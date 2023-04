Alisa Heino ja Markus Ranta sijoittuivat helmikuussa viidenneksi latinalaistanssien SM-kilpailuissa Helsingissä. Se on virallisesti vahvistettu totuus.

Salolaisparin näkemyksen mukaan sijoituksen olisi pitänyt olla toinen.

– Kilpasuoritusten perusteella tulos antoi aihetta keskustelulle. Eikä siis vain meidän luokkamme osalta vaan muidenkin, he kommentoivat.

Vilpas DanceSportin edustajille kyseiset SM-kisat olivat viimeinen pisara viimeisimmän vuoden meressä. He päättivät luopua maajoukkuepaikasta ja sitä kautta arvokisaedustuksista kansainvälisen lajiliiton (WDSF) alaisuudessa.

Kotimaajoukkue kun taakse jäi, miettivät he hiljaa mielissään, mitä asiasta kertoisivat. Kysyjille vastaisivat.

Suurimmat syyt liittyvät kansainväliseen liittoon sekä kaiken kaikkiaan kotimaiseen kilpailuympäristöön.

Heino ja Ranta ovat edustaneet Suomen Tanssiurheiluliittoa maajoukkuepaikan myötä. Suomen liitto kuuluu puolestaan WDSF:ään.

Aiemmin maailmassa oli vain suurempaa kaksi kansainvälistä liittoa, WDC JA WDSF. Sittemmin mukaan on tullut muitakin tahoja, kuten omaa kilpailutoimintaa pyörittävä Dancesport Heritage ja WDO. Ne eivät ole WDSF:n alaisia.

– Dancesport Heritagessa kilpailevat myös WDSF:n hallitsevat maailmanmestarit eri ikäsarjoista. Useat ovat kyllästyneitä WDSF:n korruptoituneeseen toimintamalliin. Monet ajattelevat, että tulokset ovat ennalta sovittuja, ainakin kaikissa suuremmissa WDSF:n kilpailuissa, Heino ja Ranta määrittelevät.

Vielä viime vuonna salolaiset osallistuivat WDSF:n MM-kilpailuihin.

– Olemme olleet murroksessa sen suhteen, mihin kuulumme. Kun valmentajamme ovat niin vahvasti mukana Dancesport Heritagessa, myös me haluaisimme olla osa sitä. Toistaiseksi maajoukkue on velvoittanut meitä, mutta nyt olemme tehneet päätöksen lopettaa Tanssiurheiluliiton arvokisapaikoista kilvoittelemisen ja jatkaa Dancesport Heritagessa.

Esimerkiksi tuomarointiasiat ovat herättäneet paljon keskustelua, mutta niin sanotusti suljetuin ovin.

– Tästä ei ole puhuttu julkisesti käytännössä lainkaan. Kyseessä on arvostelulaji, ja esimerkiksi kilpailumanipulaatiota on vaikeaa todistaa. Siksi on menty ”hiljaisella totuudella” eteenpäin. Nyt kun olemme jättäneet maajoukkueen, ei meillä ole mitään menetettävää tuodessamme näitä asioita esille, pari mainitsee.

– Useammin olemme kärsineet tuomaroinnista SM-kisoissa, mutta joskus on tietysti hyödyttykin. Välillä on esimerkiksi kerrottu tuomareille etukäteen, että minkä numeron pari edustaa mitäkin seuraa tai kenen valmennuksessa pari harjoittelee. Näitä asioita on vaikea todistaa, vallitsee vaikenemisen kulttuuri.

Heino ja Ranta ovat olleet useita vuosia maajoukkueurheilijoina.

– Emme viime aikoina saaneet maajoukkuetoiminnasta mitään. Rahallisesti siitä on tullut vuosittain yhteensä 400 euroa eli 200 molemmille. Sellainen euromäärä haihtuu aika nopeasti ilmaan tässä lajissa.

Liitossa panostettiin aiemmin henkiseen valmennukseen. Salolaiset kehuvat sitä vuolaasti.

– Psyykkinen valmennus auttoi meitä korona-aikana tosi paljon. Vuosi sitten lajipäällikön vaihduttua se kuitenkin lopetettiin käytännössä kokonaan. Siitä saakka asiaa on toivottu takaisin, mutta meille sanottiin, ettei siihen ole resursseja. Esimerkiksi huippu-urheiluvaliokunnan puheenjohtaja Henri Lipponen on ollut ehdottomasti sitä mieltä, että psyykkistä valmennusta pitäisi jatkaa.

– Sen sijaan ne resurssit kohdistettiin asioihin, joista me emme ole kokeneet saavamme mitään.

Lajipäällikkönä työskentelee tällä hetkellä Toni Tuominen.

– Rahallinen tuki pienen lajin maajoukkueessa on minimaalinen, mutta parin maajoukkueesta saama kokonaisuus on merkittävä, Tuominen toteaa.

Osatekijän maajoukkuepäätökseen salolaiset​ kertovat olleen moninkertaiset jääviysongelmat tuomarointi- ja kisajärjestäjätehtävissä. Sama henkilö voi valmentaa, johtaa liiton toimielintä, tuomaroida ja järjestää kilpailuja.

Viimeisimpien kilpailujen tuomaristot ovat antaneet finalisteille mitä tahansa sijalukuja ykkössijan ja kuudennen sijan välillä. Yksi tuomari sijoitti salolaisparin viimeiseksi jokaisessa SM-finaalitanssissa, toinen jokaisessa toiseksi.

Erityisen hankalan tilanteen urheilijan kannalta tuottaa se, että muiden muassa SM-kisojen tuomaristoissa saattaa olla finaaliparien omia valmentajia.

– Viime vuonna meidän edellemme toiseksi sijoittuneelta vantaalaisparilta oli tuomaristossa kaksi valmentajaa, voittajilta yksi, meiltä ei yhtään. Vantaalaisparin valmentaja sijoitti meidät jokaisessa tanssissa finaalin viidenneksi ja oman parin ykköseksi, Heino ja Ranta luettelevat.

Tuomarivalinnoista vastaa tukiryhmä, puheenjohtajanaan lajipäällikkö Tuominen.

– Laitoimme tämänvuotisten SM-kisojen nimeämisistä lajipäällikölle sähköpostia. Meille ei ole vieläkään vastattu siihen viestiin, pari mainitsee.

– SM-kilpailuiden jälkeen olen viestittänyt Markukselle ja Alisalle, että he voivat soittaa minulle, jos tuomarointiasiat edelleen mietityttävät. He eivät ole ole soittaneet, Tuominen vastaa.

Heti SM-kisoja seuranneena päivänä Heino ja Ranta laittoivat viestin eroamiseksi maajoukkueesta.

Alisa Heino ja Markus Ranta olivat hiljattain Urheilun oikeusturvalautakunnassa