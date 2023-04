Tehokas avauserä riitti Leijonille Vaasassa – Tuomistolle ja Mattilalle avausmaalit maajoukkuepaidassa

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen MM-leiritys jatkui voitokkaana, kun Leijonat kaatoi Tanskan 3–1 Vaasassa.

Leijonat antoi Tanskalle kovan oppitunnin heti kättelyssä ja repäisi ratkaisevan tuntuisen eron avauserässä vieden 20-minuuttisen 3–0. Jääkiekossa kolme maalia ei ole vielä ratkaiseva ero, mutta pelillisesti Suomi oli vieraitaan valovuoden edellä.

Maalinteon aloitti TPS-puolustaja Antti Tuomisto, jolle osuma oli ensimmäinen A-maajoukkueessa. Toisesta maalista vastasi Janne Kuokkanen ajassa 14.15, kun Sveitsin liigassa tämän kauden pelannut hyökkääjä tälläsi kiekon rysään kahden miehen ylivoimalla. Reilua minuuttia myöhemmin oli Julius Mattilan vuoro latoa ensimmäinen maalinsa leijonapaidassa.

– Saimme painetta kaverin päähän ja sitä kautta paikkoja. Sitten iskimme tehokkaasti, kiteytti Tuomisto.

Maajoukkueuran avausmaali maistui hiljattain NHL-sopimuksen Detroit Red Wingsin kanssa tehneelle pakille.

– Tosi hyvä fiilis. Minulle ei tule yleensä liikaa paikkoja, joten hienoa onnistua maajoukkueessakin, tällä kaudella viisi TPS:ssä tehnyt Tuomisto jatkoi.

Ottelun viimeisen maalin latoi Tanskan Nicklas Jensen. Suomen maalilla pelannut Jussi Olkinuora torjui koko ottelussa vain 14 laukausta.

Leijonat on voittanut kevään kaikki kolme harjoitusotteluaan. Suomi ja Tanska iskevät uudelleen yhteen perjantaina Porissa.

Kova kilpailutilanne

Kilpailu MM-lipuista on tällä hetkellä poikkeuksellisen kovaa Leijonissa, johon saattaa tulla vielä NHL:stä ja Euroopan sarjoista useampi vahvistus. Joukkueen kapteeni Marko Anttila kertoo kovan kilpailutilanteen näkyvän.

– Se näkyy jäällä halukkaana pelinä. Näytöt annetaan kuitenkin jäällä. Mutta hienoa on se, että meillä on siitä huolimatta yhtenäinen joukkue, ja Leijonissa on aina mahtava joukkuehenki – oli joukkueessa ketä tahansa, Anttila muistutti.

Päävalmentaja Jukka Jalosella ei ollut uutta kerrottavaa mahdollisten NHL-tulijoiden suhteen.

– Katsotaan rauhassa, mitä tapahtuu. Emme pysty ennakoimaan mitään, Jalonen totesi.

Toni Rajamäki