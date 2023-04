Tipsutorasta Salon Vuoden 4H-yritys – Paikallisyhdistys palkitsi ansioituneita yrittäjiä ja kerholaisia

Luovan alan monitoimiyritys Tipsutora on Salon Vuoden 4H-yritys. 4H-yritystä luotsaa Kirsi Launiainen. Hän on toiminut 4H-yrittäjänä vuodesta 2019 alkaen.

Salon 4H-yhdistyksen perusteluissa todetaan, että yrityksen myynti on ollut vuosittain vakaasti kannattavaa. Lisäksi verkostoituminen ja itsensä kehittäminen on yrittäjälle tärkeää. Launiainen on suorittanut monipuolisesti ammattiopintoja ja verkottunut ahkerasti muun muassa toisten paikallisten yritysten kanssa.

Tipsutoran toimialaan kuuluu muun muassa digitaalinen piirtäminen, taide- ja käsityötuotteet, yritysilmeiden ja logojen suunnittelu sekä valo- ja videokuvaus.

”Paras startti” -kunniamaininnan 4H-yrittäjyydestä sai Topaz Visualsin Mikael Heikkilä. Topaz Visuals tienasi viime vuonna perustetuista 4H-yrityksistä eniten suhteessa siihen, kuinka kauan yritys ehti olla toiminnassa vuoden aikana. 4H-yritys tarjoaa graafista suunnittelua sekä valo- ja videokuvauspalveluita.

”Vuoden kokousleipuri” -kunniamaininnan sai Cakes by me Sonjan Sonja Heikkilä. Leivonta-alan 4H-yritys on perustettu kesällä 2020. Yritys on parantanut myyntiään ja toiminut luottoleipurina 4H Business Lab Salossa pidettäviin eri tahojen kokouksiin.

”Vuoden analyyttinen 4H-yrittäjä” -kunniamaininta annettiin Minutia Photon Veronika Balagurovalle. Minutia Photo on erikoistunut erilaisten hevosteemaisten valokuvien ottamiseen. Balagurova on johdonmukaisesti laskenut ja pitänyt kirjaa siitä, kuinka suuri prosentuaalinen tuotto-osuus on vuosittain kertynyt erilaisista kuvauskeikoista. Analyysin perusteella hän on pystynyt tekemään erilaisia havaintoja eri kuvauslajien tuottavuudesta ja kannattavuudesta sekä ajankäytöstä suhteessa työtehtävään.

”Carpe Diem 2022” -kunniamaininta myönnettiin Mikael Salliselle. Viime vuonna Mikaelin pihatyöt -yrityksen perustanut Sallinen on havainnut ja tarttunut aktiivisesti tilaisuuksiin kehittää toimintaansa ja saada myyntiä. Hän on saanut nopeasti asiakkaita ja on positiivisella asenteella ja ennakkoluulottomasti ottanut vastaan työtehtäviä myös oman pääalansa ulkopuolelta.

Lisäksi Salon 4H-yhdistys palkitsi alakouluikäisiä 4H-kerholaisia aktiivisesta, oppimishaluisesta ja toiset huomioivasta osallistumisesta.

Palkinnot lähtivät Perniön Luovaan monitoimikerhoon ja Suomusjärven Safkasankarit -kerhoon.

Salon 4H-yhdistys

Vuosi 2022 lukuina

Yhdistyksellä oli 267 nuorisojäsentä ja 30 aikuisjäsentä.

Hallitukseen kuului 6 varsinaista ja 2 varajäsentä.

Eri puolilla Saloa toimi yhdeksän 4H-kerhoa.

Yhdistys työllisti erilaisiin työtehtäviin (mm. ikäihmisten viriketoimintaan, Nummijärven uimalalle, kerhonohjaajiksi ja 4H-yrityskoordinaattoriksi) 22 nuorta.

Yhdistys maksoi nuorille palkkoja yhteensä reilut 17 000 euroa.

Uusia 4H-yrityksiä perustettiin 23 ja yhteensä yrityksiä oli toiminnassa 80.

Salolaisten 4H-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 100 000 euroa.