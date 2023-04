Tiedettä ja kulttuuria

Näinä synkeinä aikoina tarvitaan jotain ylevää ja mieltä nostattavaa. Mikä olisikaan tähän tarkoitukseen sopivampaa kuin pieni analyysi tieteestä ja kulttuurista ja niiden eroista ja yhtäläisyyksistä.

Tiede ja kulttuuri ovat kaksi erilaista mutta tärkeää ihmisen toiminnan aluetta, joilla on sekä eroavaisuuksia että yhtäläisyyksiä. Parhaimmillaan ne ovat ihmisen elämän luonnollisia ja välttämättömiä edellytyksiä, erikoisimmillaan sitä luksusta, jonka Riikka Purrakin nosti vaalikuumeen alla esiin.

Sekä tiede että kulttuuri molemmat perustuvat ihmisten yhteisölliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen, ja ne muokkaavat ja vaikuttavat toisiinsa.

Ei siis ole sisällään väärää tai oikeaa kulttuuria tai tiedettä, me ihmiset yhdessä päätämme, mikä on hyvää tai huonoa tiedettä tai kulttuuria, mikä on sallittua ja mikä ei. Kulttuuri vaikuttaa tieteeseen, ja tiede vaikuttaa kulttuuriin.

Toisaalta, tiede ja kulttuuri eroavat toisistaan niiden tavoitteiden, menetelmien ja lähestymistapojen suhteen. Tiede halutaan hyvin kurinalaiseksi, ja tieteellisen menettelytavan ja tradition rikkojia ei tiedeyhteisö katso hyvällä. Kulttuurillakin on perintönsä, mutta siellä rajojen rikkominen on usein – ellei aina – hyve, joka saa positiivista huomiota.

Sekä tiede että kulttuuri ovat kumulatiivisia. Kasautuminen kuitenkin tapahtuu eri tavalla. Siinä missä uusi korvaa tieteessä vanhan, kulttuurissa kerrostumat kasvavat, eikä mitään periaatteessa ja lähtökohtaisesti mitään vanhaa tuomita ja heitetä pois. Vanha kulttuuri tietenkin vähitellen vaipuu unholaan, näin digitalisaation aikana ehkä hitaammin kuin ennen.

Tiede pyrkii tuottamaan tietoa ja ymmärrystä maailmasta ja sen toiminnasta tarkkojen tutkimusmenetelmien avulla. Tieteellinen tutkimus edellyttää havaintojen, kokeiden ja testien tekemistä ja tulosten perustelemista tieteellisesti hyväksyttävillä perusteilla. Kulttuuri sitä vastoin on melko vapaata, sitä ei voi kahlita, ja vain äärimmäisiä elementtejä kulttuurissa voi arvostella.

Kulttuuri yhdistää ihmisiä, vähän Nokian muinaisen mainoslauseen hengessä. Yhteisöllisyys on tärkeää. Kulttuuri viittaa ihmisten yhteisölliseen toimintaan ja tapoihin, kuten arvoihin, uskomuksiin, käytäntöihin ja perinteisiin. Siksi vieras kulttuuri vaatii ainakin aluksi sulattelua ja tottumista. Kulttuuri perustuu yhteiseen historiaan, kieleen ja kulttuuriperintöön, ja se ilmentää ihmisten käsityksiä maailmasta ja sen merkityksistä.

Tieteessä kuten kulttuurissakin on taipumusta toki siiloutua. Ahdaskatseisena ei ymmärrä omasta maailmankatsomuksesta poikkeavaa tiedettä tai kulttuuria.

Sekä tiede että kulttuuri ovat tärkeitä ihmisen toiminnan osa-alueita, jotka rikastuttavat ihmiskuntaa ja auttavat meitä ymmärtämään maailmaamme paremmin.

Lienee syytä antaa myös kanssakirjoittajalle kunnia. Kahdeksan virkettä tuosta ylläolevasta tekstistä on sellaisenaan luonut tekoälypohjainen kielimalli ChatGPT. Minun tehtäväkseni jäi vain vähän tyylitellä tekstiä. Kielitieteilijät varmasti helposti erottavat nuo kahdeksan virkettä tekstin joukosta, ehkä kulttuuri-ihmisetkin. Mielenkiintoista oli, että ChatGPT keskusteli asiasta eri tavalla – vaikkei toki ristiriitaisesti – englannin ja suomen kielillä.

Reima Suomi

Kirjoittaja on tietojärjestelmätieteen professori.