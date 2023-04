Ukraina ja Venäjä vaihtoivat vankeja – noin sata palautettiin kummaltakin puolelta

Ukraina ja Venäjä ilmoittivat maanantaina jälleen vanginvaihdosta. Kumpikin puoli luovutti noin sata vankia, eli yhteensä vankeja vaihdettiin parisataa.

Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andri Jermak kertoi Telegramissa, että Ukrainaan palaavat vangit ovat sotilaita, merimiehiä, rajavartijoita ja kansalliskaartilaisia. Hänen mukaansa joukossa on satamakaupunki Mariupolia puolustaneita sotilaita ja vakavasti loukkaantuneita ihmisiä.

Jermak kuvaili vaihtoa vaikeaksi ja kiitti viranomaisia, jotka kykenivät ”sellaiseen, mikä usein vaikuttaa mahdottomalta”.

Venäjä puolestaan kertoi saaneensa vanginvaihdossa 106 sotilasta kotiin. Puolustusministeriön lausunnon mukaan vaihdetut vangit viedään koneella Moskovaan saamaan hoitoa ja kuntoutusta.

Maat ovat satunnaisesti tehneet vanginvaihtoja sen jälkeen kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa yli vuosi sitten. Edellinen vanginvaihto tapahtui viime kuussa, kun 130 ukrainalaista vaihdettiin 90 venäläiseen.

Liikekannallepanoa vastustanut kaksikko sai Venäjällä 19 vuoden vankeustuomiot

Venäläinen tuomioistuin tuomitsi maanantaina kaksi entistä julkishallinnon työntekijää 19 vuoden vankeusrangaistuksiin näiden toimista Venäjän liikekannallepanoa vastustavan mielenosoituksen yhteydessä. Asiasta kertoivat venäläiset uutistoimistot.

Tuomittujen kerrotaan rikkoneen Tsheljabinskin alueella Bakalin kaupungissa kaupungintalon ikkunan ja heittäneen rakennuksen sisälle Molotovin cocktaileja, minkä seurauksena heitä syytettiin terrorismista. Kukaan ei vahingoittunut tilanteessa, eikä rakennukselle aiheutunut mittavia vahinkoja.

Toinen tuomittu on entinen kansalliskaartin viranomainen, ja toinen työskenteli aiemmin hätätilaministeriössä. Uutistoimisto Tass kertoo, että sotatuomioistuimen mukaan he syyllistyivät terroritekoon osana järjestäytynyttä ryhmää.

Tuomitut eivät kieltäneet tekoaan, mutta kiistivät syyllistyneensä terrorismiin. He kertoivat vain haluavansa vastustaa sotaa Ukrainassa.

Rangaistus on kovin, joka vastaavista teoista on tähän asti annettu. Julkisiin tiloihin on heitelty Venäjällä Molotovin cocktaileja kymmeniä kertoja sen jälkeen kun maa aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa, mutta syytteet ovat olleet lievempiä.

Viime syksynä Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta Ukrainassa taistelevien joukkojen vahvistamiseksi. Ilmoituksen seurauksena monet miehet lähtivät Venäjältä välttääkseen rintamalle lähettämisen.