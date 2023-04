Sixten Korkman Ylellä: Kuuden miljardin leikkaustavoite ei ole realistinen – kokoomus korjasi puhuvansa sopeutuksesta

Ekonomisti Sixten Korkman ei pidä kokoomuksen tavoitetta kuuden miljardin euron menoleikkauksista tulevan vaalikauden aikana poliittisesti mahdollisena tai talouspoliittisesti järkevänä.

Korkman sanoi Yleisradion Ykkösaamun haastattelussa, että kuuden miljardin leikkaus yhdistettynä muihin menopaineisiin, kuten puolustusmenojen ja tutkimus- ja kehitysmenojen kasvattamiseen, olisi bruttomääräisesti hyvin suuri.

– Jos mennään enemmänkin kymmenen miljardin euron leikkauksiin kuin kuuden miljardin, niin syntyy kyllä yhteiskunnallisia ongelmia, joilla on myös taloudellinen ulottuvuutensa, Korkman sanoi.

Purran mielestä ”ei järin rakentavaa”

Korkmanin haastattelusta syntyi heti vilkasta keskustelua ja sitä kritisoitiin sekä kokoomuksen että perussuomalaisten suunnalta.

Kokoomuksesta reagoi ensimmäisenä puoluejohdon erityisavustaja Katri Manninen. Hänen mukaansa Korkmanin luonnehdinta kokoomuksen tavoitteista ei pidä paikkaansa.

– Kokoomus, kuten valtiovarainministeriö, on puhunut 6 miljardin sopeutustarpeesta. Tämä sisältää suoria säästöjä, mutta myös työllisyyden lisäämistä ja rakenteellisia uudistuksia, joilla talous vahvistuu, Manninen sanoi tviitissään.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi tviitissään, että Korkman peräänkuuluttaa ensin laajaa konsensusta talouden tasapainotuksessa, mutta on sen jälkeen valmis rajaamaan toiseksi suurimman puolueen pois hallituksesta ”kriisin” aiheuttajana.

– Ei järin rakentavaa. Samaa sorttia kuultiin vaalikampanjassa vasemmistosta, Purra tviittasi.

Mykkänen: Kokoomus ei halua Suomen elävän yli varojensa vielä 2030-luvulla

Kokoomuksen ryhmänjohtaja Kai Mykkänen sanoo STT:lle, ettei kokoomus eikä mikään muukaan puolue ole perännyt talouden sopeuttamista yksinomaan leikkauksilla. Miljardiluokan leikkauksia tarvitaan, mutta niiden lisäksi myös työllisyyttä ja talouskasvua lisääviä toimia.

Mykkänen totesi, että kokoomus ei katso Suomen voivan lykätä rakenteellisen alijäämän paikkausta yli kahden vaalikauden, eli 2030-luvulle asti.

Kokoomuksen mielestä tämä olisi hyvinvointivaltion puolustamisen kannalta liian suuri riski, Mykkänen sanoi.

”Sinipunasta voisi syntyä kompromissi”

Korkman moitti myös SDP:n talouspoliittista linjaa todeten, että puolueista kokoomus on ollut linjaltaan liian jyrkkä mutta SDP liian lepsu. Sinipunapohjassa olisi hänestä silti etunsa.

– Jos sieltä puolivälistä voisi löytyä kompromissi, joka olisi hyvä sekä kansantalouden että hyvinvointiyhteiskunnan kannalta.

Kokoomusta ja SDP:tä voisi Korkmanin mielestä täydentää RKP:llä ja vihreillä, jolloin olisi edellytyksiä tarttua vihreään siirtymään. Myös suhtautuminen Euroopan unioniin sekä työperäiseen maahanmuuttoon olisivat argumentteja tällaisen hallituspohjan puolesta.

Korkman huomautti, että Ruotsissa on jo pitkään ollut puolueiden välinen sopimus, että pidetään kiinni keskipitkän aikavälin finanssipoliittisesta tavoitteesta, mikä antaa hallituksille selkänojaa. Mukana ovat kaikki paitsi ruotsidemokraatit. Korkmanin mielestä sama malli olisi hyödyksi Suomessakin.

– Minusta nyt voisi olla hyvä aika sopia, että velkaantumisen kierre täytyy katkaista. Me ymmärrämme, että se ei voi tapahtua siedettävällä tavalla yhden vaalikauden puitteissa, se vaatii kaksi, kenties kolmekin vaalikautta.

Korkman kavahti haastattelussa näkymää, jos tuleva hallitus sopeuttaa julkista taloutta voimakkaasti, ulkomaista työvoimaa ei saada tai haluta ja vihreään siirtymään ei panosteta.

– Se on surkastuva Suomi. Meidän vaihtoehtoina on uudistu tai surkastu. Sisäänpäin kääntyvä surkastuva Suomi olisi minusta kyllä surullinen näkymä.

”Yksi vaalikausi ei riitä”

Kuuden miljardin sopeutustoimia on talouspolitiikan arviointineuvoston lausunnossa pidetty perusteltuna, koska se hillitsisi inflaatiota. Korkmanin mukaan inflaatiopaineet eivät kuitenkaan ole merkittäviä, kun viime aikojen palkkaratkaisut ovat olleet hyvin maltillisia.

– Me tarvitsemme menoleikkauksia, me tarvitsemme veronkiristyksiä välittömästi, että tuetaan finanssipolitiikan linjaa. Erittäin tärkeä osa on se, että panostamme taloudellisen pohjan ja veropohjan vahvistamiseen, mikä tarkoittaa työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Työperäinen maahanmuutto on erittäin tärkeää myös yritysten investointihalukkuuden kannalta.

Korkmanin mukaan koulutukseen ja tutkimukseen pitää satsata, jotta tuottavuus saataisiin nousuun. Myös vihreään siirtymään voidaan tarvita tukea. Nämä ovat pitkän tähtäimen satsauksia, joiden tulokset eivät näy yhden vaalikauden aikana.

– Ne ovat se todellinen ratkaisu eikä se, että tehdään pelkästään menoleikkauksia, Korkman sanoi.

Korjattu klo 14.08 muotoilua talouspolitiikan arviointineuvoston lausunnosta: neuvosto puhuu kuuden miljardin sopeutuksesta. Jutun aiemmassa versiossa luki ”kuuden miljardin leikkaus”.

Nina Törnudd