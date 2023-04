Salon Palloilijoiden 1–2-vierastappioon päättynyt miesten Ykkösen ottelu SJK Akatemiaa vastaan oli monellakin tavoin samankaltainen kuin kauden avauspeli Järvenpään Palloseuraa vastaan.

Tälläkin kertaa kotijoukkue voitti 2–1. Nytkin SalPa aloitti hyvin, mutta loppua kohti tahti hiipui kokonaisuudessaan melko tasaisessa ottelussa.

– Meiltä oli tosi hyvä alku, ja sen päälle on hyvä rakentaa jatkossakin. SJK pelasi myös hyvin, siitä kunnia heille, totesi SalPan vt. päävalmentaja Teemu Kesänen.

Ensimmäisen puoliajan maalit tulivat tilanteista, joita aiemmat pelitapahtumat olivat enteilleet. Avausmaalissa SalPan Aleksi Jännes harhautettiin lyhyen ajan sisään toista kertaa, minkä jälkeen SJK:lla oli runsaasti tilaa edetä lähemmäs vastustajan maalia.

Väylää riitti etenkin vasemmalla laidalla, kun wingback Jongtae Yoon oli suhteellisen ylhäällä. Kun Miro Turunen jäi toppareilta merkkaamatta, painui pallo verkkoon Tatu Österlundin jalkojen välistä.

– Annoimme pelin loppua kohti yleisesti liikaa tilaa. Emme päässeet riittävän lähelle vastustajia prässätessä. Tietysti kenttäkin on iso, ja sitä kautta oli vaikeaa päästä iholle. Vähän oltiin perässä, Kesänen mietti.

SJK:n pallonmenetykset mahdollistivat SalPalle useamman sivuvapaapotkun. Yhden laukoi taivaan tuuliin Joonas Meura, toisen Mikke Louhela mutta kolmannella tärppäsi. SalPan fyysisyys näkyi hyvin konkreettisesti, kun toppari Michael John voitti vastustajansa pääpallossa niin sanotusti sata–nolla.

– Sellainen tuntuma on, että olimme yleisesti hyviä kaksinkamppailuissa. Valitettavan harvoin vain pääsimme sellaisiin tilanteisiin, Kesänen harmitteli.

Kotijoukkueen pelaajat katselivat usein keltaista korttia, ja isompikin käänne näytti olevan ensimmäisellä puoliajalla suhteellisen lähellä. Salim Yussifin toinen varoitus ja sitä kautta ulosajo suorastaan häämötti, kunnes hänet otettiin puoliajalla vaihtoon.

Johnin hyviä katkojakin sisältäneen iltapuhteen synkempi hetki osui SJK:n voittomaaliin. Hän hävisi kaksinkamppailun selvästi, ja juoksukilpailussa Turunen oli vääjäämättä vauhdikkaampi. Vaarattomalta näyttänyt tilanne muuttui SalPan kannalta vaaralliseksi, ja Oliver Günes sai lyhyen harkinnan jälkeen sijoittaa pallon rauhassa verkkoon.

– Oman rangaistusalueen puolustamista oli huonoa tänään, kun ensimmäisessä pelissä se oli hyvää, summasi Ruudun haastattelussa SalPa-toppari Meura.

SJK Akatemia pelasi ensimmäisen ottelunsa uuden päävalmentajan, pestissään ja myös Suomessa muutaman päivän elämästään olleen Stevie Grieven alaisuudessa. SalPan vaihtopenkillä oli puolestaan varamaalivahti Samu Volotinen, joka paikkaa veräjänvartijatilannetta Halil Bagcin ollessa loukkaantuneena.

Yoon näytti ensimmäisen parikymmenminuuttisen aikana niitä hyökkäyspään ominaisuuksia, joissa hän on ehdottomasti hyvän Ykkösen tason pelaaja. Ennakkoluulottomien haastamisten jälkeen eteläkorealainen katsoi kuitenkin pitkälti kuvasta.

On selvää, että Walid Abdelalille on kokoonpanossa merkittävä tarve. Wingbackin tonteilla on nähty jo ensimmäisissä peleissä monia eri miehiä.

– Walidin tilanne näyttää hyvältä. Olemme toiveikkaita, että hän on mukana seuraavassa Ykkösen pelissä ensi viikon lauantaina, Kesänen kertoo jalkavaivaa poteneesta avainpelaajasta.

Kyseisen lauantain vastustaja HIFK on aloittanut kauden synkästi. Perjantaina se hävisi Töölön Bolt Arenalla maalein 0–2 MP:lle, joka oli puolestaan isoissa vaikeuksissa omassa tappiollisessa kauden avausottelussaan.

MIESTEN YKKÖNEN

SJK Akatemia–SalPa 2–1 (1–1)

Maalit:

37. Miro Turunen 1–0,

43. Michael John 1–1,

58. Oliver Günes 2–1.

SalPan kokoonpano: Tatu Österlund; Frans Grönlund, Michael John, Joonas Meura; Jongtae Yoon (78. Jonatan Guseff), Mikael Anttila, Mikke Louhela, Aleksi Jännes (79. Roope Pyyskänen), Oskari Jakonen (63. Albijon Muzaci); Elmo Heinonen, Jesse Huhtala.

SalPan muut vaihtopelaajat: Samu Volotinen (mv), Daniel Kepot, Bamo Ahmadi.

Yleisöä: 803.

OHO!

Ottelun varoitukset menivät pelaajien osalta SJK Akatemian ”eduksi” 7–0. Lisäksi apuvalmentaja Mikko Kujalallekin nostettiin keltainen kortti.

SalPan seuraava ottelu: Suomen cupin 3. kierros ti 25.4. MuSa–SalPa klo 19 Porin urheilukeskuksessa.