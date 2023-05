Tulitaukoa jatketaan Sudanissa 72 tunnilla – YK:n humanitaarisen avun johtaja lähdössä paikalle

Sudanissa maan asevoimat ja puolisotilaalliset RSF-joukot ovat ilmoittaneet jatkavansa keskiyöllä päättyvää tulitaukoa 72 tunnilla. Maan asevoimien mukaan tulitauon pidennys oli Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian vetämien neuvottelujen tulos.

Sudaniin on toistuvasti yritetty saada aikaan pitävää tulitaukoa, mutta kaikki yritykset ovat kariutuneet. Viimeisimmästä kolmen päivän tulitauosta sovittiin torstaina, mutta yhteenotot ovat silti jatkuneet.

Sudanin asevoimien ja RSF-joukkojen väliset taistelut alkoivat huhtikuun puolivälissä.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lähettää edustajan Sudaniin. Maan nopeasti pahenevan humanitaarisen kriisin takia YK:n humanitaarisen avun johtaja Martin Griffiths lähetetään paikan päälle välittömästi.

Asiasta kertoi myöhään sunnuntai-iltana Suomen aikaa pääsihteerin edustaja Stephane Dujarric. Hänen mukaansa Sudanin tapahtumien laajuus ja nopeus ovat ennennäkemättömiä ja huolestuttavia.

Britannia järjestää ylimääräisen evakuointilennon

Britannia ilmoitti sunnuntaina järjestävänsä ylimääräisen evakuointilennon Sudanista. Lennon on määrä lähteä maanantaina.

Britannian ulkoasiainvaliokunnan edustaja kertoi lauantaina Sudanin asevoimien edustajien estäneen lukuisten brittien pääsyn viimeisiksi tarkoitetuille Sudanista lähteville evakuointilennoille. Hän kommentoi asiaa brittilehti Observerille.

Brittien viimeksi lähtenyt evakuointilento nousi ilmaan myöhään lauantaina useita tunteja aikataulusta myöhässä.

Britannia ilmoitti sunnuntaina evakuoineensa Sudanista kaikkiaan yli 2 100 ihmistä. Asiasta kertoi ulkoministeri James Cleverly. Valtaosa evakuoiduista on ollut Britannian kansalaisia ja heidän läheisiään.

Perjantaista lähtien myös Britannian kansallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä NHS:ssä työskentelevien sudanilaisten lääkäreiden on sallittu tulla mukaan lennoille.

Osa taisteluita pakenevista on väittänyt, että he ovat joutuneet jättämään sukulaisiaan Sudaniin Britannian hallinnon sääntöjen vuoksi. Britannian ulkoministeriö on kiistänyt väitteet siitä, että hallinto hylkäisi ihmisiä Sudaniin.

Cleverlyn mukaan evakuointilentoja ei enää jatketa Wadi Saeednan lentokentältä pääkaupunki Khartumin läheltä. Maanantaisen lennon on määrä lähteä Port Sudanista Punaisenmeren rannalta.

– Teemme edelleen kaikkemme varmistaaksemme kestävän tulitauon, vakaan siirtymisen siviilihallintoon ja lopettaaksemme Sudanin väkivaltaisuudet, hän sanoi.