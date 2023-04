Sosiaalisessa mediassa leviää jälleen yhdysvaltalaissalaisuuksia – turvaluokiteltuja tietoja muun muassa suurvallan liittolaisista

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt uusi erä kansalliseen turvallisuuteen liittyviä salaisuuksia sisältäviä yhdysvaltalaisasiakirjoja, kertovat yhdysvaltalaislehti New York Times ja uutiskanava CNN.

Siinä missä New York Timesin torstaina raportoima aiempi tietovuoto koski Ukrainan Venäjää vastaan kaavailemaan keväthyökkäykseen liittyviä Yhdysvaltain ja sotilasliitto Naton suunnitelmia, on tuore vuoto maantieteellisesti kattavampi.

Analyytikoiden mukaan yli sata asiakirjaa lisää olisi päätynyt nyt julki. Vuoto voi laajuutensa ja asiakirjojen arkaluonteisuuden vuoksi olla erittäin vahingollinen, yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat.

Korkea-arvoinen tiedusteluviranomainen on kuvaillut vuodon olevan painajainen Five Eyesille, viitaten nimityksellä Yhdysvaltain, Britannian, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin väliseen tiedusteluliittoon.

Muun muassa Twitterissä havaitusta tuoreesta vuodosta tuli vihiä vain päivä sen jälkeen, kun presidentti Joe Bidenin hallinnon virkamiehet sanoivat tutkivansa salaisiin Ukraina-suunnitelmiin liittyvää mahdollista vuotoa.

Vuoto ei rajoitu enää vain sotaan Ukrainassa

Tuoreiden asiakirjojen joukossa on muun muassa hälyttävä arvio Ukrainan ilmapuolustuskyvyn horjuvuudesta. Eräs helmikuun 23. päivälle päivätty asiakirja on New York Timesinmukaan merkitty sanoin ”Secret/NoForn”. Se tarkoittaa lehden mukaan, että asiakirjaa ei ole ollut tarkoitus jakaa toisten maiden kanssa.

Sosiaalisissa medioissa esiintyvät salaiset asiakirjat eivät myöskään rajoitu enää vain Venäjän Ukrainassa aloittamaan hyökkäyssotaan. Asiakirjoja tarkastelleiden turvallisuusasiantuntijoiden mukaan joukossa on myös salaisia tietoja ainakin Lähi-itään, Kiinaan, Indopasifiseen merialueeseen ja terrorismiin liittyen.

CNN puolestaan kertoo asiakirjoissa esiintyvän muun muassa tietoja Yhdysvaltain liittolaisista, kuten Israelista ja Etelä-Koreasta. Lisäksi mukana on turvaluokiteltua tietoa esimerkiksi palkkasotilasyhtiö Wagnerin toiminnasta Afrikassa sekä tiedustelutietoja Arabiemiraattien siteistä Venäjään.

On jokseenkin epäselvää, miten suurelta osin vuodetut tiedustelutiedot ovat luotettavia, sillä torstaina raportoidun vuodon kohdalla osaa asiakirjoista arvioitiin muokatun jälkikäteen. Asiantuntijoiden mukaan joukossa oli silti myös todenmukaisia tietoja.

Asiantuntija: Vain jäävuoren huippu

Yhdysvaltain oikeusministeriö on sanonut avanneensa vuodoista tutkinnan ja kertoo olevansa asiasta yhteyksissä myös puolustusministeriön kanssa. Oikeusministeriö ei suostunut kommentoimaan asiaa tämän enempää CNN:lle tai New York Timesille.

Keskustiedustelupalvelu CIA:n edustaja kertoi perjantaina CNN:lle, että osassa asiakirjoja viitataan CIA:n salaisiin tietoihin. Hän kertoi CIA:n niin ikään selvittävän vuotoja.

Yhdysvaltain puolustusministeriön entinen korkea-arvoinen virkamies Mick Mulroy kuvailee vuodon olevan merkittävä turvallisuusrikkomus, joka voi haitata sotilaallista suunnittelua Ukrainassa.

– Koska monet näistä olivat kuvia asiakirjoista, näyttää siltä, ​​että kyseessä oli tahallinen vuoto, jonka teki joku, joka halusi vahingoittaa Ukrainan, Yhdysvaltain ja Naton pyrkimyksiä, Mulroy sanoi New York Timesin mukaan.

Erään asiantuntijan mukaan tähän mennessä esille noussut on vain jäävuoren huippu.

Asiakirjat lojuivat Discordissa kuukauden kenenkään huomaamatta

Ukrainalaiset ja venäläiset toimijat syyttivät perjantaina kumpikin vuodon olevan osa vastapuolen disinformaatiokampanjaa.

Korkea-arvoisen ukrainalaisvirkamiehen mukaan vuoto näyttäisi olevan venäläisjuoni, jolla yritetään saattaa suunniteltu vastahyökkäys huonoon valoon. Venäläiset sotabloggarit puolestaan varoittivat, ettei asiakirjoihin kannata välttämättä luottaa, ja eräs bloggari arvioi, että ne voivat olla osa läntisten tiedusteluviranomaisten harhautusta.

Erään yhdysvaltalaisvirkamiehen mukaan on luultavaa, etteivät asiakirjat olleet peräisin ukrainalaisviranomaisilta, sillä heillä ei ollut pääsyä osaan asiakirjoista.

Toimittajaverkosto Bellingcatin Aric Tolerin mukaan näyttää siltä, että ensimmäinen asiakirjaerä oli julkaistu viestipalvelu Discordiin maaliskuun alkupuolella.

Toler painotti CNN:lle, että asiakirjat olivat olleet esillä videopeli Minecraftiin liittyvällä Discord-serverillä kuukauden ajan, eikä kukaan huomannut asiaa. Asia tuli hänen mukaansa laajemmin tietoon vasta tällä viikolla sen jälkeen, kun joku oli julkaissut osan asiakirjoista 4chan-keskustelupalstalle. Tämän jälkeen venäjänkielinen henkilö julkaisi Tolerin mukaan Telegram-viestipalvelussa muokatun version eräästä asiakirjasta.

Arttu Mäkelä