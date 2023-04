Suomalaislupaus Miro Littlen muun maailman joukkue taipui Yhdysvalloille – ”Tunsin olevani oikeassa paikassa”

Koripallossa lukioikäisten miesten ottelu Nike Hoop Summit -tapahtumassa Yhdysvaltojen ja muun maailman välillä päättyi Yhdysvaltojen voittoon 90–84.

Muun maailman joukkueessa pelannut Suomen Miro Little heitti ottelussa yhden onnistuneen kolmen pisteen korin ja otti yhden levypallon.

– Se oli kova fyysinen peli, hauska ja iso tapahtuma. Näistä opitaan. Isoin asia oli se, että aina kun tulee kentälle, pitää olla valmiina. Tullaan kovaa, ja ei siellä paljon virheitä vihelletä. Pitää olla fyysisempi pallon kanssa, Little sanoi STT:lle ottelun jälkeen.

– Tämä antoi ehkä sen isoimman opin, että tässä oli maailman 12–13 parasta pelaajaa mukana, ja on ollut huikea treeniviikko. Olen tosi kiitollinen siitä. Sitten pääsin ekan kerran pelaamaan USA:ta vastaan, heidän ikäluokan parhaita pelaajia. Pääsin mittaamaan itseäni. Kun olin kentällä, tunsin olevani oikeassa paikassa.

Ottelun nihkeästi aloittanut muun maailman joukkue pääsi peliin mukaan avausneljänneksen puolivälissä. Siinä vaiheessa muun maailman joukkue vaihtoi koko avausviisikon ja Little pääsi myös parketille.

Little joutui heti puolustamaan Bronny Jamesia vastaan, joka onnistui upottamaan kahden pisteen heiton koriin Littlen estelyistä huolimatta.

Sen jälkeen muun maailman joukkueen peli herpaantui pahemman kerran ja Yhdysvallat karkasi 10 pisteen johtoon. Hetkeä myöhemmin Littlen kohtalona oli palata takaisin vaihtopenkille.

– Ne pisti pari kovaa heittoa sisään heti kun tulin kentälle. Ei se helppoa ole, ja samaan aikaan se on raakaa. Jos ei saa hommaa hoidettua kentällä, niin ei ole asiaa olla siellä. Pelaajana se on pakko ymmärtää, Little kertasi vaikeaa tilannetta.

Avausneljänneksen jälkeen Yhdysvallat johti ottelua 26–12. Ensimmäisellä neljänneksellä ottelun tehokkain oli Yhdysvaltojen Jackson Shelstad viidellä pisteellä. West Linnistä Portlandin eteläpuolelta kotoisin oleva Shelstad olikin kotiyleisön suuri suosikki.

Muu maailma pääsi peliin mukaan

Toinen neljännes alkoi muun maailman joukkueelta huomattavasti paremmin, ja neljänneksen puolivälin tienoilla joukkue oli kuronut Yhdysvaltojen etumatkan kahteen pisteeseen. Neljänneksen päätteeksi tauolle lähdettiin kuitenkin Yhdysvaltojen johtaessa 46–39.

Little pääsi uudelleen kentälle, kun toista neljännestä oli pelaamatta neljä minuuttia. Suomalaisen saldoksi ensimmäiseltä puoliajalta jäi yksi levypallo ja yksi virhe.

Tauolle mentäessä muun maailman tehokkain pelaaja oli Nigerian Mackenzie Mgbako 13 pisteellä ja Yhdysvaltojen Shelstad sekä Isaiah Collier kahdeksalla pisteellä.

Little avasi pistetilin kolmosella

Tauon jälkeen muun maailman joukkue aloitti vimmatun takaa-ajon ja joukkue nousikin kolmannen neljänneksen puolivälin tienoilla tasatilanteeseen 58–58. Varsinkin Mgbako tuntui onnistuvan molemmissa päissä kenttää.

Little pääsi kolmannen kerran ottelussa irti kolmannella neljänneksellä, kun sitä oli jäljellä kolmisen minuuttia. Tamperelainen pääsikin heti kokeilemaan heittoaan, mutta pallo kimposi koriraudasta takaisin kentälle. Neljänneksen lopulla Little avasi pistetilinsä upottamalla kolmen pisteen heiton. Sen turvin muun maailman joukkue siirtyi päätösneljännekselle 67–66 johdossa.

– Kiva oli saada pari onnistumista siihen. Hyökkääjän virhe saatiin otettua ja pari onnistunutta tilannetta luotua. Näistä opitaan.

Yhdysvallat karkasi voittoon

Viimeisellä neljänneksellä Yhdysvallat nousi heti uudelleen johtoon ja meni menojaan. Erityisesti Yhdysvaltojen Ronald Holland oli pitelemätön. Holland heitti ottelussa yhteensä 15 pistettä ja oli joukkueensa paras pistemies.

Muun maailman joukkueen tehokkain oli 22 pistettä upottanut Mackenzie Mgbako.

Miro Little pääsi kentälle vielä ottelun viimeiseksi reiluksi 23 sekunniksi.

Miesten ottelu oli houkutellut paikalle myös NBA:n tähtipelaajia, sillä ringside-paikoilla istuivat Los Angeles Lakersin LeBron James ja Golden State Warriorsin Draymond Green. Jamesilla oli ottelua kohtaan erityistä mielenkiintoa, sillä hänen poikansa Bronny pelasi Yhdysvaltojen joukkueessa.

– Oli kiva nähdä isoja naamoja katsomossa ja pelata Jamesin poikaa vastaan.

Yhdysvallat ratkaisi naisten pelin päätösneljänneksellä

Ensimmäistä kertaa tapahtumassa pelattiin myös naisten ottelu. Yhdysvaltojen naisten joukkue oli muun maailman joukkuetta parempi pistein 100–79.

Ottelu pysyi kolme neljännestä varsin tasaisena, kunnes Yhdysvallat karkasi. Mikaylah Williamsin kolme onnistunutta kolmen pisteen heittoa vauhdittivat Yhdysvaltojen karkumatkaa. 22 pistettä heittänyt Williams oli ottelun tehokkain pelaaja.

Muun maailman joukkueen tarkin heittäjä oli australialainen Shaneice Swain 19 pisteellään.

