Taikuri Rannikko pysyy kaiteen takana – ”Ymmärrän, että asia mietityttää”

Suomen koripallohistorian paras pelintekijä Teemu Rannikko jatkaa Vilppaan valmennustiimissä myös ensi kaudella.

Rannikko päätti pelaajauransa keväällä 2021 Vilppaan Suomen mestaruuteen ja siirtyi suoraan seuran taito- ja akatemiavalmentajaksi, joka osallistuu myös liigajoukkueen valmennukseen.

Rannikon rooli ja tehtävä ei tule muuttumaan kolmannellakaan kaudella.

Oletko saanut kahden kauden aikana tehtyä niitä asioita, joita halusit ja joista sovittiin?

– Kun tulin 1,5 vuotta sitten elokuussa Salohalliin ensimmäistä kertaa valmentajana, niin itselleni ei ollut vielä täysin selvää, mitä tehtävä sisältää. Sami (Toiviainen) käski heti vetämään aamutreenit, ja prosessi lähti liikkeelle.

– Totta kai joitain asioita olisi voinut tehdä toisin tai enemmän, mutta isossa kuvassa työ on ollut pitkälti sellaista mitä kuvittelin, Rannikko kertoi keskiviikkona matkalla aamutreeneihin.

Sanoit syyskuussa 2021, että ”tästä paketista pitää olla hyötyä myös pelaajamarkkinoilla”. Toistaiseksi siitä ei ole ollut.

– En koe, että siitä olisi ollut haittaakaan. Esimerkiksi ekana kesänä (2021) joukkueeseen tulivat Niilo (Kärkkäinen) ja Trey (Niemi), eli kumpikin, jota yritettiin. Tähän kauteen emme taidettu ketään hankkiakaan.

– Sen verran otan kunniaa, että kävimme Pertun (Blomgren) kanssa monet pitkät keskustelut ja hän jäi Saloon. Se toki pitää häneltä itseltään varmistaa.

Missä tilanteessa olet viimeksi kokenut suurta tyydytystä valmentajana?

– Kun Mikko (Koivisto) heitti viimeisessä Kouvot-pelissä sen toisen kolkin sisään. Aika harvoin nousen penkiltä ylös, mutta silloin nousin. Siinä tuli erittäin hyvän olon tunne, oliko se sitten tyydytystä?

– Kouvot-sarja oli muutenkin valmentajan näkökulmasta kiva. Jos ottaa pois ekan ja tokan pelin ekat 20 minuuttia, niin jäljelle jää 80 minuuttia aika hyvää korista. Varsinkin puolustuspäässä, mitä on paljon tällä kaudella kritisoitu.

Kouvot otti Koiviston kolmosten jälkeen aikalisän, jonka aikana viitoit Blomgrenin luoksesi. Mitä sanoit hänelle?

– Pelissä oli kriittinen vaihe ja (Kouvojen) Deshon Taylor kävi aika kuumana. Taylor on kuitenkin paljon pallossa, joten korostin, että pysy lähellä häntä. Nyt on tärkeää, että Taylor saadaan nollattua.

Seuraat edelleen kotipelit vaihtopenkin takana alimmalla penkkirivillä. Koska olet valmis ylittämään katsomon kaiteen?

– Ei siinä ole suurta kynnystä. Olen ajatellut asian niin, että pystyn antamaan saman panoksen siitä. Kun en ole vieraspeleissä mukana, niin onko siitä hyötyä vai haittaa, että olisin kotipeleissä penkillä?

– Ymmärrän kyllä, että tämä asia mietityttää. Tästä asiasta pitää keskustella Jussin (päävalmentaja Savolainen) kanssa kauden jälkeen.

Muistutit viime elokuussa, että Blomgrenin on vaikea hypätä hyvän susikesän jälkeen Vilppaaseen, koska hänen pelipaikkansa ja roolinsa ovat niin erilaiset Susijengissä ja Vilppaassa. Olit 100-prosenttisesti oikeassa.

– Kaikille – myös minulle – oli suuri yllätys, että Perttu oli maajoukkueen mukana loppuun asti. Kukaan ei aavistanut, että hän olisi ollut niin lähellä paikkaa EM-joukkueessa.

