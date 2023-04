SalPan budjetti jäi hieman vajaaksi – ”Joutsenten” 281 000 euron budjetista puolet menee pelaajiin

SalPan taustayhtiön Swan Business & Sports Oy:n toimitusjohtaja Tero Karinti linjasi viime kauden päätteeksi taloudelliset realiteetit Kakkosen ja Ykkösen välillä.

– Työluku on 300 000 euroa. Sillä rahalla pitäisi säilyä sarjassa, Karinti kertoi lokakuussa.

Aivan tähän SalPa ei yltänyt, sillä joukkueen ilmoitettu budjetti ensi kaudelle on 281 000 euroa. Nousua viime kauteen on 82 000 euroa.

SalPan budjetti on Ykkösen yhdeksänneksi suurin. Kokkolan Pallo-Veikot ei jostain syystä budjettiaan ilmoittanut, mutta se on noin sadan prosentin varmuudella SalPaa suurempi.

Suurin siivu budjettikasvusta meni pelaajiin, sillä pelaajabudjetti paisui täksi kaudeksi 58 000 eurolla. SalPa käyttää pelaajiin 144 000 euroa, joka on kahdeksanneksi eniten (KPV on tässäkin edellä).

SalPa ei kuitenkaan toista samaa virhettä kuin Pargas IF vuosi sitten. Kakkosen B-lohkon kaudella 2021 ylivoimaisesti voittanut PIF lähti viime kaudella Ykköseen vaivaisella 30 000 euron pelaajabudjetilla ja jäi sarjan jumboksi ilman pienintäkään toivetta säilymisestä.

Ykkösen sarjajärjestelmässä runkosarjan jälkeen sarja jaetaan kahtia ylempään ja alempaan jatkosarjaan.

Kokonaisbudjettien perusteella jakoraja on selvä: ylemmässä kastissa on ainoa miljoonaseura TPS, Pietarsaaren ylpeys FF Jaro, liigasta pudonnut HIFK, Keski-Suomen ison markkina-alueen sarjanousija JJK, nousua tavoitteleva helsinkiläisseura Gnistan sekä SalPan toinen paikallisvastustaja Ekenäs IF.

EIF lähtee kauteen 467 000 euron budjetilla, josta pelaajabudjetin osuus on kuitenkin lähes sama kuin SalPalla. Vielä räikeämpi ero on HIFK:lla ja JJK:lla. HIFK:n 580 000 euron budjetista vain 125 000 euroa menee pelaajiin – mukaan lukien Huuhkajien ex-kapteeni Paulus Arajuuri. JJK:n 560 000 euron budjetista pelaajiin menee vain 89 500 euroa.

Alemmassa kastissa on SalPan lisäksi mysteerinen KPV, yllätysvalmis Järvenpään Palloseura, Mikkelin Palloilijat, Seinäjoen Jalkapallokerhon akatemiajoukkue sekä sarjanousija Käpylän Pallo.

Ykkösen avauskierrosta: lauantaina SalPa-JäPS Urheilupuiston tekonurmella kello 16.

Jalkapallon miesten Ykkösen budjetit

Kokonaisbudjetit:

TPS: 1 100 000 (-100 000)

FF Jaro: 660 000 (-70 000)

HIFK: 580 000 (-530 000)

JJK: 560 000 (+280 000)

Gnistan: 469 000 (+19 000)

EIF: 467 000 (+52 000)

JäPS: 350 000 (+90 000)

SalPa: 281 000 (+82 000)

MP: 240 000 (-10 000)

SJK Akatemia: 230 000 (+50 000)

KäPa: 210 000 (+120 000)

KPV: Ei tiedossa (viime kaudella 385 000)

Pelaajabudjetit:

TPS: 290 000 (-40 000)

FF Jaro: 220 000 (-30 000)

Gnistan: 155 000 (+5 000)

SJK Akatemia: 150 000 (+50 000)

EIF: 147 000 (+/- 0)

KäPa: 145 800 (+68 550)

SalPa: 144 000 (+58 000)

HIFK: 125 000 (-450 000)

JäPS: 120 000 (+30 000)

MP: 120 000 (-20 000)

JJK: 89 500 (+41 000)

KPV: Ei tiedossa (viime kaudella 250 000)

HIFK pelasi viime kauden Veikkausliigassa. SalPa, JJK ja KäPa nousivat täksi kaudeksi Kakkoseen.