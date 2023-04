Vakiovastauksia ja yllättäviä maksuja – kuluttaja-asiamies puuttui kahden pysäköintiyrityksen toimintaan

Kuluttaja-asiamies vaatii muutoksia kahden pysäköintiyrityksen toimintaan, kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo. Korjauksia vaaditaan ParkkiPatelta ja Finnparkilta.

ParkkiPatea koskevat ongelmat ovat liittyneet erityisesti valvontamaksuista tehtyihin reklamaatioihin, joihin yritys on lähtökohtaisesti vastannut vakiovastauksella. Kuluttaja-asiamiehen mukaan yritys ei voi sivuuttaa reklamaatioita pelkillä yleisluonteisilla vakiovastauksilla.

– Kuluttajalla on aina oikeus tehdä reklamaatio ja saada siihen vastaus, jossa on huomioitu reklamaatiossa esitetyt väitteet ja arvioitu näiden merkitystä maksuvelvollisuuden kannalta, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii ParkkiPatea huolehtimaan, että sillä on käytössä ajantasainen tieto mahdollisista yhteistyökumppaneiden sovellusten ja palvelujen häiriöistä, jotka vaikuttavat pysäköintimaksun maksamiseen.

Sovellus aiheuttanut yllättäviä maksuja

Finnparkin Moovy-sovelluksesta veloitettava palvelumaksu on puolestaan tullut tiedotteen mukaan usealle kuluttajalle yllätyksenä, koska hintatieto on ollut saatavilla Moovyn verkkosivuilla, eikä sovelluksessa sen käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi sovelluksen hallinnointi ja käytön lopettaminen on ollut monelle hankalaa.

– Osa käyttäjistä on esimerkiksi yrittänyt lopettaa käytön poistamalla sovelluksen laitteeltaan, mikä ei kuitenkaan ole estänyt rekisterikilven automaattista kameratunnistamista ja pysäköintimaksujen veloittamista, tiedotteessa kerrotaan.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Finnpark jatkossa antaa tiedon Moovyn palvelumaksusta sovelluksessa jo ennen palvelun käyttöönottoa. Myös muista olennaisista tiedoista on kerrottava selkeästi, ymmärrettävästi ja oikeaan aikaan. Lisäksi Finnparkin on tarkennettava ohjeistuksia Moovyn käytön lopettamiseen sekä varmistettava, että kuluttajat eivät tahattomasti tulisi käyttäneeksi Moovy-palvelua pysäköinnin maksamiseen.

Sekä ParkkiPate että Finnpark ovat tiedotteen mukaan sitoutuneet toteuttamaan kuluttaja-asiamiehen vaatimat korjaukset.