– Mutta ei se ollut hirveän vaikea arvio. Ensin koko kesä kakkospaikalla ja keskittyminen puolustamisessa, ja kun palaat Vilppaaseen, niin sinulle annetaan joukkueen avaimet käteen. Vilppaan hyökkääminen on kuitenkin organisoitua ja Pertun vahvuudet ovat avoimella kentällä ja atleettisuudessa, ei käsijarrun vetämisessä. Sen vuoksi ”Q” (Quentin Goodin) tuotiin nopeasti mukaan.

Vilpas ei ole tällä kaudella pelannut kovin hyvää koripalloa, jos sitä vertaa Seagullsiin ja Karhuun. Onko suurin syy siinä, että joukkueen rakentaminen ja roolitus epäonnistui?

– Joo ja ei. Tätä on analysoitu paljon. Kolme jenkkivaihdosta kertoo jo paljon. Pelisysteemin oli hakemista kummassakin päässä kenttää, ja siinä, miten pelaajat systeemiiin istuvat. Siinä vaiheessa kun jenkit hankittiin, ei ollut vielä selvää, millainen pelitapa tulee todellisuudessa olemaan. Huomasimme nopeasti, että tarvitsemme enemmän pallollista osaamista.

Välierävastustaja Karhu heittää eniten ja tarkimmin kolmosia koko Korisliigassa, mutta joukkueesta puuttuu sisäpelivoimaa, jota kahden sentterin Vilppaalla taas on.

– Loukkaantunut Simeon Carter on pelaaja, jollaista Karhulla ei ole toista. Nyt heiltä puuttuu rullausuhka. Kun he pelaavat jokaisessa hyökkäyksessä vähintään yhden ja parhaimmillaan viisi ”pick and rollia”, niin puuttuhan heiltä yksi ase. He ovat aavistuksen pienempiä, emmekä esimerkiksi tiedä pelaako Manny Patterson vai ei.

– Siinä mielessä olemme hyvässä asemassa, että meillä on kaksi isoa (Ira Lee ja KeyShawn Feazell), jotka pystyvät pelaamaan tässä sarjassa ketä vastaan tahansa. Pystyimme myös viimeisessä runkosarjan pelissä (93-77) satuttamaan Karhua korien alla.

– Mutta fakta on se, että jokainen Korisliigaa seurannut on sanonut, ettei Karhua voi voittaa paras seitsemästä -sarjassa. Kun Seagulls otti tammikuussa kaksi steppiä eteenpäin, huomattiin, että he pystyvät haastamaan Karhun. Nämä kaksi joukkuetta on ollut selkeästi omalla tasollaan.

Lasketko jo päiviä Susijengin leirityksen alkuun?

– (nauraa) En laske. Sitä odotan kyllä, että millainen alkulohko arvotaan ja missä kaupungissa pelataan.

Oliko se suuri yllätys kun kuulit, että Lauri Markkanen aloittaa varusmiespalveluksen?

– Kun Laurin jollain lailla tunnen, niin en pitänyt sitä suurena yllätyksenä. Hän ottaa sen kunnia-asiana.

– Ymmärrän myös sen, että jos Suomen paras urheilija lähtee armeijaan tuollainen sopimus taskussa, niin sitä ihmetellään maailmalla.

Tiedän, ettet pidä jossitteluista, mutta tämä on pakko kysyä: jos Olivier Nkamhoua ei olisi joutunut lähtemään takaisin Tenneseen yliopistoon ennen EM-kisoja, olisiko Suomi voittanut EM-mitalin?

– (miettii pitkään). En tiedä olisimmeko pystyneet pelaamaan alkulohkoa paljon paremmin ”Ollin” kanssa. Kroatia hoidettiin (neljännesvälierässä) joka tapauksessa eli käytännössä se menee siihen, että olisimmeko voittaneet Espanjan Ollin kanssa… (miettii taas pitkään) En usko.

– Olli olisi tuonut omat juttunsa, mutta emme voi pelata paremmin kuin Espanja-pelin 25 ensimmäistä minuuttia. Mutta eihän tällaista tilannetta ole suomalaisessa koripallossa ollut koskaan: mieti, millaisia urheilijoita meillä on isossa osastossa!