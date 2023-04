Vantaan vankilassa tapahtuneesta henkirikoksesta annetaan tuomio – murhasta syytetyt olleet mielentilatutkimuksessa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa asiassa, jossa kahta miestä syytetään Vantaan vankilassa tapahtuneesta epäillystä murhasta. Käräjäoikeus katsoi aiemmin välituomiossaan, että molemmat syytetyt kohdistivat viime vuoden tammikuussa vankilan matkasellissä uhriin väkivaltaa.

Syytetyt, 20- ja 24-vuotiaat miehet ovat olleet mielentilatutkimuksessa ja vaarallisuusarviossa. Oikeus piti syytettyjen mielentilan tutkimista perusteltuna rikosten vakavuuden takia.

Syyttäjä on vaatinut syytetyille ensisijaisesti elinkautista vankeusrangaistusta. Jos oikeus ei katso tekoa murhaksi, syyttäjä vaatii taposta, törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä raiskauksesta kummallekin miehelle yhdistelmärangaistusta, jossa 14–15 vuoden ehdotonta vankeutta seuraisi vuoden valvonta-aika.

Yksi yhdistelmärangaistuksen ehdoista on, että tuomittu on todettu vaarallisuusarviossa erittäin vaaralliseksi muiden hengelle, terveydelle tai vapaudelle.

Väkivaltaa tehtiin lukuisilla eri tavoilla

Syyttäjän mukaan henkirikos oli murhaksikin poikkeuksellisen raaka ja julma. Aluesyyttäjä Emilia Ilander-Raulahti luonnehti viime vuonna oikeudenkäynnissä tekoa kidutuksen kaltaiseksi.

– Teko on ollut todella pitkäkestoinen ja aiheuttanut asianomistajalle kipua, kärsimystä ja varmasti suurta pelkoa — Teossa on käytetty lukuisia eri tekotapoja ja välineitä. Asianomistajaa on lyöty, potkittu, poltettu kiehuvalla vedellä, hänelle on syötetty tupakantumppeja ja juotettu virtsaa sekä pesuainetta, hänen ranteitaan on viilletty ja hänet on tukehdutettu, Ilander-Rauhahti sanoi.

Henkirikoksen motiivina oli syyttäjän mukaan se, että uhri oli aiemmin tuomittu alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Oikeudenkäynti jouduttiin keskeyttämään

Syytetyt kiistävät murhasyytteen. 24-vuotias on kiistänyt täysin osallistuneensa uhrin kuolemaan. Hän on myöntänyt osan väkivallasta ja katsoo syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn.

Nuorempi syytetty otti oikeudenkäynnissä henkirikoksen yksin kontolleen. Hän myönsi tehneensä uhrille ensin monenlaista väkivaltaa ja sen jälkeen laittaneensa muovipussin uhrin päähän sekä kuristaneensa tätä narulla. Hän katsoo syyllistyneensä tappoon.

Syyttäjän mukaan 24-vuotiaan syytetyn uhkaava käytös on vaikuttanut siihen, että nuorempi on oikeudessa sanonut olleensa yksin vastuussa uhrin kuolemasta.

Oikeudenkäynnin ensimmäinen päivä jouduttiin viime vuonna keskeyttämään hetkeksi, kun vanhempi syytetty nousi paikaltaan ja vaikutti yrittävän hyökätä jonkun kimppuun. Hänellä oli kädessään muovinen veitsenkaltainen esine, jonka hän oli onnistunut kuljettamaan käräjäsaliin. Poliisi on arvellut, että miehen vihan kohteena oli kanssasyytetty. Asiaa tutkitaan törkeän pahoinpitelyn yrityksenä.

Vankilan toiminnasta esitutkinta

Vankilan toiminnasta henkirikoksen tapahtuma-aikaan on aloitettu oma esitutkintansa. Vartijat ovat kertoneet, ettei heillä ollut mitään tietoa matkasellin tapahtumista. Tutkinnanjohtaja Tero Tyynelä sanoo, että tutkinnassa on saatu jotain selvyyttä siihen, miten väkivallanteko on päässyt tapahtumaan valvotussa tilassa. Hän ei kuitenkaan vielä kommentoi tutkinnan tuloksia, rikosnimikettä tai epäiltyjen määrää.

Esitutkinnassa on Tyynelän mukaan tehty lähes 20 kuulustelua, ja kuulusteluja on määrä jatkaa.

Jecaterina Mantsinen