Surrealistista tekstarirunoutta

Keskusta tehnyt neljä vuotta vihervasemmistolaista politiikkaa hallituksessa. Nyt kun keskustalla olisi mahdollisuus tehdä konservatiivista politiikkaa, niin hallitusvastuu ei enää kiinnosta! Epra

Siis poliisiasema linjuriin, koska jos ei paikkua ole, poliisi soittaa sinulle taksin. Jollei sitäkään ole, mutta kun linjuri on jo hevosvaunujen aikaan ollut yksikkönimi kuljettajalle. Linjuriauto taas linjurin kuljettama linja-auto, siihenkö haluat poliisiaseman? Taksi tolpalla, taksi pylväällä, taksi laskuvarjolla. Minä käytän normaalia, jossa näitä ulokkeita ei ole. Kuule, hanki mopo alokas lumihangessa, äitini aina sanoi. Minulla huono kuulo. On kuulolaite, no ottaisi pois. Nallen kasvuongelmat

Kansanedustajille vihje: Teettäkää tutkimus siitä, kuinka monia sairaseläkekuntoisia roikotetaan työttömien listoilla jopa toistakymmentä vuotta. Voi tulla tilastoja suuresti siistivä muutos, inhimillistä päästää työkyvyttömät oikeasti eläkkeelle. Kyllästynyt

Nyt ei pääkoppa enää toimi meikäläisellä. Miten tämä juttu menee? Jos synnyttävä henkilö on transmies, onko hän sitten synnytyksen jälkeen lapsellensa isä vai äiti? Synnyttänyt

Ei hyvinvointialueen päättäjän kannata ainakaan älykkyydellä kehuskella, kun kaikkein heikommassa asemassa olevilta otetaan pois. Miten oma palkka

Suunnittelevat EU:ssa pakkoremonttia. Suomessa miljoona ritamamiestaloa joutaa purkuun. Omistajat joutuvat vuokralle rahakkaiden omistamiin kiinteistöihin, vuokrat pilviin ja yhteiskunta maksumieheksi vuokratukineen. Näinkö vielä rintamatalojen omistajia nöyrytetään? Nyt stoppi ilmastovouhotuksiin. Hulluutta

Menin joskus muinoin elektroniikkaliikkeen loppuunmyyntiin. Rusennuin oviaukossa, kun ryntäysmassa veti mukaan. Turha oli yrittää mennä järjestyksessä sisään. Myyjät jakoivat digitaalikelloja tiskin takaa, asiakkaat hyökkäsivät sinne ja kelloja lenteli pitkin lattiaa, takakansia irtoili. Sen koommin en ole vastaaviin tarjouksiin mennyt. Sairasta meininkiä

Salon srk:n hautausmaat ympäristöineen ovat siivottomassa kunnossa. Kuusiaidat pääsääntöisesti leikkaamatta. Ellei tämä kiinnosta seurakunnan virkamiehiä, niin eikö luottamushenkilöt voisi puuttua asiaan? Hautausmailla käy paljon ihmisiä mm. muilta paikkakunnilta ja hekin ihmettelevät nykyistä näkymää. Kysymys

Tietoturvariskit ovat todella isoja. Tänä päivänä vain kekseliäisyys on sekä suojautumisessa että murroissa rajana, kun tieto kulkee sekä johdoissa että johdoitta. Ennen digiaikaa oli helppoa, kun murtojen edellytys oli paljon kiinni papereihin käsiksi pääsemisestä. Vaarallinen maailma

Nimimerkille Hyötysuhde huono. Ledit vaativat patterit, sekä auto sähkölämmittimen jotta talvellakin joku voi körötellä. Hyvä keksintö