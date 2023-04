Suuri ja turha jätesota – politiikka jyrää ympäristötavoitteet

Varsinais-Suomessa on taisteltu jätteenkuljetuksesta jo vuosikausia. Suuri jätesota on jälleen ajankohtainen, sillä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta käsittelee kuljetuskysymystä ensi viikolla. Kyse on käytännössä siitä, kuka saa käydä tyhjentämässä kuntien asukkaiden sekäjäteroskiksen.

Perusriita on yksinkertainen, mutta siitä eteenpäin asiat muuttuvat nopeasti kovin syheröisiksi. Harva kuntalainen on tarkasti kartalla tilanteesta, eivätkä päättäjätkään aina tunne asiaa kovin syvällisesti. Tai jos tuntevatkin, tulkinnat ovat vahvasti sävyttyneitä.

Kiistan osapuolia ovat yksityiset kuljetusyritykset, kunnat ja vähän myös Lounais-Suomen jätehuolto. Se on kuntien omistama jäteyhtiö. Pohjimmiltaan kyse on ideologiasta. Asetelmassa on mukana myös ripaus aluepolitiikkaa: tehdäänkö asioita Turun tavalla vai Salon tyyliin.

Maakunnan jätehuollon järjestämisestä vastaa kuntien muodostama jätehuoltolautakunta. Käytännössä kunnat ovat antaneet jätteistä huolehtimisen LSJH:n hoidettavaksi. Tavallinen kuluttaja törmää yrityksen logoon esimerkiksi viedessään roskia kaatopaikalle. Tosin kaatopaikkoja kutsutaan nykyään jätekeskukseksi.

Osa maakunnan kunnista järjestää kaiken jätteenkuljetuksen kunnallisesti. Silloin LSJH kilpailuttaa kuljetusfirmat ja yleensä antaa kaikkien tietyn alueen kotien roskikset yhden firman ajettaviksi. LSJH laskuttaa asukasta.

Toiset kunnat, kuten Salo, antaa asukkaiden järjestää polttokelpoisen jätteen kuljetus omin päin. Silloin asukas kilpailuttaa jätefirmat itse. Kuljetusyhtiö lähettää laskun asukkaalle. Viimeksi maanantaina Turun kaupunginhallitus linjasi, että tällainen malli on tehottomampi ja asukkaalle kalliimpi.

Tämä kaikki on ongelmallista, koska nykyinen jätelaki on epäselvä. Ja se on sitä tarkoituksella. Laki lähtee siitä, että kunta järjestää kaiken jätteen keräyksen, myös polttokelpoisen. Tälle on oma pykälänsä.

Seuraava pykälä kuitenkin toteaa, että kunta voi myös antaa kuljetusfirmojen ja asukkaiden sopia keräyksestä keskenään.

Laki on hankala, koska jätteenkuljetus voidaan vapauttaa vain siinä tapauksessa, että sille on hyvät perusteet. Kunnassa pitää esimerkiksi olla keskenään kilpailevia kuljetusyrityksiä. Tosin yksikään Varsinais-Suomessa tehty tällainen päätös ei ole kestänyt oikeudessa.

Kokemus on osoittanut, että vaikka yksittäinen omakotiasukas saisi kilpailuttaa roskiksensa, tarjouksia ei välttämättä tule kuin yhdeltä yrittäjältä. Tässä tapauksessa vapaan kilpailun nimissä tehty ratkaisu itse asiassa heikentää kilpailua.

LSJH:n järjestämiä kilpailutuksia moititaan yleensä siksi, että niiden pelätään suosivan suuria yrityksiä. Nimenomaan paikallisten yritysten bisneksen suojeleminen on jätekiistan keskeinen motiivi. Päättäjien tulisi ajatella ensisijaisesti asukkaiden etua. Näiden motiivien ei tarvitsisi olla ristiriidassa.

Jos jätehuolto kilpailutetaan kokonaan kunnallisesti, kilpailutus on järjestettävä niin, että paikallisilla yrityksillä on aito mahdollisuus menestyä kilpailussa.

Jopa Euroopan komissio on puuttunut tähän kahden päällekkäisen mallin hankaluuteen. Komission mukaan Suomessa pitäisi parantaa jätealan toimijoiden yhteistyötä. Nykymallia pidetään rasitteena kierrätyksen tehostamiselle.

Tämän on tunnistanut lainsäätäjäkin. Uuden jätelain esitöistä käy ilmi, että kahden pykälän mallia pidetään epäselvänä. Siitä huolimatta sitä ei ole korjattu.

Hallitus vain totesi, että ympäristön ja yksinkertaisuuden kannalta kilpailutukset kannattaisi hoitaa kunnallisesti. Näin ei kuitenkaan toimita, koska tiukan paikan tullen politiikka ajaa ympäristötavoitteiden ohi.