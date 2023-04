Valkoinen talo: Taleban on tappanut Kabulin lentokentän pommi-iskun pääsuunnittelijan

Afganistania hallitsevan Talebanin joukot ovat tappaneet vuoden 2021 Kabulin lentokentän pommi-iskun pääsuunnittelijan. Hän kuului äärijärjestö Isisin Afganistanissa toimivaan haaraan Isis-K:hon, joka teki iskun.

Asiasta kertoi Yhdysvaltain Valkoinen talo tiistaina.

Pommi räjäytettiin täydellä lentokentällä vuoden 2021 elokuun lopulla, kun ihmiset yrittivät paeta maasta talebanien kaapattua vallan. Iskussa kuoli noin 170 afganistanilaista sekä 13 yhdysvaltalaista sotilasta.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston edustajan John Kirbyn mukaan iskun suunnitellut henkilö on kuollut Talebanin operaatiossa. Kirby ei kertonut operaatiosta yksityiskohtia.

– Hän oli Isis-K:n keskeinen toimija, joka osallistui suoraan Abbey Gaten kaltaisten operaatioiden suunnitteluun, eikä hän pysty enää suunnittelemaan tai toteuttamaan hyökkäyksiä, Kirby sanoi.

Abbey Gate viittaa tarkkaan paikkaan lentokentällä, jossa pommi räjähti.

Taleban ja Isis ovat pitkään kiistelleet alueista Afganistanissa. Isisin onkin arvioitu olevan Talebanin hallinnon suurin turvallisuusuhka tulevaisuudessa. Taleban on vakuuttanut, että sen hallinto on täysin kontrollissa maan turvallisuudesta ja että Isisin uhkia on eliminoitu laajalti. Lisäksi talebanit ovat kieltäneet terroristiverkosto al-Qaidan läsnäolon maassa.