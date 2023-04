Salon valtuusto sinetöi Meri-Halikon kouluratkaisun: pienemmät lapset Vartsalaan, isommat Mustamäkeen

Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina ratkaisun, jolla Meri-Halikon pienemmät oppilaat siirretään moduulikouluun Vartsalaan ja isommat Mustamäen kouluun.

Valtuusto oli yksimielinen. Muutama puheenvuoro aiheesta käytettiin, ja niissä oltiin tyytyväisiä siihen, että osa koulusta säilyy Meri-Halikon alueella.

Johanna Riski (kesk.) sanoi, että toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla kaupungin strategian mukainen kylien elinvoiman kehittäminen.

– Koulu ja päiväkoti ovat vahvistaneet alueen vetovoimaa, ja olen iloinen, että saimme positiivisesti eteenpäin katsova päätösesityksen.

Riski kiitteli valmistelua, jossa päättäjille annettiin aidosti mahdollisuus valita eri vaihtoehdoista.

Antti Olkinuora (ps.) totesi, että aikaisemmista koulupäätöksistä tiedetään, kuinka herkästä asiasta on kyse.

– Meri-Halikon ratkaisussa on tehty hyvää virkamiestyötä, valmisteltu huolella eri vaihtoehtoja ja järjestetty tilaisuuksia vanhemmille ja yleisölle.

– Oppilaille ei ole käytännön merkitystä sillä, että koulu on hallinnollisesti Mustamäen koulun alaisuudessa.

Vartsalaan sijoitettava moduulikoulu vähentää Olkinuoran mukaan oppilaiden kuljetustarvetta.

Osmo Friberg (ps.) oli mielissään, että muu valtuusto on perussuomalaisten kanssa samaa mieltä.

Ismo Saari (kesk.) linjasi, että koulu ei ole vain koulu.

– Koulu on yksi merkittävistä asioista asumispäätöstä tehdessä. Kun kyse on lapsiperheistä, koulu on kaupungin voimakkaimmin vaikuttava markkinointikeino, Saari sanoi.

Seuraavaksi Saaren mielestä pitää saada maankäytön valmistelu käyntiin niin, että saadaan ”uusien asukkaiden vastaanottokykyä”.

– Koulujen isäksi markkinointikeinoja ovat hyvät liikenneyhteydet ja ruutukaava-alueen uudet kerrostalohankkeet. Eikä pidä unohtaa Suomusjärveä, se on portti Varsinais-Suomeen.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Meri-Halikon koulu lakkautetaan itsenäisenä ensi syksystä alkaen, ja se siirretään Mustamäen koulun alaisuuteen.

Vuosiluokkien 1–2 opetukseen hankitaan vuokrattava moduulirakennus. Se joka sijoitetaan Meri-Halikon päiväkodin vieressä olevalle tontille Vartsalaan.

Vuosiluokkien 3–6 opetus järjestetään Mustamäen koulussa. Ensi syyslukukaudesta alkaen koulua ei käydä enää Kokkilassa.

Päiväkodin viereen sijoitettavassa moduulissa on tilat yhdelle opetusryhmälle. Ryhmän minimikokoko on seitsemän, ja sen tarkasteluaika on kolme vuotta. Lukuvuonna 2024–2025 oppilasmäärä saa olla nykyisen oppilasennusteen mukaisesti kuusi.

Meri-Halikon koulu on toiminut kahdessa vanhassa ja remonttia vaativassa koulurakennuksessa Kokkilassa. Kaksi opetusryhmää siirrettiin viime syksynä Mustamäen kouluun Halikon asemanseudulle sisäilmaongelmien takia.

Oppilasennusteen mukaan Meri-Halikon oppilasmäärä laskee nykyisestä yli 50:stä lähivuosina 30–35 oppilaaseen.

Koulupäätöksessä otetaan huomioon myös lapsimäärän mahdollinen kasvu. Moduulien määrää voidaan lisätä niin, että niissä voivat opiskella myös vuosiluokat 3–6.

Päätöksen mukaan myönteinen kehitys perustuisi kaavoitukseen ja aktiivisiin kyläläisiin.