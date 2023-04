Valtuustoaloitteella 20 allekirjoittajaa: Salon keskeytettävä Tunnin junan maksut

Salon on keskeytettävä Tunnin juna -yhtiön osakassopimuksen mukaisten maksujen maksaminen, vaaditaan maanantaina kaupunginvaltuustossa tehdyssä aloitteessa.

Mika Nummenpalon (liik.) esittelemällä aloitteella on 20 allekirjoittajaa.

Aloitteessa vaaditaan maksamisen keskeyttämistä siihen saakka, kunnes selviää ”pääomistajan tahtotila jatkaa hanketta tai purkaa yhtiö”.

Pääomistaja on valtio, jonka osuus yhtiöstä on 51 prosenttia. Salon osuus on vajaat viisi prosenttia eli vajaat neljän miljoonaa euroa. Muut omistajat ovat Turku, Lohja, Vihti, Kirkkonummi, Espoo ja Helsinki.

Hankeyhtiö perustettiin vuonna 2020, ja rahoitus jakautuu sopimuksen mukaan vuosille 2020–2024. Tämän vuoden talousarviossa osakkeiden merkintään on varattu 1,3 miljoonaa euroa.

Nummenpalon aloitteessa muistutetaan, että valtiovarainministeriön virkamiehet ovat tuottaneet selonteon, jossa esitetään hankeyhtiöiden purkamista.

– On perusteltua pysäyttää maksuliikenne toistaiseksi, koska yhtenä osakkaana Salon kaupunki on vaarassa menettää sijoituksensa.