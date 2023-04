Huhtikuun ensimmäinen päivä täyttyi jälleen uskomattomista jutuista, kun mediassa syötettiin lukijoille silliä ja kuravettä.

Salkkarin aprillijuttu kertoi, kuinka Salo lähtee tavoittelemaan pääkaupungin statusta panostamalla hiusalaan.

Salkkarin aprillijuttu syntyi tänä vuonna hieman erilaisella menetelmällä: toimitus pyysi tekoälysovellus ChatGPT:n apua. Chat GPT kirjoitti jutun ensimmäisen version, jossa Salosta rakennettiin hiustenleikkuun pääkaupunkia.

ChatGPT on Open AI -säätiön kehittämä tekoälysovellus, joka on rakennettu chat-muotoon. Tämä mahdollistaa keskustelun chattibotin kanssa.Viime aikoina on keskusteltu paljon siitä, käytetäänkö ChatGPT:n apua esimerkiksi koulutöiden tekemiseen. Chattibotti tuottaa varsin hyvin muotoiltuja vastauksia myös suomeksi.

Mutta ovatko sanomalehtien aprillipilat hauskoja? Kysytään tähänkin ChatGPT:n kanta.

– On vaikea sanoa varmasti, pitävätkö kaikki ihmiset sanomalehtien aprillipilajuttuja hauskoina, sillä huumorintaju vaihtelee yksilöittäin. Jotkut saattavat pitää niitä erittäin hauska, kun taas toiset eivät välttämättä ymmärrä tai arvosta niitä. Aprillipilat voivat myös jakaa mielipiteitä, ja joillekin ne saattavat tuntua epäonnistuneilta tai jopa ärsyttäviltä. Jotkut saattavat myös pitää piloja liian ilkeinä tai loukkaavina. Sanomalehdet yrittävät yleensä keksiä hauskoja ja kekseliäitä aprillipiloja, jotka eivät ole liian loukkaavia tai epämiellyttäviä lukijoille. Vaikka kaikki eivät välttämättä pidä niistä, monet ihmiset odottavat innolla vuosittaista aprillipäivää ja sanomalehtien julkaisemia pilajuttuja, chattibotti vastaa.

SSS:n aprillijutussa pyydettiin keksimään slogan hiusalan pääkaupungiksi haluavalle Salolle. Jutussa mainittiin jo ”Leikataan Salo jälleen mahtavaksi” ja ”Permanentisti tukeva Salo”.

Tällaisia iskulauseita lukijat ideoivat:

Pysyvästi tukeva Salo.

The main thing is a good outfit (pääasia on hyvä ulkoasu), vastasi lukija, joka jatkoi: ”Oli oikeesti hyvä idea! Näitä lisää muulloinkin kuin aprillipäivänä.”

Lehden lukijaksi esittäytyvä vastasi näin: ”En osaa päättää. Minulle sopii kummatkin nimet. Hyväksyn enemmistön päätöksen. Kiitos hyvästä aprillipilasta.”