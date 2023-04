Syyttäjä: Mika Moring hakkasi naista nyrkillä ja puhelimella päähän, uhrin piti odottaa Moringin nukahtamista päästäkseen pakenemaan asunnosta

Helsingin käräjäoikeudessa on alkanut useista seksuaali-, väkivalta- ja henkirikoksista epäillyn miehen syytteiden käsittely.

Mika Moringia, 51, syytetään raiskauksista, pahoinpitelyistä sekä perusmuotoisista ja törkeistä vapaudenriistoista. Asianomistajina eli epäiltyinä uhreina on yhteensä seitsemän naista.

Moring kiistää kaikki syytteet.

Valtaosa oikeudenkäynnistä käydään suljetuin ovin, mutta ensimmäinen päivä on julkinen. Istunnon aluksi oikeuden puheenjohtaja Mitja Korjakoff kielsi kuitenkin medialta kuvaamisen salissa. Sen jälkeen tummaan huppariin pukeutunut Moring tuotiin saliin, missä hän istui huppu päässä ja kasvojaan peitellen.

Nainen: Odotin Moringin nukahtavan, että pääsin ulos asunnosta

Aamupäivällä käsiteltiin syytettä, jonka mukaan Moring oli pahoinpidellyt naista asunnossaan Helsingissä kesäkuun alussa 2018. Moring kiistää syytteen.

Moring ja nainen olivat tapailleet lyhyesti ennen väitettyä tekopäivää. Nainen kertoi, että he olivat juoneet olutta puistossa ja menneet sen jälkeen Moringin asunnolle. Siellä Moring naisen mukaan menetti malttinsa, kun nainen oli puhelimessa miespuolisen ystävänsä kanssa.

Syytteen mukaan Moring löi naista useita kertoja nyrkillä päähän ja kasvoihin sekä puhelimella päähän. Moring myös iski suutuspäissään naisen puhelimen tiskipöytään niin, että se rikkoutui, syyttäjä Nina Huttunen sanoi.

Naisen mukaan hänen piti odottaa, että Moring oli nukahtanut, ennen kuin hän pystyi lähtemään asunnosta.

Nainen ei aikanaan tehnyt rikosilmoitusta. Hän kertoi poliisille tapahtumista vasta vuonna 2020, kun häntä kuultiin toiseen Moringin rikosepäilyyn liittyen.

– Poliisi halusi tietää, tiedänkö hänen liikkeistään tiettyinä päivämäärinä. Samalla kysyttiin, mistä tunnen hänet ja mikä on meidän suhteemme. Sitten kerroin tämän asian, nainen sanoi oikeudessa.

Puolustus: Moringin päälle yritetään kasata syntitaakkaa

Moring kiisti oikeudessa syytteen ja sanoi, ettei naisen kertoma väkivallasta pidä paikkaansa.

– Muistan erittäin hyvin tämä koko tapahtuman paremmin kuin hän itse — en pitäisi tällaisen muistamattoman ihmisen puheita uskottavana, Moring sanoi.

Moringin puolustusasianajaja Matti Nurmela nosti esiin, että nainen oli tavannut Moringia muutaman kerran vielä väitetyn pahoinpitelyn jälkeen. Myöskään naisen vammat eivät kuvien perusteella näyttäneet niin pahoilta, kuin mitä syytteessä kuvattu väkivalta olisi aiheuttanut, Nurmela sanoi.

– Tässä on laaja rikossarja Moringin kohdalla käsiteltävänä, ja tämä (syyte) on niistä ehkä vähäisin. Avustajalle tulee mieleen, että tässä kasataan syntitaakkaa kovasti Moringin päälle, jotta saataisiin selvitystä niihin asioihin, missä on huonompi todistusaineisto. Jos tämä olisi yksittäinen asia ja vastaaja ja asianomistaja tuntemattomia, voisi olla, että tätä ei olisi koskaan oikeuteen tuotukaan, Nurmela sanoi.

Iltapäivällä käräjillä käsitellään vielä toista pahoinpitelysyytettä.

Raiskaussyytteitä vireillä myös Kanta-Hämeessä

Moringin henkirikosepäilyt ovat vielä esitutkinnassa. Häntä epäillään Varsinais-Suomessa Salossa elokuussa kadonneen 28-vuotiaan Katja Miinalaisen ja syksyllä 2019 Pohjois-Savossa Vesannolla kadonneen 35-vuotiaan Saara Arvan taposta.

Katja Miinalainen nähtiin poliisin mukaan viimeksi Salon Kiikalassa 14. elokuuta. Poliisin mukaan Moring otti tällöin naisen kyytiin, minkä jälkeen he liikkuivat syrjäisillä paikoilla eri puolilla Suomea.

Poliisi julkisti joulukuussa Moringin nimen ja kuvan tietojen saamiseksi sekä mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi. Sen jälkeen poliisi saikin useita ilmoituksia, jotka johtivat uusiin rikosepäilyihin.

Moringia vastaan on aiemmin nostettu Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet myös kahdesta raiskauksesta. Tekoaika niissä on vuoden 2020 joulukuussa. Käräjäoikeuden on määrä käsitellä syytteitä toukokuussa.

”Lähdet täältä Medihelillä ja niskatuessa”

Moring on aiemmin tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan lähestymiskieltoon, joilla on suojattu hänen naisystäviään tai läheisiään. Hän on aiemmin käyttänyt toista nimeä.

Vuonna 2008 Moring tuomittiin vuosina 2006 ja 2007 tapahtuneista kuudesta pahoinpitelystä, pakottamisesta ja laittomasta uhkauksesta. Rikosten uhreina oli kolme eri naista.

Yksi naisista kertoi oikeudessa, että vankilalomalla ollut Moring oli pakottanut hänet uhkailemalla kanssaan metsään Helsingissä toukokuussa 2006. Naisen mukaan he viettivät metsässä noin kaksi viikkoa. Tuona aikana Moring pahoinpiteli naista kolmesti ja uhkaili tätä. Naisen kertoman mukaan Moring sanoi hänelle ”lähdet täältä Medihelillä ja niskatuessa”. Nainen pääsi lopulta pakenemaan.

Toinen nainen kertoi lähteneensä Moringin kanssa Savonlinnaan mökille syyskuussa 2006. Mökillä riidan yhteydessä Moring otti naisen mukaan häntä rinnuksista kiinni, paiskasi päin puuta ja heitti maahan. Nainen kertoi, että he lähtivät ajamaan mökiltä kohti Helsinkiä. Matkalla Moring uhkasi laittaa naisen autoon 30 kiloa dynamiittia.

Kaksikon päästyä Moringin asunnolle Itä-Helsingissä tämä löi naisen mukaan häntä leukaan ja sanoi: ”Koska tämä suhde on nyt loppu, niin tehdään sille sitten lopullinen päätös.” Moring jatkoi naisen ajeluttamista, ja jossain vaiheessa he pysähtyivät huoltoasemalle, missä nainen pääsi hälyttämään apua henkilökunnalta.

Heinäkuussa 2009 Moring tuomittiin muun muassa raiskauksesta, kahdesta pahoinpitelystä ja kolmesta laittomasta uhkauksesta, joiden uhri oli yksi ja sama nainen. Oikeuden mukaan mies ja uhri tapasivat netissä ja uhri matkusti tapaamaan Moringia. Uhrin mukaan Moring piti häntä useita päiviä pelon vallassa niin, ettei hän pystynyt lähtemään. Mies myös raiskasi naisen asunnossaan, tuomiossa sanotaan.

Maria Rosvall