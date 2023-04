SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman tavoittelee puolueensa puheenjohtajuutta – hänen mukaansa SDP on vakavalla mielellä liikkeellä hallitustunnusteluissa

SDP:n puheenjohtajakisaan tänään ilmoittautunut Antti Lindtman kertoo toivovansa, että SDP on seuraavassa hallituksessa. Tähän mennessä hallitustunnustelija kokoomuksen ja SDP:n välinen yhteydenpito ei ole Lindtmanin mukaan kuormittanut Suomen puhelinlankoja. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lindtman sanoo kuitenkin uskovansa ja toivovansa, että keskustelu tiivistyy, kun puolueet antavat vastauksensa kokoomuksen kysymyksiin.

– Toivon, että tässä käydään aidot hallitustunnustelut. SDP on tosissaan ja vakavalla mielellä näissä tunnusteluissa liikkeellä, Lindtman kertoi päivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Itse toivon, että seuraavasta hallituksesta löytyy myös SDP. Mutta se toki edellyttää erityisesti hallitustunnustelijalta kykyä kuulla meidän näkemyksiämme ja tulla myös vastaan aivan erityisesti näissä talouskysymyksissä, Lindtman sanoi.

Puolueiden vastaukset kokoomuksen kysymyksiin on määrä julkaista huomenna.

Pääministeri, SDP:n nykyinen puheenjohtaja Sanna Marin on ilmoittanut, ettei hän tavoittele puheenjohtajuutta puolueen seuraavassa puoluekokouksessa.

SDP:n kansanedustaja, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi tänään puolestaan viestipalvelu Twitterissä harkitsevansa vielä, lähteekö hän tavoittelemaan SDP:n puheenjohtajuutta. Hän sanoi tekevänsä ratkaisun lähiaikoina.

Helsingin apulaispormestari, SDP:n kansanedustaja Nasima Razmyar kertoo Demokraatille, että on harkinnan jälkeen päättänyt, ettei tavoittele puheenjohtajuutta.

”Enemmän yhdistäviä kuin erottavia asioita”

Lindtman ei halunnut tehdä eroa itsensä ja Marinin välille. Marin ilmoitti huhtikuun alussa, ettei aio pyrkiä enää puheenjohtajaksi syyskuun puoluekokouksessa.

– Luulen, että enemmän löytyy yhdistäviä asioita kuin erottavia. En lähde tekemään tässä nyt eroa Sanna Mariniin sen enempää kuin edeltäviin SDP:n puheenjohtajiin, Lindtman sanoi.

– Sanna Marin on tehnyt upeaa työtä puolueen puheenjohtajana, vienyt puoluetta tulevaisuuteen, hakenut vastauksia niihin kysymyksiin, joihin Suomen on haettava ratkaisuja ja luonut myös yhteyden uuteen, nousevaan sukupolveen. Haluan tätä työtä jatkaa, ja siltä pohjalta on hyvä jatkaa tämän puolueen kehittämistä eteenpäin.

Marin nousi pääministeriksi joulukuussa 2019 sen jälkeen, kun hän oli voittanut täpärästi Lindtmanin äänestyksessä pääministeriehdokkuudesta. Marin valittiin tämän jälkeen seuraavassa puoluekokouksessa myös puolueen puheenjohtajaksi.

40-vuotias Lindtman on toiminut kansanedustajana vuodesta 2011 lähtien.

SDP:n varapuheenjohtajista kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari on kertonut, ettei sulje puheenjohtajuuden mahdollisuutta pois. Sen sijaan Matias Mäkynen ja Niina Malm eivät tavoittele puheenjohtajan paikkaa.

Ehdokkaiden tulee olla tiedossa toukokuun alussa.

Marinin seuraajalla isot saappaat täytettäväksi

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, apulaisprofessori Markku Jokisipilä sanoo, että Lindtman on henkilökohtaisessa ajattelussaan talouspoliittisesti vähemmän vasemmalla kuin Marin.

– Jos katsoo, mitä he vaalikoneissa vastasivat, Lindtman on keskemmällä, Jokisipilä sanoo.

Jokisipilän mukaan tästä näkökulmasta Lindtman on kokoomukselle helpompi neuvottelukumppani, jos spekuloidaan Lindtmanista tulevan puolueen puheenjohtaja. Jokisipilä kuitenkin painottaa, että tässä vaiheessa on menossa vasta hallitustunnusteluvaihe ja hallituksen muodostumiseen vaikuttavat monet muutkin asiat. Lisäksi SDP:n puheenjohtajaehdokkaaksi voi vielä ilmaantua muitakin.

Jokisipilä sanoo, että Marinin puheenjohtajakaudella tilanne SDP:ssä on ollut puolueen lähihistoriassa jopa poikkeuksellinen.

– Siellä ei ole ollut ulospäin näkyviä juovia eikä kahta porukkaa, jotka kilpailevat vallasta keskenään.

Jokisipilä muistelee, kuinka repivää kamppailu oli, kun puheenjohtajuudesta kamppailivat Antti Rinne ja Jutta Urpilainen. Hän sanoo, että sen jäljet näkyivät pitkään puolueen sisällä ja että eheytyminen siitä vei aikaa.

– Nyt puolue on seissyt yhtenä rintamana nykyisen johtajansa Marinin takana. Jatkajalla tulee olemaan suuret saappaat täytettäväksi, jotta hän pystyy säilyttämään tämän sisäisen yhtenäisyyden, Jokisipilä sanoo.

Korjattu klo 10.39: Marin nousi pääministeriksi, kun hän voitti täpärästi Lindtmanin äänestyksessä pääministeriehdokkuudesta. Aiemmassa uutisessa kirjoitettiin virheellisesti äänestyksen koskeneen puolueen puheenjohtajuutta.

Emmi Tilvis, Viivi Salminen, Johanna Latvala