisesti. Esityksen lavasteet ja valaistuksen on suunnitellut Timo Alhanen ja puvustuksen Piritta Kämi-Conway.

– Emme ole lähteneet hirveästi modernisoimaan. Vaatteet ovat pitkälti ajanmukaisia, ei tennareita ja t-paitaa, ohjaaja toteaa.

Tärkeässä osassa esityksessä ovat myös tanssi ja musiikki, jonka on säveltänyt Jouni Lehtonen.

Näytelmän harjoittelu aloitettiin maaliskuussa, ja tähän mennessä takana on muun muassa tanssitreenejä. Anu Hälvä antaa kiitosta tiimilleen.

– Näyttelijät valittiin koe-esiintymisten kautta, ja sen kyllä huomaa. Olen tehnyt paljon töitä harrastajateatterien kanssa, ja täällä on erittäin korkea taso. On ollut tosi kivaa olla tekemässä tätä, Hälvä sanoo.

Mia Kuisma kertoo, että Roosa Majanoja erottui casting-tilaisuudessa joukosta, ja he tiesivät heti löytäneensä oikean Minnan.

– Kun Roosa oli esiintynyt, katsoimme Anun kanssa toisiamme merkitsevästi, Kuisma muistelee.

Yhteensä produktiossa on mukana 14 näyttelijää. Majanojan, Seppälän ja Markulan lisäksi esiintymässä ovat Saila Rouhiainen, Mika Virtanen, Mikko Polojärvi, Hannele Saari, Otso Lapila, Marjukka Paajolahti-Halme, Tauno Sainio, Satu Elg, Aliisa Kärkkäinen, Nelli Spännäri ja Eemil Korpelainen.

Rouva C. Salon Teatterissa, Kulttuuritalo Kivassa (Horninkatu 21, Salo) 23.9.–25.11.