Terassikausi lähenee Salossa – kaupunki päätti vuokrista

Salon terassikausi alkaa huhtikuussa. Kaupunki jatkaa tilojen vuokraamista ranta- ja jalkakäytäväterasseille toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla. Terassitiloja vuokrataan huhtikuun alusta lokakuun loppuun.

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt terassien vuokrausehdoista. Niitä sovelletaan vuodesta 2022, sillä viime kesän terassivuokria ei ole vielä peritty.

Salon Jokipaatti Oy vuokraa 146 neliötä, josta seitsemän kuukauden vuokra on 3 750 euroa. Rikalanmäki Catering Oy vuokraa 155 neliötä, jonka vuokra huhti–lokakuulta on 3 985 euroa. Vuokraajilta peritään lisäksi maksua kalusteiden pitämisestä kadulla tai muulla yleisellä alueella. Korvaus on 25,71 neliöltä kesäkaudelta, mutta vähintään 298 euroa kesässä.

Rantaterassien äänentoisto ei saa häiritä toritapahtumia. Vuokraaja huolehtii alueen siisteydestä ja jätehuollosta sekä vastaa alueen turvallisuudesta myös talvikaudella. Vuokrasopimuksen päättyessä vuokralainen purkaa terassirakenteet omalla kustannuksellaan ja huolehtii alueen ennallistamisesta.

Katuterasseilla ei saa käyttää äänentoistolaitteita. Jalankululle on jätettävä vähintään 1,2 metriä tilaa myös pylväiden, puiden ja muiden esteiden kohdalla. Kalusteet on siirrettävä sisätiloihin, kun liike on suljettu.

Terassien rakenteet on purettava ja alue siistittävä kahden viikon kuluessa vuokrakauden päätyttyä.

Terassiluvat voidaan perua välittömästi, jos kaupunki tarvitsee aluetta käyttöönsä.

Kaupunkikehityslautakunnan selvitysten mukaan osa vertailukaupungeista vuokraa terassitilaa huhtikuun ja osa toukokuun alusta. Terassikaudet päättyvät kaupungista riippuen elo-, syys- tai lokakuun lopulla.

Kuukauden neliövuokra on Salossa 7,30 euroa. Raumalla se on 2 euroa, Seinäjoella 2,40 euroa, Hämeenlinnassa 2,80 euroa, Kotkassa 3 euroa, Turussa 7,20 euroa, Helsingissä 9,91 euroa ja Mikkelissä 19,84 euroa.