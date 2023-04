Valhojalle kaavaillaan palvelukotikiinteistöä autisteille – rakennustöiden uumoillaan alkavan syksyllä, valmista ehkä jo ensi kesänä

Valhojalle suunnitellaan uutta ryhmäkotikiinteistöä, jonka rakentamisen kaavaillaan alkavan jo tulevana syksynä.

Hankkeen takana on hirsirakentamiseen erikoistunut Hoivarakentajat Oy, joka on varannut Valhojalta noin puolen hehtaarin kokoisen tontin osan. Yhtiön on ilmoitettava viimeistään elokuun lopussa, aikooko se asettua vuokralaiseksi tontille.

Hoivarakentajat Oy:n asiakkuusjohtaja Jouni Salmi kertoo, että palvelukodin asukaskunta tulee koostumaan autismin kirjolla olevista henkilöistä.

– Ryhmäkodin käyttäjät ovat täysi-ikäisiä aikuisia, jos suunnitelmat toteutuvat aiotulla tavalla, Salmi toteaa.

Mikäli Hoivarakentajat päätyy vuokraamaan tontin osan, se toimii myös kiinteistön kokonaisvastuullisena rakentajana. Valmiin ryhmäkodin käytännön toiminnasta yhtiö ei kuitenkaan vastaa.

Jouni Salmella ei ole vielä lupaa kertoa asiakkaan, eli kiinteistön palveluntarjoajan, nimeä.

– Tuo tieto annettaneen elo-syyskuun vaihteessa, hän uumoilee.

Hoivarakentajien varaama tontin osa sijaitsee Metsäkedonkadun, Metsäkedonpolun, Valhojanpolun ja Koivutien välissä. Nykyinen asemakaava sallii rakentaa tontille kiinteistön, jonka pohjapinta-ala on korkeintaan 300 neliömetriä. Suurin sallittu varsinainen kerrosluku on vastaavasti kaksi.

Tontin osa on varattu helmikuisen viranhaltijapäätöksen mukaan ”perustettavan yhtiön lukuun”.

– Hoivarakentajat perustaa kiinteistöosakeyhtiön, Jouni Salmi selventää.

Hänen mukaansa tavoitteena on, että ryhmäkodin rakennustyöt alkaisivat alkusyksystä.

– Siten kohde valmistuisi kesän 2024 lopulla, Salmi arvioi.

Mikäli aikataulut pitävät ja ryhmäkodin toiminta alkaa suunnitellusti, kiinteistössä on läsnä henkilökuntaa vuorokauden ympäri.

– Henkilökunta on töissä asukkaiden kodeissa 24/7, Salmi muotoilee.

Hoivarakentajat Oy rakentaa palvelukiinteistöjen lisäksi kouluja ja päiväkoteja. Valmiita kohteita sillä on yli 100, ja niissä on yhteensä noin 5 200 asiakaspaikkaa.

Nykyään yhtiö toteuttaa kohteensa ainoastaan hirrestä.

– Lopputuloksena on aistiystävällisiä, kodikkaita ja energiatehokkaita kiinteistöjä, Salmi kertoo.

Hoivarakentajilla ei ole ollut aikaisemmin projekteja Salon seudulla. Varsinais-Suomessa yhtiö on sen sijaan ollut aktiivinen, ja parhaillaan sillä on työn alla maakunnassa Auran uusi kunnantalo.