Salon Vilpas joutuu tekemään ja Kauhajoen Karhubasket tekee yhden muutoksen pelaavaan kokoonpanoonsa miesten Korisliigan välieräsarjassa. Tietyllä tavalla kyse on tosin joutumisesta myös Karhubasketin kohdalla.

Vilppaan toinen sentteri Ira Lee ei pelaa lauantaina Salohallissa. Huonovointinen Lee kykeni torstain ottelussa olemaan kentällä vain kymmenisen minuuttia.

Näin Vilppaan nelos- ja vitospaikkojen minuutit jakautuvat lähtökohtaisesti KeyShawn Feazellin, Riku Laineen ja Juho Nenosen kesken. Tätä tilannetta koettiin jo Kouvoja vastaan, kun Lee joutui olemaan sivussa kaksi ensimmäistä puolivälierää. Tosin silloin vastassa oli paikkapuolustus, eivätkä Kouvojen sentterit muodostaneet suurta hyökkäyspään uhkaa.

Karhubasket tekee oman peliliikkeensä siten, että Dikembe Dixsonin sijaan Salohallin parketille astelee Manny Patterson. Kauhajokisten osalta kyse on joutumisesta sikäli, ettei Dixson ole noussut välierien aikana toivottuun ratkaisijan rooliin.

Laitahyökkääjä on plusmiinustilastossa miinuksen puolella (-6), vaikka joukkue on voittanut ottelut yhteensä 22 pisteen erolla. Torstaina tuli noin kahdessatoista minuutissa peräti kuusi pallonmenetystä eli lähes puolet koko joukkueen yhteensä 200 peliminuutin saldosta. Suurimman osan menetyksistä aiheutti omalta osaltaan Perttu Blomgren, joka riisti pallon Dixsonilta neljästi.

Niin sanottuun isoon päähän tulevat niin sanotut uudet jaot. Pattersonin mukaantulo tarkoittaa sitä, että hänen pelatessaan tilanne on Karhubasketin osalta ainutlaatuinen. Patterson ei kaikista muista joukkueen pelaajista poiketen heitä kolmosia kuin niin sanotusti pakon edessä.

Vilppaan oljenkorsi näytti jo ennen ottelusarjaa olevan Simeon Carterin poissaolo. Tähän korteen joukkue onnistui IKH Areenalla tarttumaan.

Torstaina pelattua ottelua on syytä käsitellä kolmessa osassa. Ensimmäisen 15-minuuttisen aikana Vilpas heitti kolmosensa saldolla 8/11, Karhu omansa 0/9. Seuraava vaihe tuotti Vilppaalle lukemat 2/14, Karhulle 7/8.

Ottelun lopussa Karhu teki perussuorituksensa 4/11, kun taas Vilppaan kaukoheittokurssi oikeni joukkuetta miellyttäneeseen aikaan. Seitsemän peräkkäisen ohiheitetyn kolmosen jälkeen Remy Abell onnistui mieleen jääneellä tavalla ja mieleen jääneessä ajassa 39.59,6.

Karhubasketista Severi Kaukiainen sai murennettua kolmoskipsiään. Sen sijaan Henri Kantonen on osunut välierissä bonuskaaren takaa 3/14, Miikka Marttinen 1/6, Lee Skinner 3/12 ja Dikembe Dixson 1/7.

Pallonmenetysten mentyä tasan onnistui Vilpas saamaan voitettujen levypallojen ansiosta ilmaan viisi pelitilanneheittoa vastustajaansa enemmän. Myös vapaaheitot menivät lähes tasan. Kaikki nämä tilastokategoriat ovat olleet aiemmin Karhubasketin selvää hallintaa.

Vaikka Kantonen ei ole onnistunut kaksisesti heitoissaan, on 15 syötön ja yhden menetyksen tilasto vaikuttava. Sama pätee Vilppaan Quentin Goodinin 15 syöttöön ja kahteen menetykseen.

4. VÄLIERÄ VILPAS–KARHUBASKET LAUANTAINA KLO 17 SALOHALLISSA

Vilppaan viimeinen kotiottelu vai yksi melko monesta?

Lähtökohdat: Aikamoiset. Kyseessä voi olla Vilppaan kauden viimeinen tai viimeistä edellinen kotiottelu. Tai sitten yksi melko monesta.

Vilpas saavutti torstain voitollaan todennäköisesti lisää katsojia lauantaille. Seuraava tavoite on lauantaina varmistaa kolmas kotivälierä.

Seuraa häntä: Perttu Blomgren. Vilppaan takamiehellä ei ole ollut helppo kausi, mutta torstaina hän teki välieräsarjan pidentämiseen ratkaisevan tärkeitä asioita. Roope Ahosen peliminuutit ovat puolestaan pudonneet ottelu ottelulta, eikä häntä nähty torstaina kentällä enää toisella puoliajalla.

Kokoonpanot:

Vilppaan vakiryhmästä puuttuu Ira Lee. Tilalla on Ladavius Draine, jonka vastuu liigaotteluissa on jäänyt vähiin. Niilo Kärkkäisen pelaaminen on epätodennäköistä.

Karhubasketista Manny Patterson tulee Dikembe Dixsonin tilalle.

Tulosennuste: 80–87.